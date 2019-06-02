٤ حدائق في مصر ننصحك بزيارتها في العيد ٢٠١٩

١_حديقه الأزهر في القاهره.:ما يميز تلك الحديقه انها تقع علي تبه عاليه مما يمنحها اطلاله جميله ومزهله كما تضم مساحات خضراء ويتوسطها نافورات مياه في مشهد رائع كما يوجد بها عده مطاعم ومقاهي ومنطقه العاب خاصه بالأطفال.

اما اوقات زياره الحديقه فهي متاحه ايام السبت والأحد من الساعه ٩ صباحا حتي ١١ مساءا وباقي ايام الاسبوع من الساعه ٩ صباحا وحتي الساعه ١٠ مساءا، اما بالنسبه لأسعار الدخول للشخص البالغ هو ٥ جنيهات في الأيام العاديه وفي ايام العطلات ٧ جنيهات وللاطفال ٣.٥ جنيها فقط.

٢_حديقه الاندلس: من أجمل الحدائق التي تم انشاءها في عام ١٩٣٥ م علي مساحه تقدر ب٨٤٠٠ متر مربع وتتمتع بمنظر جذاب فهي تطل علي نهر النيل من جهه ومن جهه اخري تطل علي عديد من الوجهات منها برج القاهره، ساحه الأوبرا، كوبري قصر النيل.

حديقه الاندلس

وتنقسم الحديقه الي جزئين جزء معروف باسم حديقه الفردوس والجزء الاخر معروف باسم حديقه الفرعوني ومواعيد العمل تكون كالآتي طول ايام الاسبوع من الساعه ٨.٣٠ صباحا حتي الساعه ١٢.٣٠ صباحا من اليوم الجديد اما اسعار الدخول فهي ١٠ جنيه للفرد.

٣_الحديقه اليابانيه:من الحدائق التي تتميز بتصميم فريد ورائع عن تصميم اخر لأي حديقه، تم انشائها في عام ١٩١٩ علي مساحه تقدر ب ١٠ فدان وتضم مجموعه رائعه من التماثيل اليابانيه المطله علي مجموعه من البحيرات الرائعه.

ومساحات خضراء وتضم الحديقه العديد من الأشياء المتعه منها منطقه ملاهي كبيره، وبالنسبه لمواعيد العمل طول ايام الاسبوع من ٩ صباحا حتي ٩ مساءا، اسعار الدخول ١٠ جنيه للفرد الواحد.

٤_حديقه المريلاند:من أقدم الحدائق في مصر حيث تضم مجموعه قديمه من الأشجار الضخمه والتماثيل الاثريه وتضم نافوره رائعه من شلالات المياه، سلسله مطاعم، منطقه ملاهي، قاعات سينما، موقف خاص للسيارات.

اما مواعيد العمل،طوال ايام الاسبوع من الساعه ٩ صباحا حتي ١٠ مساءا، اما اسعار الدخول فهي ٢٠ جنيه.

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