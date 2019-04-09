استخراج رخصة قيادة ” تعرف على خطوات وشروط وتكلفة استخراج الرخصة في مصر

استخراج رخصة قيادة من أكثر مايهم كل مواطن مصري، حيث تعتبر السيارة في عصرنا الحالي ضرورة من ضروريات الحياة التي لا غني عنها، لما توفره من جهد عناء في المواصلات العامة، وترتبط السيارة دائماً برخصة القيادة، باعتبارها تأشيرة مرور لأي شخص يحملها، ولما كان لها من أهمية كبيرة، توجب علينا أن نقدم لكم هذا المقال الذي يحمل بداخله كل ما يتعلق بحصولك وكيفية استخراج رخصة قيادة ، بدءً من التقديم وحتي الاستلام.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة

عندما تذهب إلي إدارة المرور التابع لها عليك أولاً التأكد من بلوغك سن الثامنة عشر واستخراج ما يثبت ذلك مثل بطاقة الرقم القومى أو البطاقة العائلية ثم إتباع هذه الإجراءات:

إحضار عدد ٢صورة شخصية جديدة ومن ثم التوجه بالصور والبطاقة إلى مستشفى حكومي واستخراج شهادة صحية تثبت أنك لائق بدنياً وصحياً وتسمي هذه الشهادة بفحص الباطنة وشهادة فحص اخري للعيون.

بعد الحصول علي هذه الشهادات من مستشفي حكومي عليك الذهاب إلى إدارة المرور في منطقة سكنك والتابع لها.

توجه بصورة البطاقة وأصل الرقم القومي الذي يثبت محل إقامتك لنفس دائرة المرور بحيث لايقل عمر مقدم الطلب 18 عام.

تقديم ما يثبت مؤهلك الحاصل عليه سواء كان شهادة دبلوم أو ليسانس أو بكالوريوس أو حتي شهادة محو الأمية وهي الحد الأدنى من الشهادات حيث يتعين علي مقدم الطلب معرفة أبجديات القراءة والكتابة ليكون علي دراية بإشارات المرور العامة في الشوارع والطرقات

إحضار ورقة إختبار إشارات كمبيوتر وقيمتها خمسة جنيهات ثم تسليم كافة هذه المستندات مرفقاً معها النماذج

و يتم بعد ذلك دخولك لإختبارات القيادة وإذا تمت بنجاح واعتمدت من لجنه الاختبار تذهب إلي اختبار الاشارات، إما أن يكون اختبار شفوي فقط أو تحريري تجيب فيه عن أسئلة تتعلق بقواعد وآداب المرور، فإذا استطعت تجاوز الاختبار تتوجه لغرفة التصوير وتسجيل بياناتك بعد سداد الرسوم المقررة لذلك واستلام رخصتك أما في حالة الرسوب- لا سمح الله- فيتم تحديد موعد آخر لإعادة هذه الاختبارات مرة أخري وغالباً يتم ذلك بعد مرور شهر علي الإختبار الأول حتي يتسني لك التدرب جيداً علي القيادة وإجادة قواعد المرور وإشاراتها وإجتياز الإختبار بنجاح

شروط استخراج رخصة قيادة

ومن أهم الشروط التي حددتها الإدارة العامة للمرور للحصول علي رخصة القيادة ما يلي:

أن يكون عمر المتقدم لطلب رخصة القيادة 18 عاما وما فوق أن يكون من سكان نفس المحافظة المتقدم لإدارة المرور الخاصة بها بطلب استخراج رخصة القيادة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الحاصل عليه، وعدد 6 صور شخصية حديثة توقيع الكشف الطبي، وإحضار شهادة تثبت أنك لائق وتسمي شهادة كشف النظر وكشف الباطنة وتُستخرج من أي مستشفي حكومي ومعتمد. سداد الرسوم المقررة وتختلف هذه الرسوم بإختلاف نوع رخصة القيادة ودرجتها. اجتياز الإختبار العملي للقيادة وكذلك إختبار الإرشادات المرورية بنجاح.

تكلفة استخراج رخصة قيادة

تختلف رسوم إستخراج رخصة القيادة كما أشرنا بإختلاف نوعها، ودرجتها فهناك رخصة قيادة خاصة ورخصة قيادة عامة ومهنية وكل نوع من هذه الأنواع له درجة حيث حددت الإدارة العامة للمرور رسوما محددة لكل نوع من أنواع الرخص السالف ذكرها وفيما يلي رسوم كل نوع منها:

يتكلف استخراج رخصة قيادة من النوع الخاص مبلغ 300 جنيه مصرى وتستمر مدتها عشرة أعوام

ويتكلف استخراج رخصة قيادة من النوع المهني مبلغ قدره 200 جنيه مصري ويشمل كافة الدرجات أولي ودرجة ثانية وثالثة

أما عن الدراجات البخارية فيتكلف استخراج رخصتها مبلغ وقدره 100 جنيه مصري

وتعتبر تكلفة إستخراج رخصة الجرار الزراعي أقل تكلفة مقارنة بباقي الرخص حيث يتم دفع خمسون جنيه مصري لاستخراجها في حين بلغت رسوم رخصة التعليم المؤقتة مبلغ قدره مئة جنيه مصري.

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