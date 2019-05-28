استخراج جواز سفر ◀️ تعرف على الخطوات وكل الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج جواز سفر أمر يهم العديد من المصريين، أصبح السفر في وقتنا هذا غاية يسعى الجميع إليها، بعضهم بهدف العمل، وبعضهم بهدف قضاء وقت ممتع مع الاصدقاء، او العائلة ، حيث في الفترة الأخيرة انتشرت ثقافة إلغاء حفل الزفاف وتوفير المصاريف من أجل السفر خارج مصر، وقضاء وقت ممتع في بعض الدول السياحية، ولكن قبل اتخاذ قرار السفر عليك معرفة أساسيات السفر وأهم جزء في السفر هو« جواز السفر» ، و لـ معرفة تكلفة استخراج جواز سفر، والمستندات والأوراق اللازمة، والإجراءات المطلوبة للحصول على جواز سفر بصورة سليمة وسريعة ، نوضحها لك عبر السطور القادمة.

الاوراق المطلوبه لعمل جواز سفر لأول مرة

بطاقة الهوية المصرية ( للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة ) ، ويجب أن تكون سارية .

في حالة استخراج جواز سفر للأطفال أقل من 16 سنة عليك إحضار شهادة الميلاد لمعرفة الرقم القومي الخاص بهم .

شهادة التعليم في حالة التخرج.

دليل الالتحاق بالتعليم «للطالب».

الحالة الإجتماعية ، إذا كنت متزوجا عليك إحضار وثيقة الزواج أو الطلاق، لكن في حالة رغبتك في تجديد جواز سفر ، فقط أحضر جواز السفر القديم.

صورة جواز سفر خلفية بيضاء، 3 صور حجم 4×6

موقفك من الجيش (شهادة الحالة العسكرية).

بالإضافة عليك تقديم الوثائق الأصلية ،مع نسخة واضحة ، وسوف يتم إرجاع الاوراق الاصلية لك.

هذه كانت المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر .

خطوات استخراج باسبور مصري

بعد الحصول على جميع الأوراق المطلوبة ،

التوجه إلى قسم الجوازات التابع لها حسب عنوانك ، وفي حالة عدم معرفتك بقسم الجوازات التابع لك ،يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لمعرفة قسم الجوازات الخاص بك . سحب نموذج طلب جواز سفر ويسحب مجاناً بعد ذلك تتوجه بتقديم طلبك ومعك كل الاوراق التى تم ذكرها ،وبعد 3 أيام من تقديم طلبك يتم الحصول على جواز السفر

بالإضافة ان لجواز السفر مدة صلاحية مدتها 7 سنوات من تاريخ إصداره، ويتم إصدارها لفترات أقل لطلاب المدارس والجامعات ، ويُعد جواز السفر صالحاً لجميع الدول . وفي حالة انتهاء مدة صلاحية الجواز عليك بتجديده .

بعد توضيح الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر ، وخطوات استخراج جواز مصري . باقي الان معرفة تكلفة جواز السفر .

رسوم استخراج جواز سفر 2019

نوضح لك الآن عزيزي القارئ في هذا المقال رسوم استخراج جواز سفر لعام 2010.

تستطيع الآن عزيزي المواطن الحصول على جواز سفر المميكن اول مره برسوم قدرها 365 جنيه مصري ، وفي حالة إستخراج جواز سفر بدل فاقد يكون برسوم قدرها 500 جنيه مصري.

المعلومات المطلوبة

فيما يخص المعلومات المطلوبة اثناء التسجيل للحصول على جواز سفر .

الاسم بالكامل باللغتين «اللغة العربية -اللغة الإنجليزية»

تاريخ الولادة.

مكان الولادة.

الديانة .

مستوى التعليم وسنة التخرج .

الوظيفة الحالية .

العنوان .

رقم الهاتف المنزلى .

رقم الهاتف الجوال .

الحالة الإجتماعية إذا كنت متزوج «اسم الزوج/ الزوجة إن وجد »

رقم الهوية الوطنية .

في حالة وجود جواز سفر سابق ، كتابة رقم جواز السفر

في حال فقدان الباسبور لاقدر الله أو تلفه، يمكنكم استخراج جواز سفر مصري بدل فاقد ، ويمكنكم أيضاً ترك جميع التعليقات أسفل الموضوع وسنجيب عليكم بإذن الله.

← إقرأ أيضاً: