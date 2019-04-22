أول أيام شهر رمضان 2019 في دول الخليج العربي

أول أيام شهر رمضان 2019 أهم مايسأل عنه المسلمون في مختلف الدول العربية والأوروبية، ويهتم دول الخليج العربي بداية من السعودية والكويت والأردن والأمارات والعراق وغيرهم بمتابعة بداية شهر رمضان 1440 هجريًا فهما يهتمون بالسنة الهجرية أكثر من الميلادية على عكس المصريين يبحثون عن أول أيام شهر رمضان 2019 وهو ما نوضحه لهم بالطريقة الفلكية والرؤية الشرعية.

يعتبر شهر رمضان خير شهور السنة فقد فضله الله عز وجل عن غيره من باقى الشهور، فيه نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه عتق من النار وتقرب من الله بالعبادات وقال الله تعالى عن شهر رمضان الكريم “أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.

عبادات شهر رمضان الكريم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا كانَ أوَّلُ ليلةٍ من شَهْرِ رمضانَ: صُفِّدَتِ الشَّياطينُ ومرَدةُ الجنِّ، وغُلِّقَت أبوابُ النَّارِ فلم يُفتَحْ منها بابٌ، وفُتِّحَت أبوابُ الجنَّةِ فلم يُغلَقْ منها بابٌ، ويُنادي مُنادٍ يا باغيَ الخيرِ أقبِلْ، ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِرْ وللَّهِ عُتقاءُ منَ النَّارِ، وذلكَ كلُّ لَيلةٍ”، وتعم السكينة مع قدوم شهر رمضان ومن أفضل عبادات شهر رمضان كالتالي:

الصيام

قيام الليل

الصدقة، وقال نبي الله صلّى الله عليه وسلّم: (من فطَّر صائماً كان له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقصُ من أجر الصائمِ شيئًا)

قراءة القرآن الكريم.

البقاء في المسجد طول الليل حتى طلوع الشمس.

صلة الأرحام

الاعتكاف

الإكثار من ذكر الله

أول أيام شهر رمضان 2019

يأتى أول أيام شهر رمضان 2019 يوم الإثنين 6 مايوم 2019 حيث أن المتتم من شهر شعبان 1440 يوم 5 مايو 2019 ، وبذلك نكون قد وضحنا بداية شهر رمضان 1440 وفق الحسابات الفلكية من معاهد البحوث الإسلامية، وفي انتظار التأكيد على أول أيام شهر رمضان 2019 من خلال الرؤية الشرعية التى تظهر في أخر يوم من شهر شعبان هذا العام.

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