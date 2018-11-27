وزارة النقل تعلن عن إطلاقها للكارت الذكي ومواصلات القاهرة تظهر في جوجل ماب للمرة الأولى

قامت شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل العام الحضري الدائم، بالتعاقد مع شركة جوجل العالمية، للعمل على نقل خطوط سير شبكة المركبات الخاصة بها “الميني باص والأتوبيس الكبير” عن طريق جوجل ماب، والموجود على كافة الهواتف الذكية الموجودة في كل أنحاء العامة، وبذلك يمكن اعتبار مدينة القاهرة أول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا، سوف تعمل على نظام جوجل، ويكن اعتبار ها الأمر حدث هام في تاريخ قطاع النقل العام المصري.

الكارت الذكي

قامت الشركة أيضا بإطلاق كارت المواصلات الذكي، والذي يطلق عليه “مواصلاتي”، والذي يمكن اعتباره أول كارت متكامليقوم بالربط بين وسائل النقل العام للمواصلات في مصر بالإضافة إلى مترو الأنفاق، كما قامت الشركة بإطلاق خريطة متكاملة توضح خطوط المواصلات العامة وشبكة المترو وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والإسكان والبيئة والاتصالات والمالية وكذلك محافظة القاهرة.

وقد أكد وزير النقل المهندس هشام عرفا أن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها، تعتبر الأولى من نوعها في مصر وأشار أن الهدف الأساسي من اطلاق هذه الخدمات هو تخفيف العبء عن المواطنين عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة.

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وقد صرح الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، أنه عند البدء في استخدام تطبيق خرائط جوجل، فسوف يجد الراكب أيقونة نقل عام تظهر له عند استخدامه للتطبيق، وسوف يقوم التطبيق بتحديد الوعد المحدد لوصول أو مغادرة الأتوبيس أو الميني باص، وسوف يوفر هذا الأمر الكثير من الوقت في الانتظار في الشارع، بالإضافة إلى أنه سوف تظهر عدد من الاقتراحات للمستخدم في حالة وجود أكثر من طريقة للوصول إلى المكان المرغوب الذهاب إليه.