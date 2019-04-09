وفاة الدكتور احمد كمال ابو المجد ويشارك في عزاءه رئيس مجلس النواب .. من هو أحمد كمال أبو المجد

توفي إلي رحمة الله تعالي الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي والسياسي النابغة وقد عاد الي رحمة ربه يوم الأربعاء الماضي علي أن تم تشييع جثمان الفقيد في يوم الخميس وقد بدأ العزاء يوم الأحد في مسجد عمر مكرم وقد حضر العزاء نخبة من رواد الوسط السياسي في مصر علي رأسهم رئيس مجلس النواب الحالي علي عبد العال ومجموعة من الوزراء ورئيس الوزراء السابق الدكتور إبراهيم محلب والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط وفي هذا الموضوع سنعرض عليكم نبذه عن أهم محطات حياة الدكتور الراحل احمد أبو المجد

أهم المعلومات عن الراحل الدكتور أحمد أبو المجد

احمد كمال هو مفكر سياسي و إسلامي مصري ولد عام 1930 في شهر يونيو يوم 28 ومات الأربعاء من عام 2019 في شهر أبريل يوم 3 عن عمر يناهز 88 عاما كان همه الوحيد هو الدفاع عن الشباب وحقوقهم واهدر من حياته ما يقارب العشرين عاما مجاهدا عن حقوق الشباب ويرجع له الفضل الكامل في تمكين الشباب في العمل السياسي المصري.

فعلي يديه تعلم العديد من الكوادر السياسية المصرية الشابة واخرج إلينا مجموعة من الشباب الواعي أثناء قيادته لأقوي تنظيم شبابي عرفته مصر منذ الستينات والي الآن

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