اعنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم هو انتهاء حالة المناخ وموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد هذا الأسبوع، والتي استمر فيها نزول الأمطار ببعض محافظات جمهورية مصر العربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور الشبورة المائية بالطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، وننشر في التالي بيان الهيئة العامه للأرصاد الجوية عن انتهاء الموجه السيئة للطقس اليوم مع تفاصيل الحالة المناخية للطقس بالنسبة للشبوره المائية والرياح والأمطار وغير ذلك على جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات جمهورية مصر العربية وحالة البحرين المتوسط والأحمر وحركة الملاحة بهم.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن انتهاء موجة الطقس السيئ

صرح رئيس الهيئة العامه للأرصاد الجوية الدكتور احمد عبد العال أن مع نهاية اليوم الأحد تنتهي موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتقل فرص تساقط الأمطار على كافة أنحاء ومحافظات مصر وتستقر حاله الطقس في الفترة القادمة، كما صرح بأن نسبة الرطوبة على اغلب الطرق مرتفعه في تلك الفترة الحالية، حيث تشهد الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية في خلال الأيام المقبلة شبورة مائيه كثيفه، وقد نبه على سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء الشبورة صباحاً.

حاله المناخ غداً الاثنين في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الاثنين الموافق 26-11-2018 أن يسود البلاد طقس لطيف شمالاً إلى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على الجنوب وبارد على ليلاً على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على الطرق القريبة من المزروعات والمناطق المائية، بينما تقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية.

وأما لدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين الموافق 26-11-2018 على محافظات مصر فتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي 25 والصغرى 18، والإسكندرية 26 – 18، مرسى مطروح 21 – 17، الإسماعيلية 22 – 18، بور سعيد 20 – 17.