اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها.. اجمل أسامي البنات عربية اسلامية من القرآن الكريم

اسماء بنات 2019 جديدة، يمكن الأن من خلال التجميعة التي سوف نعرضها عليك في هذا الموضوع الحصول على عدد كبير جدا من مقترحاتنا حول موضوع أسماء بنات كيوت، التي سنقوم بتنظيمها في العديد من الإتجاهات، على رأسها أسماء بنات دينية والأسماء المذكورة من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، وأيضا الأسماء الجديدة التي أصبحت تستعمل مؤخرا في السنوات الأخيرة، أي العصرية بمعنى آخر، ونرحب بإقتراحاتكم في التعليقات بالأسفل.

مذا يحرم في الاسماء يا ترى؟ يحرم ما عبد لغير الله عز وجل، مثل عبد الكعبة أو عبد هبل ما إلى ذلك بدل أسماء الله الحسنى، وما يدخل أيضا في التحريم بشأن اسماء المواليد سواء كانت ذكورا أو إناثا، فهي أن يسمى الشخص سيد الناس، مثل سيد ولد آدم التي تحرم على الجميع بإستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأسماء المكروهة أيضا هي آسماء الفراعنة والجبابرة، كفرعون وقارون وهامان..إلخ فتلك الأسماء خاصة بناس عذبهم الله وينتظرهم عذاب يوم القيامة.

الكثير من الأمهات الحوامل الذين يقتربون من إنجاب مولودتهم الجديدة يرغبون في الحصول على كمية كبيرة من الخيارات في أسماء بنات من أجل إختيار الأفضل مع شريك حياتها أو بمفردها أو مع عائلتها، وهذا ما نوفره بهذا الموضوع الذي سيكون متجدد كل شهر بقائمة جديدة نقوم بالحصول عليها من خلال بحتنا المكثف، أو بمساعدتكم عبر ما تقترحونه علينا في التعليقات بالأسفل.

في ديننا الإسلامي الحنيف، يسن تسمية المولود الجديد في اليوم السابع من ولادته، أو حتى في يوم الولادة نفسه، هذا وفقا لما ذكره النووي في الأذكار، ويفضل أن تكون أسماء المولودين حسنة، فحسب الحديث الذي رواه أبو داود والذرامي وإبن حبان وأحمد “إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسمائكم”، ومن أفضل الأسماء هي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا بناءا على خبر مسلم في صحيحه “أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله، وعبد الرحمن” وأصدق الأسماء هي حارث وهمام، وأقبح الأسماء هي حرب ومرة، ويستحب التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة وأسماء الجنة وما تحتويه. فرسول الله صلى الله عليه سلم قام بتبديل الاسم من معناه القبيل لجميل، كما روى أبو داود أن رسول الله غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وجميلة من الأسماء التي يمكن إطلاقها أيضا على مولودتك الجديدة إن أعجبتك.

بعد مضي أكثر من سنة لفتح هذا الموضوع الخاص بمجموعة اسماء بنات فنحن أن نخبركم أن هنالك العشرات من العائلات الذين أختاروا أسماء بناتهم من خلال موقعنا نجوم مصرية ونحن سعداء بذلك، ونسعى دوما لتفوير لكم مجموعة جديدة من أسماء بنات تلقى رضاكم.

اسماء بنات 2019 جديدة

إخلاص: الفتاة الوفية

لمى: سمراء الشفتين

لين: رطبة وحساسة

تسنيم: اسم عين ماء في الجنة

جودي: الفتاة التي تسبّح

جنّة: الفردوس

أسمهان: تلقب بملكة الأسماء

ألين: حسنة الشكل والمظهر

أثير: الفلك

أزاهير: جمع زهرة

ألاء: النعم، شجر دائم الخضرة

أفنان: الرفعة والسمو

جنات: جمع حديقة

مايا: الاسم المحول من مريم

جولي: الفتاة الصبية

إنعام: العطية والإفضال

إسراء: سير القافلة ليلاً

إنتصار: المناصرة والفوز

إنصاف: العدل والاستقامة

لمار: ضياء، ضوء، نور

ايناس: الإحساس، اليقين

إيمان: التصديق، الفضيلة

أليس: الحقيقة

إلهام: وحي من الله

رزان: الوقار

سوزان: الزنبقة الجميلة

دانة: حبة اللؤلؤة الكبيرة

امتنان: المنة والتعبير

أمية: الجارية المملوكة

أميمة: الام الصغيرة

ألما: روح الفتاة

أيتن: هالة القمر

بدور: قمر الأقمار

بلسم: الراحة بعد عناء والسلامة من كل داء

بلقيس: الحزن والأسى

دعد: المرأة الممتلئة التي تسير بتؤدة

مودة: الألفة والمحبة والإخلاص

راغدة: الهانئة في حياتها

جوان: اليافعة

روانا: السفر والدليل

جالا: المنطقة المرتفعة

فريال: مكانة وجمال

تالا: النمو والترعرع

لانا: كل ماهو مصنوع من الصوف

دارين: حاملة المسك

ألاء معناه النعم و البركات

آمنة اسم أم النبي صلى الله عليه و سلم و معناه المستقرة أو الوادعة

ابتعاث بمعنى خلق الحركة في الشيء الهادئ

أزهار جمع زهرة

أحلام: حلم : طول الأناة والصبر أو ما يراه النائم من خيالات ورؤى.

إخلاص: أمانة ، تعهد ، حفظ الوعود .

أروى: أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة .

أريج: عطر ، رائحة طيبة .

أزهار: نبات جميل ذو زهر وألوان.

أسرار: أخبار مكتومة ، غير معلنة.

هايدي: بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي: أنثى القرد والخادمة المملوكة

ديم: جمع ديمه وهو المطر الخفيف

هتان: المطر الخفيف المتواصل

تالا: وهي النخلة الصغيره..

نورسين: ضوء القمر

سيرين: ومعناه الفتاه الحلوة العذبة

جوانة: شنطة العطورات والطيب

جودي: جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح

مياسين: وهى النجمه البعيده

ارام: الظباء

أثاب: شجر كبير من الفصيلة التوتية كثير الفروع.

استاج: مايلف عليه الغزل.

أسيف: رقيق القلب.

أوار: حرالصيف والنار.

أيار= النحاس الاصف

روخاش: الشمس الجميلة

نوسين: بمعنى المستقبل

روهان : بمعنى الوعد

روجدا : بمعنى النهار

روهلات: بمعنى الشروق

رندة : بمعنى الجميلة

روكان: بمعنى الشمس الضاحكة

هيفين: بمعنى الأمل

أسماء بنات من القرآن الكريم

جودي

جنى

سلسبيل

سدرة

لينة

دانية

إسراء

آلاء

سديم

ترف

مرح

لاما

ليم

لوليا

ريمان

أجوان

أسيل

ريما

لانا

ألين

أثير

دارين

هايدي

مي

ديم

هتان

تالا

نورسين

سيرين

جوانة

جودي

مياسين

ارام

أثاب

استاج

أسيف

أوار

أيار

راما

جوري

دانية

لينا

ميسم

سجى

بنان

ترانيم

تغاني

فادية: المنقذة التى تفدى نفسها سبيل اى شىء

فاطمة: من تفطم ولدها

بحرف القاف

قوت: الغذاء للمخلوقات جميعا

قطاف: بمعنى قطف الزهور

قطر الندى: حبات الندى

اسماء بنات 2014

بحرف الكاف

كِندة: قبيلة عربية

كريمان: اسم قبطى بمعنى الحج والجهاد

كاميليا: كلمة عجميه وهى نوع من الازهار الجميله

كرامة: الشرف والعزة

كفاح: المناضلة المكافحة

كميلة: الكاملة

بحرف اللام

لما: باردة الريق

لمياء: سمرة او سوداء الشفاة

لميس:ناعمة الملمس

لوعة: المتولعة شديدة الحزن والهوى

ليا: شديدة الخصومة

ليان: نعمة العيش ورخاؤه

ليساء: صاحبة الخلق الحسن الجميل

ليلى: نشوة بداية الخمر

لين: الناعم

لينا: شجرة النخل

لمـار: كلمة فارسية بمعنى انثى

الكلب ومذكرها دليمار

لبابة: الفتاة المختارة الخالصة من

الشر

لبنى: شجر له لبان كالعسل

لبة: المراة اللطيفة المحبة لزوجها

لبيبة: العاقلة الرزينة

لجين : الفضة

لطيفة: الرقيقة في اخلاقها المحسنة

لقاء: التجمع والالتقاء

بحرف الميم

مروج: جمع مرج وهو الهضبة الخضراء

مشاعل: هو نور القنديل

ملاذ: ملجا

ملاك: احد الارواح السماوية وقوام الامر

ملك: من الملائكة او ملك شئ

منار: العلم الذى يهتدى به

منال: مايناله الانسان

مى: الخادمة المملوكة وجماعة القرود

مهجة: اى ضوء وشىء لايستغنى عنه

مياسة: التمايل الزائد

ميثا: الارض السهله

مايا: نوع من الالماس

ميرفت: اسم فارسي بمعنى التفاحة

مارى:المراة البيضاء ولد البقرة الابيض الملمس

ماوية: صفاء الماء و حجر البلور

بحرف النون

نداء: الدعاء

ندى: الكرم والكاء القليل الخفيف

الذى يسقط على النبات فجرا

نرجس: زهر الريجان

نسرين: نوع من الورد طيب وقوى الرائحة

نمارة: النمرة الصغيرة

نهاد: المراة التي نهد ثديها

والارتفاع والعلو

نهال: اول شربه

نوال: العطاء والخير

نورة: النور المستضئ به

نوف: العلو والارتفاع

نازك: اسم تركى بمعنى الناعمة الرقيقة

نيفين:الفتاة الجميلة الممتلئه

نوران: اسم ايرانى من النور الساطع

نادية: المنادية اوالمبتله بالندى

واسم من القران

نجلاء: صاحبة العينين الواسعتين

نجوان: المسر بما فى فؤادة من اسرار

نجود: الارتفاع من الارض

نجوى: المناجاه

بحرف الهاء

هتاف: الصوت العالي

هتون: السحابة المليئة بالمطر

هلا: اسم صوت لزجر الفرس

هند: اسم المائة من الابل

هنادى: ترجع لاسم هند بمعنى الترخيم

هويدا: تصغير لسنام الجمل

هيفاء: صاحبه الخصر الدقيق

المنعدمة البطن

هيام: العشق بشده

هاجر: زوجة ابراهيم بمعنى كثيرة الدموع

هالة: دائرة القمر والدائرة حول كل شىء

هبه: العطية والمنحة

بحرف الواو

ورقاء: الحمامة

وصال: التوصل بالغير

وعد: اى العهد

وفاء: الاخلاص

ولاء: المحبه الصداقة والمناصرة

وئام: التوافق والتفاهم

واجدة: من يتحقق لها كل ماتريد

وجد: الحب

وجود: عكس معدوم اى الحياة

ود: المحبه

وداد : الحب والتعاطف

وردة: الواحده من الورد

بحرف الياء

يسرى : السهله اللينه

يمن: بركه

يارا: اسم اعجمى بمعنى علم

ياسمين: زهر ابيض طيب الرائحة

نشكر كل من تواصل معنا من خلال الاتصال بنا، وشكرا على كل اقتراحاتكم الخاصة بتطوير موضوع اسماء بنات الذي أصبح قبلة للكثير من المتزوجين والمقبلين على مولودتهم القادمة، ونحن سنقوم بإضافة لكم تجميعة جديدة من الأسماء مرفوقة بشرح مفيد عنها:

اقوتة: الحجر الكريم.

شذى: انتشار الرائحة القوية الجميلة.

شادية: من تغني بصوت عذب.

شهد: عسل.

شيرين: اسم فارسي يعني الجمال والحسن.

صبا: ريح رقيقة جدًا.

صوفيا: تعني الحكمة وهو اسم يوناني الأصل.

صفاء: نقاء.

صفية: الصديقة المخلصة أو النقية.

ضاحكة: باسمة الثغر.

بارقة: مشرقة.

باسلة: شجاعة.

باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك.

بان: شجر طيب الرائحة.

بانية: التي تبني وتعمر.

باهرة: التي تبهر النظر بحسنها وجمالها.

بتول: عذراء لم يمسها رجل.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

بدر: القمر ليلة اكتماله.

بدر الدجى: القمر الذي يطلع في الظلام.

بدرة: كيس النقود.

أم الخير

شجرة الدر

نور الهدى

عطية الله

أم كلثوم

ست الحسن

آيات: بمعنى العلامات أو الإشارات

تقوى: معناه العبادة والصلاح

حنان: العطف والشوق

آلاء: النعم

إحسان: المعروف

إخلاص: الصدق

تسنيم: اسم عين ماء في الجنة

أبرار: اسمبنت بمعنى المطيعة والصادقة

رغد: الحياة الناعمة

إسلام: الخضوع لله

عَذْبة

اسم علم مؤنث عربي ، وهي الطيبة ، اللذيذة ، المستساغة .

نُوران

اسم علم مؤنث عربي ،

معناه : المنسوبة إلى النور ، المضيئة ، وليست الألف والنون للمثنى ، ولا للجمع الفارسي ، بل هما للنسبة . وربما كان الاسم محوَّلاً عن ” نورهان ”

معناه : أميرة النور .

ايناس

اسم علم مؤنث عربي ، من الأُنس ،

معناه : الأفة ، الملاطفة ، المؤانسة ، الاطمئنان ، الإحساس ، اليقين . ويلفظونه بأشكال هي : إناس ، نوسة ، نَنّوسة .

سَلْمى

اسم علم مؤنث عربي ،

معناه : السليمة ، الناجية ، الخالصة . مذكرها أسلم . وسلمى زوجة سعد بن أبي وقاص .

يسعدنا أكثر أن نعرف بأن الأسماء التي وفرناها لكم في الأعلى قامت بتلبية رغباتكم، وحصلتم على ما جئتم من أجله، وكرد على كل من يقول بأننا قصرنا في وضع اسماء بنات فقط دون وضع أسماء اولاد فهو غير محقق بتاتا، ونحن نسهر من أجل توفير ما تبحثون عنه في الأنترنت بأحسن حلة، لهذا كل بنت ترغب في الحصول على اسماء ذكور، فما عليها سوى الدخول للموضوع التالي: اسماء اولاد

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