وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يختتم مؤتمر قيادة التعلم في الألفية الثالثة بشرم الشيخ

أختتم السيد الأستاذ محمد عقل وكيل ‏وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مؤتمر قيادة التعلم في الألفية الثالثة من التمكين إلي التمتين الذي أقيم بفندق اروارا أوينتريال ‏ بمدينة شرم الشيخ ‏برئاسة المستشار السعودي بندر خالد الغامدي .

بدأت فعاليات المؤتمر‏ في الفترة من 10 إلى 12 إبريل وكان الهدف الرئيسي في هذا المؤتمر هو تعليم مستقبلي مساند للمجتمعات يرتقى بالحضارات يحافظ على استمرار التعليم

‏واستهدف المؤتمر بعض الفئات منهم

١-‏المهتمين بالتعليم

٢-‏قادة المدارس

٣-‏فئة المدربين المدربات

٤-‏إدارات التخطيط والتطوير التعليمي

٥-‏الأكاديميين المهتمين بالتعليم تطويره

٦- ‏المشرفين والموجهين

٧-‏الإدارة العليا المشرعة للأنظمة

٨-‏مدراء إدارة الموهوبين

٩-‏معلمي الموهوبين

١٠-‏الموهوبين من الطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية‏

وناقش المؤتمر عدة محاور من أهمها:

١-‏المذاكرة والاستذكار بالخرائط الذهنية للطلاب الذي ناقشها المستشار بندر الغامدي مدير الاختيار الذكي للاستشارات الإدارية

٢-‏أثر تطبيق معايير التنمية المستدامة على التمكين الوظيفي في التعليم الجامعي والذي ناقشها أستاذ بدر العتيبي خبير التجارب التعليمية الدولية

٣-‏مؤشرات الأداء ودورها في قيادة التعلم والذي ناقشها دكتور كمال قاسم رئيس شركة تمكين العالمية للتدريب

٤-أبناؤنا والاختراق الفكري النفسي والذي ناقشتها دكتورة ميسون دخيل عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة جدة

٥-الذكاءات المتعددة وأهميتها في اختيار القادة والذي ناقشها دكتور فهد سندي رئيس مكتب المعادلة الجديدة للاستشارات الإدارية٦-‏التدريب التربوي وأثره في التميز المؤسسي للمدارس الذي ناقشها دكتور أيمن باشويه ‏مشرف التدريب في جدة

٧-‏إدارة مدارس الموهوبين والذي ناقشها الأستاذ سعيد المالكي مستشار إدارة الموهوبين التعليمية

٨-مهارات الطالب في الألفية الثالثة والذي ناقشها استعاذ احمد الحارثي

٩-التجربة الفنلندية في التعليم والذي ناقشتها أستاذة فاطمة الحسين المرحبي خبيرة تجارب التعليم الدولي

وفي ختام المؤتمر تم تكريم للمشاركين وهدى القائمون علي هدية تذكارية “مصحفا شريفا” لوكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ؛ تقديرا لتشريفه وحضوره المؤتمر .

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