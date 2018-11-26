وفاة الفنان عادل أمين الممثل المصري القدير .. تعرف على التفاصيل

توفى الفنان المصري القدير عادل أمين منذ قليل اليوم الإثنين في أحد المستشفيات عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مع المرض، وقد توفي الفنان عادل أمين في مستشفى الشفاء صباح اليوم الإثنين وقد أكد وكيل نقابة المهن التمثيلية الفنان سامي مغاوري أن النقابة تتابع مع أسرة الفنان الراحل ترتيبات الجنازة وموعدها وموعد ومكان العزاء وسوف يتم الإعلان عنهم رسميا لمن يرغب في المشاركة، الفنان عادل أمين من مواليد الإسكندرية وسيدفن في مقابر الأسرة هناك.

والفنان الراحل عادل أمين من مواليد الإسكندرية في 20 أكتوبر عام 1935، تعلق بالتمثيل من صغره حيث بدا التمثيل في مدرسته عندما كان في الثامنة من عمره وكان ذلك من خلال فرقة التمثيل بالمدرسة، تخرج من مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية نفس المدرسة التي تخرج منها الزعيم جمال عبد الناصر، شارك في المرحلة الثانوية في أوبريت غنائي، تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعمل في المحاماة لفترة.



لتعلقه الشديد بالفن أغلق مكتب المحاماة الخاص به وسافر للعيش بالقاهرة كان قد بدأ مسيرته مع عالم الفن والشهرة في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن برز نجمه أكثر في الثمانينيات، عرفته الجماهير من خلال أدواره المميزة في المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها دور “عزرا” في مسلسل رأفت الهجان مع الفنان القدير محمود عبد العزيز، ودور “عتوقة” في مسلسل أرابيسك، ودوره في مسلسل ليالي الحلمية، للراحل عدد من الأدوار في السينما.