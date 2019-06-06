وفاة الفنان “محمد نجم” عن عمر 75 عام

عن عمر يناهز الـ 75 عاماً رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي محمد نجم بعد صراع مرير مع المرض مما اسفر عن دخوله العناية المركزة فترة من الوقت في أحدى المستشفيات في الدقي وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية وبعد تحسن طفيف في حالته،تم الإعلان عن تدهور مفاجئ في صحته قبل رحيله.

وذكر نجله”شريف” عن حالة والده انه عانى بشكل مفاجئ من ارتفاع في درجة الحرارة،مما ادى الى عجز الأطباء عن فهم السبب وراء هذا وبعد يومين من ذلك أعلن عن رحيل النجم الكوميدي.

وتقام صلاة الجنازة على محمد نجم بعد صلاة العصر يوم الاربعاء،يذكر أن محمد نجم اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية طوال مشواره الفني، خاصة في مجال المسرح فأسس مدرسته الخاصة في عالم الفن، ومن أشهر مسرحياته “عش المجانين” و”أعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو”، “أولاد دراكولا” و”البلدوزر” وغيرها.

ويذكر ان “محمد نجم”ممثل كوميدي مصري بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر أقرانه من هذا العصر، ومن خلال المسرح الذي حقق به، نجاحات عديده في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي اشتهر فيها بمقولة “شفيق يا راجل”،التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، من بعد أن تم تأسيس فرقته الكوميدية التي تحمل اسم “فرقة نجم”.

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