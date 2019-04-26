قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعي، وذلك حتى يوم الموافق 5 مايو 2019 وذلك بمدينتي العاشر من رمضان بالشرقية ومدينة السادات بالمنوفية، وأكد المهندس “سيد محروس” رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن عملية الطرح لهذه الشقق ما هي إلا تلبية لحق المواطنين في الحصول على سكن لائق وأسعار مميزة تتناسب مع دخول المواطنين المصريين.

وان هيئة وزارة الأوقاف تطرح شقق للإسكان الاجتماعي وهي سوف تقوم بتنفيذ هذا المشروع من أجل التوافق مع خطة الدولة في إنشاء مليون وحدة سكنية، للقضاء على العشوائيات وأن تكون أسعار هذه الوحدات في متناول محدودي ومنخفض الدخل.

مساحة وأسعار الوحدات السكنية

قال المهندس “سيد محروس” أن الوحدات السكنية المطروحة للإسكان الاجتماعي مساحتها كمايلي.

الوحدات السكنية التي يتم إنشائها بمدينة مدينة العاشر من رمضان من 59 متر إلى 81 متر

الوحدات السكنية التي يتم إنشائها بمدينة السادات بالمنوفية تتراوح مساحتها بين 52 متر إلى 59 متر لوحدها

وأن أسعار الوحدات السكنية يتراوح من 101 ألف و 200 جنيها إلى 190 ألف و 800 جنيها

وذلك بعد تحمل الدولة لدعم يصل إلى 25 ألف جنية

وان أسعار الفائدة التي تُحتسب على هذه الوحدات تتراوح ما بين 5 % إلى 7%

وأن مقدم الحجز لهذه الوحدات السكنية 15 % أي بما لا يقل عن 10 ألاف جنيهاً

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

قال الأستاذ “سامح آبو بكر” مدير الإدارة التجارية أن كل من يرغب في الحصول على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بوزارة الأوقاف المصرية عليه بالأتي.

شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيهاً من مقر هيئة الأوقاف المصرية بالعنوان التالي (109 شارع التحرير بالدقي)

ملء أستمارة حجز وحده والإقرار بخط واضح

صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة بشرط أن تكون البطاقة سارية

شهادة موضح بها صافي الدخل الشهري للأغرب والزوجين مع تقديم أي مستندات بمصادر دخل أُخرى

الشروط الواجب توافرها

لا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عاماً

لا يكون المتقدم مالك لوحده سكنيه

لا يتم شراء الوحدة السكنية نقداً

لا يزيد الدخل السنوي للمتقدم عن 57 ألف جنية للمتزوج

لا يزيد دخل الأعزب عن 42 ألف جنية سنوياً

يتم سداد مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح من 10 ألاف إلى 20 ألف جنية

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