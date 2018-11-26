وفاة الفنان عادل أمين اليوم بعد صراع مع المرض

وفاة عادل امين صباح يوم الاثنين حيث صرح وكيل نقابة المهن التمثيلية سامي مغاوري بان وفاة عادل امين جاء صباح اليوم بعد مرضه والذهاب ألي مستشفي دار الشفاء حيث توفي الفنان عادل امين في مستشفي دار الشفاء، وصرح منذ قليل أيضا الفنان منير مكرم عن مكان العزاء وقال ان الفنان عادل امين سيتم دفنة في الإسكندرية بعد وصول جثمانه وقال أن أسرته لم تحدد موعد حتي الآن لأقامه العزاء.

وفاة عادل امين

تصدر الفنان عادل امين موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد وفاتة صباح اليوم :

الفنان عادل امين

وفاة عادل امين في عمر 83 عام مواليد (20 أكتوبر 1935 في الإسكندرية) ، ومن أعمالة قبل الوفاة مسلسل ابو عمر المصري، ومن أعمالة الشهيرة هي: بين عالمين، نصيبي وقسمتك، ليال الحلمية، ظرف أسود، أستاذ ورئيس قسم، أريد رجلا، دهشة، السيدة الأولى، ابن ليل، طيري با طيارة، الجماعة، رأفت الهجان، ليالي الحلميه، ارابيسك.