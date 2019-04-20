أسرار خفية عن الراحل عمر خورشيد تزوج من ميرفت أمين ومات أمام مديحة كامل وعلاقته بالجن

عمر خورشيد فنان مصري وعازف جيتار ومؤلفا موسيقياً أحبه الكثير بسبب موهبته الفنية الكبيرة عمل مع ألمع الفنانين أمثال الفنان الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، أم كلثوم بدأ مشواره الفني بدور في فيلم ابنتي العزيزة مع الفنانة نجاة والفنان رشدي أباظة .

وبعدها توالت أعماله وحقق ناجاحا كبيرا رحل عن عالمنا في عز تألقه بعد تعرضه لحادث سير هز كيان جمهوره أثناء سيره في نهاية شارع الهرم بعد الأنتهاء من عمله وكان بصحبة زوجته اللبنانية والفنانة مديحة كامل وانتشرت وقتها أقاويل أن الحادث كان مدبرا من قبل مسؤؤل سياسي كبير و جعل محمد عبد الوهاب الشهير بهدوئه ورزانته ودبلوماسيته يخرج عن شعوره عقب إعلان خبر وفاة خورشيد ليقول أن موته لم يكن مجرد حادث، بل هي مؤامرة سياسية .

تزوج خورشيد عدة مرات من بينهم الفنانة ميرفت أمين بعد إشتراكهما في فيلم “أعظم طفل في العالم ” لكن زواجهما لم يستمر لفترة طويلة ، نتيجة انشغال كل منهما في عمله، وازدياد الخلافات بينهما،ولكن يوجد جانب سري لايعرف عنه الكثير في حياة الراحل عمر خورشيد ذكره الكاتب حسن الحفناوي في مقال سابق بجريدة الكواكب.

أسرار لاتعرفها عن عمر خورشيد واتصاله بالجن.

وهو اتصال عمر خورشيد بعالم الجن، وشغفه الشديد بعوالم الأرواح والأشباح والقوى الخفية وأوضح الحفناوي أن خورشيد كان في أخر أيامه محافظا على أداء الصلاة وقراءة القرأن بشكل منتظم ، ولا أحد يعرف هل كان يشعر بقرب نهايته، أم أنه كان يفعل ذلك بسبب خوفه الشديد الجن الذي اقتحم حياته فجأة وبدون مقدمات حيث أخبره خورشيد بهذا الجن الذي يظهر له ويتحدث معه لأوقات طويلة مشيرا أنه لم يرغب أن يحكى لأحد ما حدث خشية أن يتهم البعض بالجنون أو السحر والشعوذة وطلب منه ان لايبوح بهذا السر الا بعد وفاته وحكى له كل ما كان يشعر ويحدث معه.

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