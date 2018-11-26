أحدث عروض كارفور اليوم لشهر نوفمبر 2018 تخفيضات الأسعار على جميع المنتجات والأجهزة

الآن مع استعراض عروض كارفور مصر الخاصة بشهر نوفمبر 2018، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أحدث العروض التي تقدمها الشركات والهايبر ماركت فى مصر، ولعل من أشهرها فى السوق المصري هايبر ماركت كارفور، الذي يقدم العديد من العروض والأسعار المخفضة على مدار الموسم، وتشمل جميع السلع سواء كانت سلعة استهلاكية أو معمرة، ومن أمثلتها (الأغذية، المشروبات، الملابس، العناية الشخصية، الاتصالات، التسلية، الترفيه، المنتجات المنزلية، الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها)، وسوف نستعرض معكم فى هذا الموضوع أجدد العروض التي أعلنت عنها كارفور مصر 2018.

عروض كارفور مصر اليوم شهر نوفمبر 2018

تعمل شركة ماجد الفطيم الإماراتية على تشجيع المنتج المصري، ومن خلال فروعها هايبر ماركت كارفور قامت بعمل عروض أسعار تنافسية، تختلف عن مثيلاتها فى السوق الخارجي، من حيث الجودة والسعر، حيث أعلن هايبر ماركت كارفور عن عروض وتخفيضات تحت شعار توفير أكتر، ويقدم خلالها هايبر ماركت كارفور عروض لا مثيل لها مع تخفيضات 30% من سعر المنتج.

وتشمل عروض كارفور لهذا الشهر (منتجات العناية الشخصية بالنساء والرجال، أجهزة وشاشات، ملابس، أحذية، مواد غذائية وغيرها الكثير)، حيث يستمر عرض كارفور على جميع المنتجات الخاصة بالصحة والعناية وغيرها من المنتجات والأجهزة والملابس من يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2018 وحتى الأحد 2 ديسمبر 2018، أو حتى نفاذ كمية العرض، فسارع باقتناء الفرصة.

تاريخ هايبر ماركت كارفور مصر

بدأ هايبر ماركت كارفور فى مصر منذ أواخر عام 2002، وذلك نتيجة الشراكة بين شركة ماجد الفطيم الإماراتية مع كارفور فرنسا، ومعنى الاسم باللغة الفرنسية الملتقى أو الوصول، ومنذ أول فرع له فى مصر عام 2002 بدأت سلسلة محلات كارفور هايبر ماركت وسوبر ماركت فى التوسع بشكل تدريجي، حتى وصل اسم كارفور مصر إلى أحد أشهر محلات البيع بالتجزئية فى السوق المصري، كما تتواجد فروع كارفور فى العديد من الدول منها السعودية والأمارات، حيث كانت مجموعة شركات ماجد الفطيم هى أول من أطلق فكرة الهايبر ماركت داخل دول الوطن العربي منذ عام 1995.