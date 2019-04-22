إمساكية شهر رمضان 1440 – 2019 في مصر والسعودية والدول العربية

إمساكية شهر رمضان 1440 – 2019 نقدمها لكم عبر موقعكم نجوم مصرية، أيام قليلة وتحل الأيام المباركة والتي اختصها الله سبحانه وتعالى لعباده، وجعل فيها العفو والمغفرة والعتق من النيران حتى يغتنم المسلمون تلك النفحات الربانية ويستغلوا كل لحظة في هذه الأيام المباركة في العبادة، يبحث الكثيرون عن إمساكية رمضان 2019 من أجل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان، وموعد آذان الفجر وآذان المغرب في أيام شهر رمضان، وفي هذا المقال نوفر لكم إمساكية شهر رمضان 1440 حتى تتمكنوا من معرفة مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك.

إمساكية شهر رمضان 1440 – 2019

إمساكية رمضان المبارك هي كل ما يبحث عنه المسلمون الآن في شتى أنحاء العالم، فهي من أهم ما يرشد المسلم في شهر رمضان إلى مواعيد بدء الإمساك عن الطعام ومواقيت الصلاة على مدار اليوم، شهر رمضان هو شهر خاص بالنسبة لكل المسلمين، فهو شهر العبادة والتقرب إلى الله وصلة الأرحام والكثير من الأعمال الصالحة التي تجعل الشخص ينال رضا الله.

إمساكية شهر رمضان 1440 في السعودية

وسوف يكون موعد غرة رمضان في المملكة العربية السعودية هو 6 من مايو لعام 2019، حيث يحين موعد صلاة الفجر في الساعة 3 و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وهو التوقيت المتبع للقياس في أراضي المملكة العربية السعودية، بينما تتأخر الرياض بمقدار 20 دقيقة تقريباً، أما موعد آذان المغرب في أول أيام الشهر الكريم، فيحين في تمام الساعة 6:25 مساءً، وهذه هي إمساكية رمضان في المملكة العربية السعودية:

إمساكية شهر رمضان 2019 في مصر

أما في مصر، فمن المنتظر أن تكون مواعيد آذان الفجر حسب توقيت العاصمة القاهرة في تمام الساعة 3:32 صباحاً، بينما يكون موعد آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك هو 6:35 مساءً، وإمساكية الشهر الكريم في مصر هي كالتالي:

← إقرأ أيضاً: