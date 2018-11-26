بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة “شاهيناز”| وفاة الفنان الكبير عادل أمين.. ودينا عبد العزيز وعدد من نجوم الفن ينعونه ويطلبون الدعاء له

لم تمر إلا أيام قليلة على وفاة الفنانة شاهيناز، والتي وافتها المنية صباح يوم عشرين من نوفمبر الجاري، وذلك بعد صراعها الطويل مع المرض عن عمر ناهز الـ70 سنه تقريباً، وقام الطيار كريم سكر بالإعلان عن وفاتها، وأقيم عزاء الراحلة صاحبة الملامح الأجنبية وشبيهة الفنانة الكبيرة شويكاريوم الأربعاء الماضي من مسجد المشير طنطاوي الكائن بالتجمع الخامس

واليوم ومنذ ساعات قليلة رحل الفنان الكبير عادل أمين بعد صراعه مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 سنه، وكان أول من أعلن عن وفاة الراحل عادل أمين هو وكيل نقابة المهن التمثيلية الفنان سامي مغاوري، مؤكداً أن وفاته ككانت بمستشفى دار الشفاء صباح اليوم الإثنين، وتابعت النقابة جميع الإجراءات الخاصة بالجنازة والعزاء.

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كما أكد عضو نقابة المهن التمثيلي الفنان منير مكرم، بأن الراحل سيتم دفنه في مقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية، كما لم يتحدد موعد إقامة العزاء حتى الآن.

ولد عادل أمين في يوم 20 أكتوبر عام 1935.

وكانت آخر أعمال الراحل هي مسلسل “أبو عمر المصري” والذي تم عرضه برمضان الماضي.

وكان من أبرز أعماله رأفت الهجان الجزء الأول، وليالي الحلمية، و أرابيسك وغيررهم.