أجدد أفلام الرعب لهذا العام 2018

كما عودناكم أعزائي متابعي موقع نجوم مصرية اليوم نقدم لكم موضوع شيق وهام جدا عن الأفلام اليوم نعرض لكم باقة من افضل أفلام الرعب لعام 2018 جميع الأفلام التي سنعرضها عليكم الآن هي من الأفلام التي تم عرضها لها العام وبشهادة النقاد وعدد الجوائز هذه الأفلام هي الأفضل علي ألإطلاق قم بسماعها الآن أن كنت من عشاق الرعب تابع الأفلام معنا.

1- وينشيستر winchester

مدة الفيلم 99 دقيقة تم عرضه في عام 2018 تدور قصة الفيلم حول سيدة اسمها سارة تعد هذه السيدة هي الوريثة لاحد اكبر صانعي الأسلحة في الكون وهو أوليفر وينشيستر لذا تمت مطاردة سارة بواسطة الأشباح الذين قتلوا بواسطة الأسلحة التي صنعها والدها وهذا من افضل الأفلام وأنا ارشحه لكم ولجميع عاشقي أفلام الرعب.

2- ذا نن The Nun

يتحدث ها الفيلم عن كاهن يتم إرساله للتحقيق في حادثة انتحار احدي الراهبات في رومانيا ويتم إرسال الكاهن ليحقق في موت تلك الراهبة الشاب بهذه الطريقة وهذا الكاهن له ماض مظلم وشائك لذا تم إرساله علي وجه التحديد مع احدي الراهبات المتدربات ليحققوا في الواقعة وليكشفوا ذلك السر المظلم.

3- هالوين halloween

هذا الفيلم الرائع هو أخر أفلامنا التي نعرضها لليوم انتظرونا في الجزء الثاني من هذا الموضوع فيلمنا الأخير يتحدث عن سفاح الهالوين المقنع الذي يبحث عن لوري سترود ليقتلها بعدما استطاعت النجاة منه منذ اكثر من اربعه عقود هو الآن قد عاد لينتقم منها تابع هذا الفيلم الرائع ولا تنسي ان تنتظر الجزء الثاني من الموضوع لباقي أفلام الرعب واجدد أفلام ألأكشن ستجده في الرابط الذي يحوي كافة مقالاتي اذهب إليه من هنا