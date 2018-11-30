اجدد أسماء الأولاد ومعانيها “أسماء رائعة جدا لطفلك”

موقع نجوم مصرية يقدم لكم باقة من اجمل أسماء الأولاد لعام 2019 هذه أسماء عربية رائعه من اروع الأسماء التي يمكنك اختيارها لمولودك الجديد يمكنك معرفة معني كل اسم بجانبه وتستطيع اختيار الاسم الأنسب لطفلك الجديد حسب المواصفات التي تتمني أن تتوافر في ابنك.

ادم بمعني الشخص الأسمر وهو اسم أبو الأنبياء عليه السلام

باسم بمعني المبتسم بدون صوت

باهي بمعني الحسن المهر واللطيف

بارع بمعني الشخص المتقن لعمله

بهيج بمعني السعادة والفرحة

تالد اسم قديم بمعني ممجد



جاسم بمعني صاحب الجسم مفتول العضلات

جلال اسم عربي يعني الرفعة والشرف

حمزة هو اسم من أسماء الأسد وهو اسم عم الرسول صلي الله عليه وسلم

خلف بمعني الولد الصالح

ذاكر بمعني الذاكر الله كثيرا وهو اسم اشهر علماء الإسلام الدكتور ذاكر نايك

راغب بمعني الراغب بالشيء والمحارب من اجله

زاهر بمعني ألرائع والمضيء ذو الشكل الجميل