وفاة الفنان محمود الجندي

توفي منذ ساعات الفنان الراحل محمود الجندى عن عمر ناهز ال٧٤ عاما وذلك أثر وعكة صحية . وقد أعلن سامح بسيوني عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية إنه توفي اليوم الخميس الفنان محمود الجندى أثر وعكة صحية أُصيب بها خلال الفترة الماضية،وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في السادس من أكتوبر وجلس بها ما يقرب من عشرة أيام إلى أن فارق الحياة اليوم .

ويذكر أنه كان يشارك في عمل رمضاني خلال الفترة الحالية في مسلسل (حكايتي) من بطولة ياسمين صبري، ويذكر أن محمود الجندى له رصيد ضخم من الأعمال الفنية

ولد محمود الجندي في ٢٤ فبراير عام ١٩٤٥ في محافظة البحيرة مركز ابو المطامير في مصر.

درس الجندى في مدارس الصناعي وتخرج من قسم النسيج واشتغل بها لفترة ومن ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام ١٩٦٧.

وجدير بالذكر أنه في تصريح له منذ فترة كبيرة أنه الحد و صرح مؤخرا أنه ابتعد عن الإلحاد وعاد مؤمن بالله مرة أخرى وذلك بعد الحريق الذي نشب في بيته وأودى بزوجته الأولى (ضحى حسن) ولدية منها ثلاث بنات وولد.

ومن أبرز أعمال الراحل محمود الجندى

فيلم الطيارة

فيلم المطلقات

فيلم القرد بيتكلم

فيلم هروب اضطراري

فيلم كارت احمر

فيلم ليل وليالي

فيلم التوت والنبوت

فيلم مدام شلاطة

فيلم المليونير

ومن أبرز المسلسلات والمسرحيات التي شارك بها

مسلسل كشكول لكل مواطن

مسلسل ظل الرئيس

مسلسل الجماعة ٢

مسلسل الأب الروحي

مسرحية ست الحسن

مسرحية ملك الشحاتين

مسرحية عصفور عقله طار

رحم الله الفنان محمود الجندى واسكنة فسيح جناته

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