إيجابيات و فوائد الزواج المبكر

قبل ثماني سنوات من الآن ، حين كان عمري عشرون سنة ، كنت أتمنى أن أتزوج و أتذوق طعم الحياة الزوجية ، و كانت و لا زالت لدي نظرة جميلة للحياة الزوجية ، تلك الحياة التي تجمع بين اثنين تحت سقف واحد ، حياة مليئة بالمحبة و الحنان و التفاهم ، و لازلت أتذكر استغراب أصدقائي و الكثير من الناس من رغبتي في الزواج و كيف كانوا ينظرون إلى الزواج و كأنه فخ

للأسف لم يُكتب لي الزواج في ذلك العمر بسبب الظروف المادية ، و بصراحة كل السنوات التي لم أتزوج فيها بعد عمر العشرين سنة ، بالنسبة لي هي سنوات ضائعة نوعا ما و حُرِمتُ فيها من شيء ما ، فأنا من الذين يفضلون الزواج المبكر ، و أنصح كل من لديه القدرة على تحمل المسؤولية أن يحاول ما أمكن الزواج في سن مبكرة ، و نصيحتي هذه ليست من فراغ ، فالزواج المبكر له عدة إيجابيات و فوائد

فوائد الزواج في سن مبكر :

الإستمتاع بالحياة الزوجية أطول مدة ممكنة

ما أجمل أن تعود إلى المنزل في المساء متعبا من العمل ، فتفتح زوجتك الباب و على ثغرها ابتسامة تنسيك تعب اليوم ، ما أجمل أن تترك الدنيا كلها ورائك و تنسى العالم للحظات و تسكن إليها … الحياة الزوجية مليئة بالمواقف و اللحظات الرائعة ، فكل ما يلزم هو شخصان يحبان بعضهما البعض ، و يغمضان عيناهما أحياناً عن أخطاء بعضهما البعض ، و إن وقع خلاف بينهما يحاولان إصلاحه بالحوار و بهدوء ، و إن أخطأ أحد في حق الآخر يعترف بخطأه و يعتذر بكل تواضع ، و الآخر يسامحه بقلب أبيض

فارق السن بينك و بين إبنك سيكون صغيراً

من بين إيجابيات الزواج في سن مبكرة هو أن فارق السن بينك و بين ابنك سيكون صغيراً ، و يمكنك أن تتعايش و تتعامل معه كما لو أنه صديقك ، إضافة إلى أن جيلك و جيله سيكونان متقاربان ، الشيء الذي قد يسهل عليك فهمه ، بينما إن تزوجت في سن متأخرة فبعد سنوات سوف تبدوا و كأنك جده و لست أبوه

الفرصة للزواج مرة أخرى في حال فشل الزواج الأول

إن دخلت قغص الزوجية صغيراً و في حالة فشل زواجك ( و هذا ما لا نتمناه ) فسيكون لازال أمامك الوقت لتدارك الموقف و البحث عن شريك آخر و البدء من جديد ، بينما إن تزوجت و أنت تبلغ من العمر أكثر من ثلاثون سنة ، و لنفرض أن زواجك دام سنتين ثم انتهى بالطلاق ، فهذا يعني أنك خسرت سنتين من عمرك و أنت أصلاً عمرك تجاوز الثلاثون ، ففي هذه الحالة سيكون الوقت متأخرا نوعاً ما للبحث عن إمرأة أخرى و البدء من الصفر ، فحصول مشاكل زوجية كبيرة لشخص تزوج في سن متأخرة من العمر أشبه بارتكاب خطأ دفاعي في مربع العمليات

التغلب على الفتن و تجنب العلاقات المحرمة

في زمن أصبحت فيه الفتن مثل الوباء منتشرة في جميع الأرجاء ، و أصبح من السهل الوصول لأجساد النساء ( لا أُعَمّم ) ، أصبح من الصعب على الشخص تجنب العلاقات المحرمة أمام كل هذه الإغواءات ، و بما أن الغريزة الجنسية تبدأ في سن مبكرة فهذا يعني أن فرصة وقوع العلاقات المحرمة تبدأ أيضاً في عمر مبكر ، خصوصا و أنه في زماننا هذا تلك الأشياء أصبحت سهلة المنال ، و أفضل حل هنا هو الزواج ، ففي الزواج يمكنك أن تفعل كل ما تشاء و تستمتع بحياتك و تلبي رغباتك بكل حرية

التشجيع على العمل و اكتساب القدرة على تحمل المسؤولية

الكثير من الشباب تجده متكاسلا في العمل أو في البحث عن عمل ، و لكن عندما يتزوج الشخص فسيصبح مجبرا على الخروج للعمل أو للبحث عنه ، لأنه ستصبح لديه زوجة و يجب عليه تحمل مسؤوليتها ، ( أفضل أن يقوم الشخص بالخروج للعمل بسبب محبته لزوجته و رغبته في الإهتمام بها و ليس لأنه مجبر على ذلك أو لأنه فقط واجب عليه )

كانت هذه مجموعة من إيجابيات الزواج المبكر ، و لكن رغم ذلك يبقى لكل شخص رأيه الخاص ، و أعرف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمنون أو كانوا يتمنون الزواج في سن مبكرة و لكن هناك عدة أسباب حالت دون ذلك ، و في الختام أتمنى أن يوفق الله كل من يرغب في الزواج و يجمعه بمن يحب في الحلال

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