وفاة محمد مرسي العياط.. الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية

منذ قليل أعلن التليفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق “محمد مرسي” أثناء حضوره جلسة محاكمته المتهم فيها بقضية التخابر وقد طلب من القاضي القاء كلمة وأثناء تحدثه أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته، ثم بعد ذلك تم نقل الجثمان للمستشفي لأتخاذ أجراءت الدفن، توفي مرسي عن عمر يناهز 67 عاماً ولد محمد مرسي 8 أغسطس سنة 1951 وتوفي 17/6/2019 اليوم أثناء جلسة محاكمته، تولي إدارة جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير وكان هو أول رئيس مدني للبلاد فاز بهذا المنصب 12/6/2012 عن طريق صندوق الأنتخاب بنسبة 51.73٪.

من هو محمد مرسي العياط

هو رئيس مصر الخامس ولد في ههيا مديرية الشرقية الديانة مسلم متزوج من السيدة “نجلاء محمود” تربي في بلد أرياف علي يد ولدته ووالده الفلاح وهو الأبن الكبير لهم وله من الأخوه ثلاثة من الأخوات وأختان، أنتقل للدراسة في القاهرة للألتحاق بالجامعة ثم قدم خدمته العسكرية سنة (1975_1976) حصل علي الدكتوراه وعمل أستاذ جامعي ومهندس وسياسي، حصل علي قلادة النيل العظمي، تزوج في 30/11/1978 ورزق بخمسة من الأبناء أسامة وعبد الله وعمر وشيماء وأحمد، الأبن الأكبر هو أحمد ويعمل دكتور مسالك بولية في السعودية،وشيماء هي الأبنة الوحيدة للأستاذ محمد مرسي تخرجت من جامعة الزقازيق، وأسامة هو الأبن الثالث له حاصل علي ليسانس حقوق.

السيدة نجلاء محمود زوجة مرسي

رفضت السيدة نجلاء أن تلقب بلقب “سيدة مصر الأولي” وقالت لقبوني بخادمة مصر الأولي.

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