نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع مصور من الكواليس لأول تسجيل للأدعية التي وعدت متابعيها بتقديمها خلال شهر رمضان 2019 وهي مرتدية حجاب, وكانت سما نشرت منذ يومين على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستجرام” صورها لها بالحجاب وعلقت قائلة “انتظروا مفاجأة غدا….رمضان كريم” مما دفع الجمهور الى الفضول لمعرفة ما ستقدمه في شهر رمضان وهل هو حقيقي أم مجرد داعبة من المصري زي كل عام.

أول أدعية سما المصري.

بعد مرور ساعات قلية نشرت سما المصري مقطع مصور وهي تستعد بالفعل لتقديم أدعية رمضانية وحرصت على ارتداء زي اسلامي وتؤكد على استمرارها في تقديم الأدعية كل 4 أيام دعاء تقريبا وكل عام وانتم بخير كما نشرت المقطع أيضا على قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” وكلمات الدعاء هي: “خير بيوت الله في الأرض هي المساجد … خير دعاء لله للعبد وهو ساجد”.

ومن أجل التأكيد قالت سما أن هذا الدعاء هو بداية البروفات لرمضان المقبل، والفيديو كاملا على قناة اليوتيوب الخاصة بها، ثم قامت بقفل التعليقات على الفيديو وفتحته مرة أخرى لكي يعلم الجميع أنها تقبل النقد, ولكن سرعان أن جاءت الرودود على عكس ما توقعت سما المصري حيث هاجمها الجهور بشدة وانهالت التعليقات من جمهور سما التي تطالبها بالابتعاد عن كلام الله ولا يجوز لها تقديم أدعية أو برامج دنية في رمضان أو في شهور أخرى.

أول أدعية سما المصري لرمضان 2019 خير بيوت الله في الأرض فيديو