خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي أقيمت اليوم السبت،في مركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس ،الرئيس عبد الفتاح السيسي،يطالب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،بضرورة إجراء حملة مسح طبي شامل لكل سيدات مصر للكشف عن سرطان الثدي، ويأتي هذا الطلب بعد نجاح حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض السارية (كشف فيروس سي ، مرض السكر ، ارتفاع ضغط الدم ) ،كما قدمت الحملة علاج مجاني لكافة المرضى التي تم الكشف عنهم من خلال الحملة ،وقد أثبتت الحملة نجاحها وحسن تنظيمها في جميع محافظات الجمهورية .

كما كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للرئيس عبد الفتاح السيسي إن نسبة معدلات الوفاة بسبب مرض سرطان الثدي بين السيدات في مصر مرتفعة جدا بسبب اكتشاف المرض فى مراحل متأخرة ، وارتفاع تكاليف العلاج ، وقد تعهدت الوزيرة بإعداد ملف متكامل لخطة مشروع حملة المسح الشامل لسرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض .

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قام بتنظيم احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية،لتكريم عددًا كبير من السيدات التى استطاعوا إثبات نجاحهم في المجتمع المصري، وكذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم جميع الأمهات المثاليات التى تم ترشيحهن على مستوى الجمهورية ،ومنحها وسام الكمال من الدرجة الثانية .

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، أشاد كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع حملة المسح الشامل لسرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض .