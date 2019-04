أول أدعية سما المصري لرمضان 2019 خير بيوت الله في الأرض فيديو

View this post on Instagram

بدايه البروفات لادعيه رمضان والفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط بتاع القناه هنا في البايو اعملوا subscripe لمشاهده كل الادعيه فيما بعد…قفلت التعليقات علي الفيديو وفتحتها تاني عشان تعرفوا اني باتقبل النقد عادي بس ياريت بادب …رمضان كريم…