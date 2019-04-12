أخر كلمات محمود الجندي عن مرضه في الفتره الأخيرة قبل وفاته

ودع الوسط الفني وأهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جثمان الفنان الراحل “محمود الجندي” وسط حالة من الحزن على فراق الجندي الذي شهد له الجميع بحسن الخلق وأنه فنان له محبه كبيرة في قلوب الشعب المصري والعربي, توفي النجم أمس الخميس 11-4-2019 عن عمر يناهز الـ74 عام بعد صراع مع المرض، باحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر وتم تشييع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه وذلك بعد أن أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام الماضية، وتم نقله الى المستشفى واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

أخر كلمات محمود الجندي.

في أخر لقاء مع الفنان محمود الجندي قبل وفاته بفترة قليلة مع الإعلامية “سمر يسري” أثناء استضافته في برنامج “حفلة 11” على قناة “ON E”، في 30-1-2019 أن الشائعات عن وفاته تتكررت كثيرا في الفترة الأخيرة وليس هو فقط بل عدد كبير من النجوم تم نشر خبر وفاتهم كذبا على المواقع الالكترونية مشيرا أن هذة الأخبار تعود عليها ولا تزعجه، مؤكدًا أنه لا يهتم بالرد عليها أو تصحيحها.

وكان الفنان الراحل يتسائل عن الغرض من وراء نشر شائعات وفاة الفنانين، مؤكدًا أن أفضل رد على مثل تلك الشائعات هو الصمت والتجاهل التام، لافتا إلى أن هاتفه المحمول مفتوح دائمًا لمن يريد الاطمئنان عليه وطمئن الجندي جمهوه إنه بخير وأن أي مشاكل صحية يمر بها هي نتيجة التقدم في العمر

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