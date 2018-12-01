عاجل.. وزير النقل يتنقل في قطار الغلابة اليوم

الدكتور هشام عرفات وزير النقل فاجأ موظفي معهد واردان للتدريب وأعاده تاهيل عمال السكك الحديدية صباح يوم السبت حيث قام الوزير بجولة في المعهد دون ان يرافقه اي من قاده هيئه السكك الحديدية، وبدا بمشاهدة بعض المحاضرات عن الميكانيكا والعربية التي تدرس للطلبة وتطمئن علي مستوي التعليم المقدم للطلبة في معهد واردان،ودعا الوزير المسؤولين في المعهد إلى تزويده بنظام المراقبة والفحص، خاصه مع اهتمام الوزارة بتخريج الطلاب المؤهلين علميا لمواكبه أحدث التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وإدخالها في جميع قطاعات السكك الحديدية.

وزير النقل الدكتور هشام عرفات

توجه إلى محطه واردان للسكك الحديدية حيث فتش المحطة وأنظمه التامين الخاصة بها ثم قطع الوزير التذاكر من نوافذ التذاكر بالنسبة له والفريق المرافق معه وأخذ قطار إلى القاهرة.

حيث أخذ وزير النقل القطار وسط الركاب حيث اجري حوار حول التنمية الشاملة التي تنفذها الوزارة في جميع القطاعات وأكد الركاب التحسن الملحوظ في مواعيد القطار وتقديرهم للصفقات التي أبرمتها الحكومة المصرية التي تمثلها وزاره النقل لتطوير السكك الحديدية حيث قامت الوزارة مؤخرا بتعاقد علي 1300 عربة قطار جديدة للركاب، ثم ذهب للتفقد غرفة كابينة جرار القطار للاطئنان علي التجديدات وسير الأعمال بشكل جيد.

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