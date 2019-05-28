تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء…Te Data 2019 حل مشكلة عدم استقرار النت والاستعلام عن فاتورة النت

تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء، هناك الكثير من العملاء الذين يعانون من انقطاع خدمة الأنترنت أو من عدم استقرار الخدمة. أو ضعف وبطئ في سرعة الأنترنت. ولكنهم يبحثون عن حل لهذه المشاكل المترددة بين الحين والأخر. يمكنكم التعرف علي خدمة تي داتا الدعم الفني لمساعدتك في حل هذه المشاكل الناتجة عن وصلات كابلات التليفون الأرضي والأجهزة التي تمرر هذه السرعة ألي مستخدميها أو الناتجة في اغلب الأحيان عن عدم استقرار الخدمة أو عطل في راوتر الأنترنت. كل هذه المشاكل سوف يتم حلها والإجابة عليها من خلال خدمة عملاء تي داتا.

تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء

تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء، يمكنكم الدخول بكل سهولة علي خدمة عملاء تي داتا والضغط علي لايف شات ( live chat) أو أنشاء دردشة وكتابة الاسم بالكامل في الخانة المتاحة لذلك. وكتابة رقم التليفون الأرضي، وكتابة رقم الموبايل الخاص بالمشكلة. واختيار احدي الخدمات الثلاثة الموجودة في خانة الاختيار منها. مشكلة الأنترنت الثابت أو خدمات الخط الأرضي أو خدمات الجوال التي تقدمها شركة we لحل مشاكل الموبايل والتعرف علي فاتورة الموبايل وغيرها من العروض التي تقدمها الشركة. وفي خلال دقائق بسيطة سوف يقوم احد مسئولي خدمة العملاء بالتحدث أليك وحل المشكلة علي الفور او التصعيد ألي القسم الأعلى لحل المشكلة في خلال يوم أو يومين عمل بحد اقصي.

رقم خدمة عملاء تي داتا

يمكنكم التحدث ألي خدمة عملاء تي داتا عن طريق الأميل أو عن طريق رقم تي داتا الأرضي أو عن طريق الاتصال علي الخط الساخن. كما يمكنكم معرفة فاتورة النت تي داتا وعدد الجيجات المستخدمة والعروض الحديثة ومن خلال هذه الخدمات المتاحة سوف نقوم بتوضيح جميع البيانات والمعلومات التي يمكنكم من خلالها حل مشكلة الخدمة في اسرع وقت ممكن. سوف يتم الرد على استفساراتك بطريقة اسرع و أسهل. يمكنك اختيار أي من الدعم الفني أو خدمة العملاء.الدعم 111 للتليفون الأرضي أو 01555000111 أو للجوال19777كما يمكنكم إرسال المشكلة علي البريد الإلكتروني [email protected]

خدمة دفع فاتورة الأنترنت والتليفون الأرضي

يمكنكم الدخول علي موقع تي داتا دفع فواتير الأنترنت والتسجيل بالبريد الإلكتروني أولا وكلمة السر وتأكيد التسجيل من البريد الوارد علي الأميل الخاص بكم والضغط علي أيقونة تأكيد وتفعيل الاشتراك. ثم بعد ذلك الدخول ألي الحساب الخاص بكم و اختيار احدي وسائل الدفع الموجودة فوري أو مصاري أو خدمة we او BEE أوخدمة دفع البريد المصري أو خدمة سداد أو خدماتي أو خدمة ممكن. أو عن طريق خدمة فودافون كاش يمكنكم عمل فيزا من محفظة فودافون كاش والحساب الخاص بكم بالمبلغ المراد التسديد به وإدخال رقم الفيزا والرقم السري علي موقع تي داتا دفع الفواتير وإتمام عملية السداد. كما يمكنكم الدخول علي موقع المصرية للاتصالات خدمة استعلام فاتورة التليفون الأرضي وإدخال الكود ورقم التليفون الأرضي وعمل أظهار للفواتير واختيار كلمة سداد الفواتير الحالية أو مجموعة الفواتير من خلال الفيزا او الماستر كارد ودفع الاشتراك عن طريق فيزا فودافون كاش بسهولة جدا.فاتورة التليفون الأرضي اصبح سدادها أسهل ما يكون عن طريق الأنترنت. وأموال فيزا فودافون كاش ترجع ثانية إلي المحفظة بعد 24 ساعة في حالة عدم استخدامها.

اهم خمس خطوات لتحسين سرعة الأنترنت وجودة الخط الارضي

الاقتراب من مكان راوتر الأنترنت أن أمكن. توصيل سلك الخط الأرضي للراوتر مباشر. أبعاد سلك الخط الأرضي عن أي سلوك كهرباء أو سلوك ذات أشاره عالية قد تؤثر على سرعة الأنترنت. تفادي وجود أي وصلات أو لحامات في سلك الأنترنت والتأكد من عدم وجود ضوضاء أو وتشويش في سماعة التليفون الأرضي. تغيير باسورد صفحة الراوتر وباسورد الوأي فأي الخاص بكم.

كيفية قفل أي متطفل من خلال إعدادات الراوتر بدون برنامج

الدخول على كلمة wlan من داخل صفحة الراوتر. الضغط على Associated Devices سوف يظهر الايبي ادرس والماك ادرس نعمل نسخ للايبي ونتجه إلى كلمة Access Control List ونقوم وبوضعة في الخانات الموجودة ونقوم بعمل disabled او block أو permit. والضغط على كلمة أضافه.

تسريع الأنترنت المنزلي Te Data بدون برامج

الدخول على صفحة إعدادات الراوتر من خلال متصفح جوجل كروم أو متصفح فاير فوكس. الخاصة براوتر (ZXHN H108N V2.5) كتابة ip الراوتر 192.168.1.1 في خانة المتصفح والبحث. سوف تظهر صفحة الدخول إلى الراوتر. كتابة admin في خانة user name وكتابة admin في خانة password في حالة عدم تغيير باسورد صفحة الراوتر وفي حالة تغيير الباسورد نقوم بكتابة باسورد صفحة الراوتر الذي قمنا بكتابته من قبل. الدخول على كلمة network. واختيار (pvc0) في خانة (connection Name). النزول إلى خانة (MTU) واختيارها وكتابة رقم 1460 أو 1492 بعد الانتهاء الضغط على كلمة create أو. modfiy الضغط على كلمة lan الموجودة أسفل كلمة نيتوورك وكتابة هذا الايبي 163.121.182.134 في خانة. DHCP Start IP Address كتابة هذا الايبي 163.121.182.135 في خانة. DHCP End IP Address الضغط على انتهاء او. SUPMIT

أقصى سرعة للخط الأرضي

هناك الكثير من الطرق لقياس سرعة الأنترنت نذكر منها الأتي.

الدخول إلى موقع قياس سرعة الأنترنت والضغط عليةhttps://fast.com/ar/.أوموقع https://www.speedtest.net/ كما يمكنكم تنزيل التطبيق الخاص به علي الجوال من هنا .

راوتر (ZXHN H108N V2.5 ADSL_2plus) يمكنكم بالنسبة لهذا الراوتر بعد الدخول إلى صفحة الإعدادات الخاصة به الضغط على كلمة adsl سوف تظهر لكم السرعة الحقيقية. Actual Rate واقصي سرعة يمكن للخط تحمله Attainable Rate. أما بالنسبة لكمة up فهي اختصار لكلمة ابلود وكلمة down فهي اختصار لكلمة داونلود.

بالنسبة لراوتر Hg530 وراوتر Hg630 وراوتر Hg532 بعد كتابة ايبي الراوتر في متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس 192.168.1.1 الدخول إلى كلمة (maintain) والضغط عليها. سوف تظهر كلمة (Dsl information). سوف تظهر لكم السرعة الحقيقية Actual Rate وأقصي سرعة يمكن للخط تحمله Attainable Rate.

فاتورة النت

لدفع فاتورة النت يجب عليكم الدخول إلي موقع mytedat. يجب عليكم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر أو أنشاء حساب جديد. عند أنشاء حساب جديد يجب اختيار المنطقة أو المحافظة التابع لها وإدخال رقم التليفون الأرضي وبعد ذلك أدخال رقم الموبايل وعمل تأكيد. بعد ذلك أدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر وتأكيد كلمة السر سوف يتم إرسال كود تحقق علي الموبايل أو الجوال يجب أدخال كود التحقق والضغط علي تأكيد. بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم الدخول إلي tedata الاستعلام عن فاتورة النت الصفحة الرئيسية. سوف تجدون الأيام الباقية في الاشتراك وبرنامج مكافاءات فور يو والنقاط التي حصلتم عليها.

الاستعلام عن فاتورة النت

من خلال الضغط علي أيقونة فواتيري ثم تجديد اشتراكي سوف يتم عرض الفواتير ويمكنكم معرفة العروض المتاحة. سوف تظهر لكم في هذه الصفحة الفاتورة التي يجب دفع الاشتراك الخاص بها شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%. يمكنكم معرفة تفاصيل التجديد وقيمة الفاتورة من المعلومات الموجودة. يجب وضع علامة صح علي كلمة أوافق علي الشروط والأحكام والضغط علي كلمة سداد. يمكنكم من خلال التحدث مع خدمة اللايف شات معرفة فاتورة النت أيضا بسهولة.

دفع فاتورة النت عن طريق فيزا فودافون كاش

الدخول علي الموبايل وكتابة الرمز الأتي *9*100#. أدخال القيمة الحقيقية للفاتورة المطلوب سدادها. سوف يتم خصم مصاريف الخدمة. إدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش. سوف يتم عمل الكارت او الفيزا وار سالها للموبايل الخاص بكم شاملة كل البيانات. التوجه إلي موقع my tedata وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والرقم السري. والضغط علي فواتيري تجديد الاشتراك وطلب السداد. اختيار ماستركارد وإدخال اسم صاحب البطاقة بالانجليزي. أدخال أرقام الكارت الموجودة وإدخال تاريخ الانتهاء وإدخال الرقم السري في الخانات الموجودة والضغط علي تأكيد دفع الفواتير. سوف يتم التأكد من الفيزا وتظهر رسالة بإتمام نجاح العملية. وسوف يتم رسالة إلي الجوال بإتمام العملية كما يمكنكم طباعة الفاتورة أن شئتم وهكذا يتم دفع الفاتورة أون لاين أو عن طريق الأنترنت.

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