59 مصنع وشركة يوفروا فرص عمل مختلفة التخصصات براتب يصل إلى 4500 جنيه

قرر وزير القوى العاملة “محمد سعفان” ومحافظ الشرقية، من صباح يوم السبت ببدء فعاليات الملتقى الوظيفي الثاني الذي من المقرر أن ينعقد قي منطقة الدوار بالعاشر من رمضان في الشرقية، حيث أن ذلك الملتقي سيضم توفير حوالي 10218 فرصة عمل للشباب، في كل التخصصات، حيث انه قامت 59 شركة ومصنع بتقديم حاجاتها للعمالة بمرتبات تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه مصري.

وأما عن المهن المطلوبة فأن الشركات والمصانع تحتاج إلى مهندسين وعمال خدمات، سائقين درجات مختلفة، لحام، كيميائي، عمال إنتاج، نساجين، مندوبين مبيعات، محاسبين، عمال تعبئة وتغليف، وغيرهم من التخصصات الأخرى، كما سوف يتم الإعلان عن شروط التعين خلال فترة قصيرة.

صرح وزير القوى العاملة، بأن الوزارة ومديرياتها بجميع المحافظات تعمل جاهدة على إقامة الخدمات والملتقيات لتوفير فرص عمل لشباب مصر،وتقديم المساعدة لهم في الحصول على أفضل فرص عمل تناسبهم وتحقق لهم مستوى معيشي معين، وتحد من ظاهرة البطالة في الشارع المصري، كما أشار بأنه سيتم عمل ملتقي وظيفي ثاني لفرص عمل للشباب في مدينة العاشر من رمضان، المدينة الصناعية التي لها طبيعة خاصة بها تجعل منها قلعة صناعية كبرى.