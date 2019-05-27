جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف بمختلف المحافظات | تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الاعلان رقم 1 لعام 2019 | طريقة التقديم والوظائف المتاحة وملف التقديم

أعلنت الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية والتي تعتبر واحدة من عدة شركات ضمن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية ، وقد أعلنت ان مدة التقديم تبدأ في 24 /5 /2019 وحتى 23 / 6 / 2019 وفيما يلي تفاصيل الاعلان رقم 1 لعام 2019 بشأن حاجة الشركة الوطنية لشغل بعض الوظائف بنظام العقد طبقا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 :

لا يمكن التسجيل سوى مرة واحدة لوظيفة واحدة تكون فترة التقديم من 24 /5 /2019 وحتى 23 / 6 / 2019 يجب طباعة الملف المرفق مع الاعلان ويمكنك تحميله من هنا وطباعته وتعبئة البيانات المطلوبة وتقديمه عند الاختبار. استكمال التسجيل الالكتروني على الموقع وتعبئة البيانات المطلوبة من الرابط التالي : رابط التسجيل الالكتروني لوظائف الشركة الوطنية ويمكنك مشاهدة فيديو طريقة التسجيل في نهاية المقال . يجب تسليم صورة ضوئية للاوراق الرسمية في حافظة من البلاستيك مع احضار الأصول للاطلاع عليها عند الاختبار الذي سوف يتم تحديده في وقت لاحق . سيتم ارسال رسائل نصية لاخطار المتقدمين بمكان وموعد الاختبار .

الشروط العامة الواجب توافرها في طالبي الوظائف للتقديم على وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :

ان يكون النتقدم مصري الجنسية . ان يكون المتقدم غير متهم في أي قضايا جنائية أو سياسية أو صدرت ضده أى أحكام قضائية . ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها . اجتياز اختبارات القبول التي يحددها الجهاز يفضل ان يكون متقنا للغة الانجليزية في حالة كان من حملة المؤهلات العليا مع المستندات اللازمة. احضار ما يثبت سنوات الخبرة المعلن عنها في التقديم .

فيما يلي تجد نص الاعلان وتقسيم الوظائف المطلوبة للاقسام المختلفة مع الشروط الخاصة لكل وظيفة والسن المناسبة لكل وظيفة مبينة في الجدول التالي مع صورة لملف التقديم :

وفيما يلي صورة لملف التقديم المطلوب تقديمه عند الاختبار :

أما عن طريقة التسجيل فهي عبارة عن اربعة مراحل تجدها بالصور هنا :

المرحلة الاولى وفيها تقوم بكتابة بياناتك الشخصية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد وتحدد الديانة والنوع والموقف الطبي كما في الصورة التالية ( لاحظ يجب تعبئة جميع الخانات الالزامية والتي تجد أعلاها علامة النجمة الحمراء *)

ثم نضغط التالي للانتقال الى الشاشة الثانية والتي نكتب فيها بيانات الاتصال مثل أرقام الهواتف المحمولة والارضي والعنوان كما في الصورة التالية :

ثم نضغط التالي لننتقل الى النافذة الثالثة والتي نسجل فيها المؤهل والدورات التدريبية والخبرات كما في الصورة التالية :

ثم نضغط التالي لتظهر شاشة التسجيل الاخيرة والتي نختار من خلالها الوظيفة المراد التقدم لها وتحديد الموقف من الخدمة العسكرية ورخصة القيادة ان وجدت :

ثم نضغط حفظ لتظهر لك شاشة تقرير التسجيل فنقوم بحفظها من خلال الضغط على مفتاحين من لوحة المفاتيح وهما ctrl + S وتحديد مكان حفظ التقرير وبذلك تكون قد أنهيت التقديم بنجاح وبالتوفيق للجميع ولا تنسي مشاركة التدوينة لعل الله يجعلك سببا في تعيين أحدهم فتكون صدقة جارية في ميزان حسناتك .

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