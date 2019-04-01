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أسماء بنات 2019… تعرف على الجديد منها وبعض معانيها

كتب نورهان محمد آخر تحديث

عدد كبير من رواد البحث على الأنترنت يبحثون بشكل دائم عن أسماء بنات 2019 فكل زوج وزوجة مقبلين على الرزق بمولوده جديدة يبحثون عن احدث أسماء البنات ومعانيها، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية تشكيلة كبيرة جدا لـ أسماء بنات متنوعة دينية، عصرية، جديدة، رقيقة كل ما تحبونه سوف تجدونه في هذه المقالة بأذن الله تعالى، ومن لديه اسم بنت جديد لم يكن مذكور في هذه المقالة عليه بكتابه الاسم في التعليقات في نهاية المقال.

تعرف على أسماء البنات المحرمة

يحرم الله عز وجل عدد من الأسماء سواء كانت للبنات أو الأولاد على سبيل المثال:

  • عبد الكعبة.
  • عبد هبل.
  • أسماء الله الحسنى.
  • سيد الناس.

وهناك بعض الأسماء غير المحبوبة والمكروهة على سبيل المثال:

  • أسماء الفراعنة مثل قارون، فرعون، هامان.

هناك عدد كبير من الأمهات الحوامل لم يختاروا بعد اسم مولودتهم الجديدة، فيبحثون عن احدث واجمل أسماء البنات حتى يحصلون على اكبر عدد ممكن من الأسماء حتى يختاروا منها ما هو الاسم المناسب للمولودة الجديدة ومن هنا سوف نوفر لك سيدتي عدد كبير من أسماء البنات الحديث والمتداول في 2018 بالإضافة إلى أسماء بنات قديمة تم تداولها حديثا.

أسماء بنات إسلامية من القرآن

يتاح في الدين الإسلامي تسمية المولود الجديد من يوم ولادته وحتى اليوم السابع من الولادة، ولابد من تسميه المولود باسم فاضل حسن يدل على شيء جميل، ويفضل تسميه الأبناء على أسماء الأنبياء المرسلين من الله عز وجل، وأسماء الملائكة على سبيل المثال: الله عز وجل يحب هذه الأسماء:

  •   عبد الله.
  • عبد الرحمن.
  • عبد الكريم.

وبالنسبة للأسماء الصادقة في المعنى:

  • حارث.
  • همام.

ومن هنا أتينا لكم ببعض أسماء البنات المذكورة في القرآن الكريم في الصورة التالية:

 

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تعرف على احدث أسماء بنات 2018 ومعانيها

أسماء تبدأ بحرف الألف:

  • أزهار وتعني زهرة.
  • أحلام وتعني الحلم في المنام.
  • إخلاص ولها معاني كثيرة منها أمانة، الفتاة الوفية، تحفظ الوعود.
  • أسمهان وتعني ملكة الأسماء.
  • ألين وتعني حسنة الشكل والمظهر.
  • أثير ومعناها الفلك.

 

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أسماء تبدأ بحرف الباء

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أسماء تبدأ بحرف الزين،والسين، والشين

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أسماء تبدأ بحرف الحاء

 

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أسماء تبدأ بحرف الراء

 

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الأعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية. أخيرا قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري.

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