“اعرف خطوات” استخراج جواز سفر مصري بدل فاقد

استخراج جواز سفر مصري بدل فاقد من الأمور التي تهم كل مواطن مصري في داخل مصر أو خارجها، حيث يتعرض الكثير من المصريين بالداخل أو بالخارج أثناء سفرهم لفقدان جواز السفر الخاص بهم، لأي سبب من الأسباب وهو ما يضعهم في مأزق، ومن أجل توفير عناء التفكير والبحث نستعرض لك عزيزي المواطن خطوات استخراج جواز سفر مصري بدل فاقد .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري بدل فاقد

للحصول على جواز سفر ساري المفعول يجب تقديم المستندات الآتية :-

الحصول على نموذج طلب استخراج جواز سفر مصري مجاناً. صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر . صورة من جواز السفر المفقود، وفي حال عدم توافرها، يكتفى ببياناته فقط. في حال الاعلان عبر أي جريدة عن فقدان الباسبور، يتم ارفاقها مع الطلب. أصل الإقامة وصورة منها . أي اثبات شخصية ممكن، كشهادة الميلاد، أو إذن العمل، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو قسيمة الزواج، أو أي شهادة دراسية من جهة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية. أصل وصورة من شهادة التجنيد. صورة من البطاقة الشخصية . خمس صور شخصية ملونة بخلفية سادة . يتم تقديم ثلاث نسخ من كافة المستندات المطلوبة، كما يجب أن يحضر فاقد الجواز بنفسه .

اجراءات استخراج جواز سفر مصري بدل فاقد

قم بالذهاب إلي قسم الجوازات وبلغ بفقدان الباسبور، إن فقدته داخل البلاد. قم بملء جميع البيانات المطلوبة، كي تمنع أي شخص آخر، من استخدام جواز السفر الخاص بك. ستقوم بالحصول على باسبور بدل فاقد. في حال فقدات الباسبور خارج مصر، قم بالذهاب إلي القنصلية المصرية في الدولة التي تتواجد بها. قم بتقديم ما يثبت شخصيتك وكذلك موقفك من التجنيد، وإن كان لديك أي صورة لجواز السفر المفقود، قم بتقديمها. سوف تقوم السفارة بتقديم طلب استخراج جواز السفر بدل فاقد، ومعه صورة شخصية حديثة، وكذلك جميع أسماء وعناوين تفصيلية لكل أقاربك في نفس الدولة المتواجد بها.

رسوم استخراج باسبور بدل فاقد

بعد ما تم توضيح المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على جواز سفر بدل فاقد نقدم لك عزيزي المواطن رسوم استخراج جواز سفر بدل فاقد، وهي كالتالي:

تبلغ رسوم استخراج باسبور بدل فاقد حوالي 247 جنيه مصري، وهناك أيضاً بعض الرسوم الأخرى التي أقرها القانون، حتى تصل تكلفة استخراج الباسبور بدل فاقد حوالي 485 جنيه مصري .

هل يتغير رقم الجواز عند استخراج بدل فاقد ؟

نعم يتغير رقم جواز السفر في حال استخراج بدل فاقد، مما قد يسبب بعض الارتباك في حال الحصول على تأشيرة مثلا أو تحويل بنكي برقم الباسبور القديم.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول استخراج باسبور بدل فاقد، وإن كان لديكم اي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.

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