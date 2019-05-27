جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف بمختلف المحافظات | تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الاعلان رقم 1 لعام 2019 | طريقة التقديم والوظائف المتاحة وملف التقديم
أعلنت الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية والتي تعتبر واحدة من عدة شركات ضمن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية ، وقد أعلنت ان مدة التقديم تبدأ في 24 /5 /2019 وحتى 23 / 6 / 2019 وفيما يلي تفاصيل الاعلان رقم 1 لعام 2019 بشأن حاجة الشركة الوطنية لشغل بعض الوظائف بنظام العقد طبقا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 :
- لا يمكن التسجيل سوى مرة واحدة لوظيفة واحدة
- تكون فترة التقديم من 24 /5 /2019 وحتى 23 / 6 / 2019
- يجب طباعة الملف المرفق مع الاعلان ويمكنك تحميله من هنا وطباعته وتعبئة البيانات المطلوبة وتقديمه عند الاختبار.
- استكمال التسجيل الالكتروني على الموقع وتعبئة البيانات المطلوبة من الرابط التالي : رابط التسجيل الالكتروني لوظائف الشركة الوطنية ويمكنك مشاهدة فيديو طريقة التسجيل في نهاية المقال .
- يجب تسليم صورة ضوئية للاوراق الرسمية في حافظة من البلاستيك مع احضار الأصول للاطلاع عليها عند الاختبار الذي سوف يتم تحديده في وقت لاحق .
- سيتم ارسال رسائل نصية لاخطار المتقدمين بمكان وموعد الاختبار .
الشروط العامة الواجب توافرها في طالبي الوظائف للتقديم على وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :
- ان يكون النتقدم مصري الجنسية .
- ان يكون المتقدم غير متهم في أي قضايا جنائية أو سياسية أو صدرت ضده أى أحكام قضائية .
- ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها .
- اجتياز اختبارات القبول التي يحددها الجهاز
- يفضل ان يكون متقنا للغة الانجليزية في حالة كان من حملة المؤهلات العليا مع المستندات اللازمة.
- احضار ما يثبت سنوات الخبرة المعلن عنها في التقديم .
فيما يلي تجد نص الاعلان وتقسيم الوظائف المطلوبة للاقسام المختلفة مع الشروط الخاصة لكل وظيفة والسن المناسبة لكل وظيفة مبينة في الجدول التالي مع صورة لملف التقديم :
وفيما يلي صورة لملف التقديم المطلوب تقديمه عند الاختبار :
أما عن طريقة التسجيل فهي عبارة عن اربعة مراحل تجدها بالصور هنا :
المرحلة الاولى وفيها تقوم بكتابة بياناتك الشخصية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد وتحدد الديانة والنوع والموقف الطبي كما في الصورة التالية ( لاحظ يجب تعبئة جميع الخانات الالزامية والتي تجد أعلاها علامة النجمة الحمراء *)
ثم نضغط التالي للانتقال الى الشاشة الثانية والتي نكتب فيها بيانات الاتصال مثل أرقام الهواتف المحمولة والارضي والعنوان كما في الصورة التالية :
ثم نضغط التالي لننتقل الى النافذة الثالثة والتي نسجل فيها المؤهل والدورات التدريبية والخبرات كما في الصورة التالية :
ثم نضغط التالي لتظهر شاشة التسجيل الاخيرة والتي نختار من خلالها الوظيفة المراد التقدم لها وتحديد الموقف من الخدمة العسكرية ورخصة القيادة ان وجدت :
ثم نضغط حفظ لتظهر لك شاشة تقرير التسجيل فنقوم بحفظها من خلال الضغط على مفتاحين من لوحة المفاتيح وهما ctrl + S وتحديد مكان حفظ التقرير وبذلك تكون قد أنهيت التقديم بنجاح وبالتوفيق للجميع ولا تنسي مشاركة التدوينة لعل الله يجعلك سببا في تعيين أحدهم فتكون صدقة جارية في ميزان حسناتك .
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