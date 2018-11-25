أسماء بنات مميزة وراقية / أجمل أسماء البنات 2018

أسماء بنات مميزة وراقية ننشرها لكم من خلال نجوم مصرية حيث يبحث الآباء والأمهات عن أجمل أسماء البنات 2018 وكل الأسماء الجديدة وأسماء بنات غريبة ومميزة حتى يختارون اسماً يناسب ملاكهم الصغير تكون متميزة به ومتفردة عن غيرها من البنات في مثل عمرها، نساعدكم دائما على البحث عن أجمل أسماء البنات المميزة والغريبة والجديدة وأسماء بنات نادرة عربية وغربية وكذلك أسماء بنات من الجنة وأسماء مذكورة في القرآن الكريم حتى تجدوا الإسم الأفضل بين كل أسماء بنات 2018، وسوف أترككم الآن مع مجموعة أسماء بنات مميزة وراقية وأفضل الأسماء لعام 2018.

أسماء بنات مميزة وراقية

دان: قريب ومحبب وهذا الإسم مذكور في القرآن في سورة الرحمن.

دانية: قريبة ومحببة ومذكور في القرآن.

مانسا: اسم ابنة النبي يوسف عليه السلام ومعناها النسيان أي التي يُنسي الله بها الحزن والهم.

لدَن: يعني اللين والرقة في المعاملة.

ليزا: من الأسماء المميزة رغم قدمه وهو اختصار لإسم إليزابيث والذي يعني وعد الرب.

رين: يعني الملكة باللغة الفرنسية.

شذى: يعني العطر.

چوي: تعني البهجة والفرح والسعادة.

روينا: هو اسم له أصول ألمانية ويعني الشخرة والمجد.

باسمة: ذات الوجه الضحوك المبتسم.

مارين: يعني البحر.

إلين: أي أجمل نساء العالم.

ماسة: الجوهرة الثمينة من الألماس.

سولي: الشمس المضيئة وهو ذات أصول فرنسية.

ناردين: نبات ذو رائحة عطرة.

ميلا: الشجرة المثمرة ذات الأغصان الكثيفة.