6 معلومات عن نظام الحج والعمرة 2019 قبل اعتماده

تقوم المملكة العربية السعودية حاليا بإحداث التطورات اللازمة في موسم الحج والعمرة وسعيا منها لمواكبة التكنولوجيا، واستخدامها حتي يتحقق موسم الحج والعمرة علي أكمل وجه، أنشأت المملكة منظومة إلكترونية تختص بتنظيم أمور الحج والعمرة، حيث تقوم حاليا لجنة السياحة الدينية التابعة لغرفة شركات السياحة عن تجهيز هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم أمور الحج والعمرة للعام القادم.

المنظومة الإلكترونية الجديدة للحج والعمرة

تقوم المنظومة الإلكترونية بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود الحج والعمرة بشكل دقيق ومتكامل.

تعتبر المنظومة الإلكترونية قاعدة بيانات أساسية وشاملة مدون بها كل البيانات الخاصة بالحجاج والمعتمرين.

من خلال المنظومة يتم وضع كافة البرامج الخاصة بالحج والعمرة.

برامج المنظومة تهتم بكل الخطوات الخاصة بمناسك الحج والعمرة، فهي تكون مع الحجاج منذ بداية أدائهم للمناسك وحتي انتهائها وعودتهم لبلادهم.

تقوم المنظومة بعمل الميكنة الإلكترونية لكل بيانات الحجاج والمعتمرين.

تعد المنظومة الإلكترونية هي وسيلة ربط بين كافة الشركات السياحية المصرية وبين الجانب الإلكتروني السعودي المختص بأمور الحج والعمرة.

اقرأ أيضا

وتقوم اللجنة العليا للعمرة والحج حاليا بوضع الضوابط اللازمة لتسير إجراءات العمرة والحج، ولعرضها علي وزيرة السياحة قبل بدأ الموسم الجديد، ويتم حاليا الإعداد لمناقصة لاختيار الشركة التي سوف تكون مسئولة عن تأسيس النظام الإلكتروني الجديد، والمسئول عن ربط غرفة شركات السياحة المصرية بالرابط الإلكتروني السعودي، ويتم تولي مسئولية هذه المنظومة الجديدة عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة من وزارة الحج والعمرة.