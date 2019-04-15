احتراق كاتدرائية “نوتردام” في باريس

شهد العالم اليوم علي حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمه الفرنسيه باريس الخبر الذي أفزع أوربا بالكامل حيث تعتبر من اهم المعالم السياحية والدينية في باريس وتعتبر من أقدم الكنائس في أوروبا حيث شهدت علي تاريخ اوروبا الحديث والقديم من حروب وصراعات بين الملوك وهي تعتبر أول كنيسة مسيحية في باريس تم إنشاءها.

في عام 1548 دمرت أضرار الشغب ميزات نوتردام معتبرة أنها من الوثنية في ذلك الوقت لكثرة التماثيل بها وتم تعديلها في ذلك الوقت من قبل الملك لويس الرابع عشر والخامس عشر .

في عام 1793 كانت هذه الحقبه حافلة بالكثير من الاشياء في تاريخ الكنيسة حيث قام خلال الثورة الفرنسية وتعرضها للنهب وخلال هذا الوقت دمرت العديد من كنوز الكاتدرائية ولكن قبل الثوره حازه علي اهميه علميه حيث كانت تكريس الكاتدرائية ل عبادة العقل وخلال هذه الحقبة تعرض الكثير من رهبان الكنيسة للذبح والقتل وتم العثور عليهم أسفل برج الكنيسة.

لطالما كانت كاتدرائية نوتردام واحدة من الأماكن الأهم معمارياً في العالم تعد الكاتدرائية واحدة من الصروح المعمارية الكبرى وواحدة من العلامات البارزة في العاصمة الفرنسية باريس.

منذ ساعات وقرابة الساعة السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس بدأ الدخان الكثيف بالتصاعد من كاتدرائية نوتردام بعد دقائق فقط من إغلاقها أمام السياح. وسرعان ما تحولت الأدخنة إلى لهب شديد أنار الغروب الباريسي وجذب أنظار السياح حول الكاتدرائية.

حالياً من غير المعروف ما هو السبب الأصلي لهذا الحريق المدمر لكن الترجيحات تشير إلى ارتباطه بأعمال ترميم الكاتدرائية والتي بدأت قبل ما يزيد عن عقد من الزمن ليتم ترميم معظم أجزاء الكاتدرائية لكن وبعد ما يزيد على ساعتين من بداية الحريق يبدو أن النيران بدأت بالخمود في الكاتدرائية وأصبح الوضع تحت السيطرة وفق المسؤولين الفرنسيين.

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