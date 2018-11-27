نظام التموين شهر نوفمبر 2018 : خطوات تقديم التظلمات بعدما انقضت مهلة تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات التقدم بتظلم على حذف وإلغاء بطاقة التموين .. موقع إدارة دعم مصر tamwin

نظام التموين شهر نوفمبر 2018 ، تحديث بيانات بطاقة التموين فقد قررت وزارة التموين صرف مقررات شهر أكتوبر 2018 ابتداء من بداية الشهر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أكد أن السعر العادل للسلع والمنتجات التموينية لن يأتي بالتسعيرة الجبرية وإنما بالمنافسة وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب وجود حق المستهلك، حق أصيل، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد، وذلك من خلال العرض والطلب وحرية المنافسة.
صرح الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: أن قرار زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز خلال الشهر المقبل كما هو، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: أن قرار زيادة قيمة الدعم يعود لرئيس الجمهورية وليس من اختصاصه، قائلا “ماقدرش أتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية..بس خير إن شاء الله”، ويعتبر تصريحه إشارة إلى إمكانية زيادة الدعم السلعي.
خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
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يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
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يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
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التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
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بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
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سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
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بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
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سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
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بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
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يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
رابط إضافة المواليد الجدد دعم مصر
وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.
المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد
وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
- إيصال جديد للكهرباء.
- صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.
- صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر
- قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية
- رابط موقع دعم مصر.
- بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف
- تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.
- يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.
- كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.
- ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.
- تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.
نظام التموين شهر نوفمبر 2018
- تعرف على جميع أخبار السلع التموينية وأية تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين من هنا.
جدول بأسعار السلع التموينية في نوفمبر 2018
|مسلسل
|السلعة
|السعر
|1
|السكر
|سعر كيلو السكر 8.5 جنيه
|2
|الزيت
|سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه.
|3
|الأرز
|سعر كيلو الأرز 6.5 جنيه
|4
|المكرونة
|كيلو المكرونة 2.25 جنيه
|5
|السمن
|500 جرام سمن 12 جنيه
|6
|السمن
|800 جرام سمن 17.25 جنيه
|7
|العدس
|500 جرام عدس 10 جنيه
|8
|الفول
|500 جرام فول 3.50 جنيه
|9
|الصلصة
|325 جرام صلصة 7.25 جنيه
|10
|الجبن الأبيض
|250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
|11
|الصابون
|125 جرام صابون 5.50 جنيه
|12
|صابون الغسيل
|125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
|13
|الدقيق
|اكيلو دقيق 6.10 جنيه
|14
|الشاي
|40 جرام شاي 2.75 جنيه
|15
|الجبن
|500 جرام جبنه 10.25 جنيه
|16
|مرقة الدجاج
|مرقة دجاج 6.15 جنيه
|17
|المربى
|400 جرام مربى 7.75 جنيه
|18
|التونة
|140 جرام تونه 6 جنيه.
|19
|الكلور
|زجاجة كلور 3.10 جنيه
في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.
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- صرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الدولة ما زالت تعمل جاهدة لتطبيق القرار الصادر بإضافة المواليد الجدد، هذا وقد أعلنت الوزارة أن الأول من أغسطس هو بداية فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز البطاقات التموينية، هذا وقد تقرر صرف الدعم بحد أقصى شهرين من إدخال الأطفال.
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التعليقات
انا مع والدتى في التموين واولادى في بطاقة والدتى بس عيش فقط وعايزه اعمل بطاقة تموين ليا انا واولادى لان زوجى مسافر بس قالوا مش ينفع باسمى الحل إيه
عايز اعرف في ايه خطا عندي. 101011555596. 27911142602371
الى السيد معالي الوزير انا مشكلتي ظلم في ظلم في موظف التموين المنوفيه السادات الخطاطبه المحطه اني قمت بتحويل بطاقتي التموين من محافظه اسيوط بخمس افراد عندما اسلتمت البطاقه الجديده بفردين انا وزوجتي وتم حذف الابناء الثلاثه مواليد2006-2008-2011 حرام ديني ايه اتقضي معاش ضماني لما فتحت الاضافات لم تم اضافه الابناء معالي الوزير لان الموظف المتخص قال انا البطاقة بها اخطاء قامت بارسال التصحيح الي الانتاج الحربي ولم يرد حتي الان من تاريخ 11/8/2018 حتي اتمكن من الاضافه بعد التصيحيح المهله انتهت اعمل ايه الرجاء الردوتحقيق حتي العداله الاجتماعيه لطبقه تحت المتوسطه اريد حلا انا تعبت الرجاء المساعده 01090645200
تم استخراج بطاقة جديدة وتم إرسال رساله حتى أتمكن من الرقم السرى الخاص ببطاقة التموين علي رقم 91237 تم إرسالها أربع مرات وحتى الآن لن أتمكن من معرفة الرقم السرى رقم البطاقة التموينية هو 121100155652
انا كانت البطاقة فردين وبعد التحديث اصبحت فرد واحد اعمل ايه
احنا اسره مكونه من خمس أفراد كنا اربع أفراد لنستفيد من الخبز وفردين بيصرفو تموين قالو حدوث البطاقة حدثنا ونزلنا المواليد بعد عملية التحديث الأسابيع تم حذف فردية الخبز بقينا فردية اتنين فقط بتاخد عيش وتكوين ياريت حد يفهمني ايه اللي بيحصل اشتكينا وكلامنا خدمة العمله ١٩٩٥٩ قالو خطاء في السيستم وينزل الشهر اللي جاي وقالي شهرين أغيثوا حرام وربنا حرام اللي بيحصل ده
انا معاقه وتعبت كل الحوليه علشان تحديث البطاقه قمت بعمل تحديث للبطاقه كذا مره ولم يتم التحديث راحت مكتب التموين قالي روحي السيبر والله العظيم رحت كذا مره ولم تتحدث ارجوكو حد يفدني انا معاقه ولا اقدر علي الحركهولا المجهود ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
بعد تخديث البطاقه حزف واحد من المواليد ممكن اعرف ايه السبب وكيف نعيده الى البطاقه
حسبي الله ونعم الوكيل في وزارة التموين
موقع دعم مصر غير مفعل تعمل ايه لاضافة المواليد وكمان ا ل كفيت فى مكاتب التموين ربنا يصلح حالهم
انا اعنى من عدم استخراج بطاقة التموين بدل تالف من 4/4/2018 حتى تاريخة وانى اعول اسرة خمسة افراد ولايتم صرف لى مقررات خبز او تموين
انا
انا
انا اعانى من عدم استخراج بطاقة التموين بدل تالف من 4/4/2018 انى اعول اسرة خمسة افراد وحتى تاريخة لم ترد هزة البطاقة ولم يتم لى صرف اى مقررات خبز او تمويت ارجوامنكم النظر فى هذا الموضوع
انا اعانى من عدم استخراج بطاقة التموين بدل تالف من 4/4/2018 انى اعول اسرة خمسة افراد وحتى تاريخة لم ترد هزة البطاقة ولم يتم لى صرف اى مقررات خبز او تمويت ارجوامنكم النظر فى هذا الموضوع
انا اعانى من عدم استخراج بطاقة التموين من 4/4/ 2018 بدل تالف حتى تاريخة ولم يتم صرف اى مقررات الخبز واننى اعول اسرة من خمسة افراد وان سلع التموين يتم صرفها بعض الاحيان ارجو امنكم بالنظر فى هزا الموضوع علما باننى ارسلت اكثر من رسالة فاضيه على المحمول برقم 91237 ويتم الرد انهزا الطلب تحت المراجعة
ارجو من الله ان يقرأ هذه الكلمات مسؤول ينظر في امر هذه الشكوي منذ ان كان لنا تموين بقرية شما ,اشمون, منوفيه حيث ان ابي صاحب البطاقه من مواليد هذه القريه ثم فكر ابي بما ان عمله بالقاهره ان ينقلها الي مكتب تموين هيئة التصنيع واسم ابي /عبد النبي عبد النبي محمد زايد هذا كان في 2012 وبدلنا الي القاهره واغلبنا قد تزوجنا ونظرا لاختلاف الشركة الكروت الكمبيوتر الذكيه تم الغاء بطاقته الكمبيوتر من المنوفيه واستخراج اخري ورقيه يصرف بها لحين استخراج اخري كمبيوتر بالقاهره ولكن منذ ذلك الحين وحتي الان لم يتم استخراجها وطلبوا منا اوراق ببيانات افراد البطاقه علي مدار هذه الفتره كل سنه وعملنا حواله بريديه قيمتها (20) عشرون جنيها وبلا فائده بل وقالوا ان العددكبير علي السيستم هل هو كبير عي سيستم القاهره وليس كبير علي سيستم المنوفيه وان كانوا حددوا العدد هل هذا باثر رجعي بل والادهي من ذلك منذ سنه تقريبا لم نصرف تموين مع العلم ابي معاش مبكر واخواتي لم يتمالفل لهم وانا منهم لكي يصبح العدد اقل فماذا نفعل افيدونا بالله عليك يا وزير التموين السيد الفاضل ماذا نفعل ونحن نفعله والله الموفق وان قراتم ونظرتم في شكوتي فارجوا الله ان تحل رقم البطاقه المنوفيه(11700604475) بطاقه ذكيه ولو احتجتم اي بيانات اخري عنوان بريدي الالكتروني موجود وتليفوني 01061668343 ولكم مني جزيل الشكر
السلام عليكم بعد إذنكم إستمارة طلب إضافة المواليد تحتوي على بند اسمه قائمة الأملاك وبها البنود التالية لتعلم عليها بصح أو غلط وهي أملك حيازة أرض زراعية أملك عقار أملك سيارة علما بأمني كفيف البصر من ذوي الإحتياجات الخاصة وأملك عقار فهل عشان أنا أملك عقار أسكن فيه أنا وأسرتي تلغى بطاقتي التومينية أو أحرم من الدعم أرجو سرعت الرد لأن البطاقة التومينية تنتهي برقم 4 وقد إقترب موعد تقديم الأوراق مع الشكر الوافر لكم جميعا
حضرتك امتي معاد التعديل نعرف ازي وامتي ان التعديل تم والافراد نزلت ف بطاقة التموين وشكرا
معني كده نفهم من كلام حضرتكم ان مفيش حد اقصي اصل انا جوزي قبضه ٢٦٠٠قالو مش هينفع وانا عندي ثلاثة اولاد
اولا اسجل تحيتى وخالص تقديرى لاصحاب الفضل منذ تعرض البلاد لمؤامرة 2011 فى تفعيل المنظومة التموينية التى جنبت البلاد من مجاعة كان مرصود اجداثها بالمجتمع من قبل المتأمرين لاسقاط مصرنا الغالية فكانت تلك المنظومة ضربة قاصمة للمنأمرين , ثانيا زوجتى كانت قبل زواجى منها حائزة لبطاقة تموينية فر واحد , هذ البطاقة اوقفت من قبل وزارتكم الموقرة من اكثر من سنتين ولم يتم اعادة تفعيلها رغم كثرة المحاولات لذلك , واليوم بالاستعلام عنها نحصل على رد هذة البطاقة غير موجودة , اريد اضافتها لبطاقتى التموينية المسجل بها ( فرد واحد + ابنى امير ) ولا اصرف الا فرد واحد , ما هى اجراءات اضافة زوجتى , ومتى سأصرف حصة ابنى امير , وتقبلوا منى جزيل الشكر و فائق التقدير .
انا اسمى صبرى احمد شعيرمن شربين دقهلية تقدمت على استخراج بطاقة تموينية بد تالف ومع تقديم المستندات اللزمة كتبت رقم تليفونى للتواصل وقلولى ارسل رسالة نصيةفاضية على الرقم دة91237وكلما ارسلت الرسالة الرد لم يكن لك طلب عندنا بخصوص الرقم دة 01060553350افيدونى هل اوراقى لم تسجل او اترفضت ولا الرقم متحطش على معلوماتى
انا كنت على بطاقة اهلى وبعد ما توف الوقتى جوزى عمل بطاقة تموين وانا مش عارفه أن فين على شان انزل على بطاقة جوزى ومش مع اخواتى
تقدمت بطلب للحصول على بطاقة تموين بدل فاقد منيا القمح شرقيه رقم قومي 26410121302898 من1/15 ولم يتم استخراجها حتى الآن مع العلم أنه تم الموافقة عليها من جميع الجهات المختصة رجاء المعاونة فى استخراج البطاقه الذكيه ت01063966837
عندى اولاد ما قبل 2006 وفى مكتب تموين 15 مايو مرديوش ياخذو وراقهم ماذا افعل وشكرا
انا عندى ولدين مضافين على البطاقة ويخزو عيش بس اعمل اية
لو سمحتم الافاده انا بعمل قطاع خاص عقد ثانوي
عندي عدد ٢ من الاطفال لهم استحقاق للاضافه
مرتبى ٣٥٠٠ السوال لو انا القطاع الخاص استغنى عن عقدي فى اي وقت م هيكون ليا استحقاق للبطاقه معني كلامي يوجد فئات من القطاع الخاص عملهم غير مستقر من الحين لاخر مفروض الدعم التمويني ميترفعش عنهم
في حل ان اضيف اولادي من عدمه.؟
انا بطاقتي ضاعت قبل التفعيل وبعد استلامها بيوم واريد اضافه اولادي. ماذا افعل؟
المحاميين لهم اضافه اولادهم على بطاقات التموين الخاص بهم وشكرا
المحاميين لهم اضافه اولادهم على بطاقات التموين الخاص بهم
بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه
الاوراق المطلوبه
انا على المعاش ومعاشى قدرة ١٢٥٠ جنيه
ومسجل على البطاقه ثلاث اولاد …ولكن لى ولدين عندهم طفلين فوق الاربع سنوات واريد اضافتهم
هل من الممكن وما المطلوب من مستندات
عندى ولدىن بصرفوا الخبز لاكن مابيصرفوش التموين اعمل ايه
لو الرجل وزوجته يعملون فى وظيفه حكوميه هل من حقهم اضافه مواليد
انا اسمي محمد عبد الجواد علي سالم بطاقة التموين الخاصة بي تالفة بقالهاحوالي سنة ونص وقدمت الاوراق مكتب التموين التابع لي من 28/4وقالو لي ابعت الرسالة بعتها كتر من مرة قالولي تم قبول الطلب برقم……….. ولحد النهاردة معتقلين رسالة الزوجة الي مكتب التموين لا استلام البطاقة وكل مروح مكتب التموينيقولو لي لسة وش عارف اعمل اي تاني ارجو الرد وشكرا
لي ابن كان في الخارج وتم ايقاف بطاقه التموين الخاصه به خيث كان بمفرده وله ولد وبنت عاوز اضفهم ماذا افعل
ان قدمت ورقه عشان يبق ليه بطاقه بقالي 5 سنين والبطاقه ماجاتش لا عند دلوقتي اعمل وعاوز أضاف العيال وإن بصرف تموين بس بي ورقه ها اعمل ايه وكل عمل يقدم
البدال ادخل الرقم السرى غلط فتم ايقاف بطاقةالتموين الخاصةبابنى والان يتم اضافةالمواليدوهوعنده ثلاثةاطفال فى ابتدائى العمل ايه افيدونى افادكم اللةبسرعة
لو سمحت انا بصرف الدعم من بطاقة والدى وانا عايز اعمل فصل واعمل بطاقه لنفسى لانى متزوج وزوجت والدى رفضه تفصلنى من البطاقه وتعطينى صوره بطاقه الدعم ورفضه اى شى لفصله برجاء الرد والحل
هل الاطفال اللي بيخدو خبز هيدخلو التموين بدون اضافه تانيه
الاخوه الافاضل….تسجيل المواليد الجدد مغلق الكترونيا…وهذا عن لسان المتحدث الرسمي لوزارة التموين….يرجي التوجه لمكتب التموين مهماكان السبب حتي تتمكن من انتهاء كل مايخص البطاقه التموينيه خاصتك.
حاولت كثيرا من قبل اضافه المواليد الجدد للبطاقة ولم يتم نظرا لنقل البطاقة من محافظة بنى سويف الى القاهرة ارجو ايجاد حل لهذه المشكلة
لوسمحتو انا بدل ماتطلع بطاقه واحده لجوزي طلعتله اتنين وبيترفض طلب انضمامي ليه بسبب وجود البطاقه التانيه مع العلم اننا بنستخدم البطاقه الاولي فقط اعمل اي ارجو الرد
واللة.دى.لعبة.الاخون.اشرب.ياحلو
الموظفين بيعملونا كأننا بنشحت منهم معاملة غير آدمية شخص و مطر و يركنوا الورق و يفضلوا يجيبوا و يودوا فينا انا بطاقتى اتسرفت و قدمت الورق .بعد شهرين دخلوها ع الكمبيوتر و شهر كمان للمراجعة و لسه و لا حس و لا خبر شكلها كده قدامها سنين
مش معقول كده واحنا في ظل التطور التكنولوجي، ان وزير التموين يفرض مكاتب التموين الغير صالحة لإستقبال المواطنين لمن حيث المكان او المساحة ولا عدد الموظفين ، ليه كده خو غرضه يتعب الناس وبس ، يا ريت يفعل موقع الكتروني الناس تدخل عليه وتدخل بياناتها وبالنالي يسهل عملية الاضافة ، ولا هيعمل زي الدكتورة اللي عاوزة تشغل النشيد الوطني وتخلي الدكاترة تقسم اليمين يوميا بالمستشفيات ، يا جماعة كفاية تهريج وساعده السيد الرئيس بالنهوض بمصر كما يريد ان يراها سيادته وكما نتمنى ان تكون ، واقول للسيد الوزير للتموين متعذبش ناس تعبت وتعبانة عشان لقمة عيش والتكوين ، واصحا احنا في عصر النت والتكنولوجيا
يعتي ايه اسم المستخدم و رقم المرور
البطاقه مبعرفش اصرف بيها من محافظه تانيه علشان انا بسافر كتير وبتر اجيب عيش بالغالي
عندى تلات أطفال مواليد 2006/2009/2013
والمرتب بالحوافز تخطى 2500جنيه ..ووفقا لشروط إضافة المواليد مش مسموح ينضافوا زى ما عرفت ..طيب عايز اعرف بخصوص الخبز هانعمل ايه
اذا كان مرتب زوجى والحوافز أكتر من 2500 وعندنا تلات أبناء وغير مسموح باضافتهم للتموين حسب الشروط المقررة ..معنى ذلك أننا لا نستطيع اخد خبز لهم او ضمهم لبطاقات الخبز
انا اسمى على عندى اربع بنات ومفيش حد موجود فى بطا قه التموين غيرانا وزوجتى .هل هذا عدل مواليد بناتى 2009 .2012 .2014 .2
انا بقالي خمس سنين بل بطاقه الورق ومش عارف اصرف عيش وانا فرد واحد لا عارف انزل مراتي ولا عيالي وبيقلولي لم البطاقه الزكيه ططلع اعمل ايه انا جمال مصطفي محمد المرج تاني التاجر عبد الباسط
انا اولادي 21 سنه 22 سنه وحتى الان سلع فقط طيب ايه الحل لواخر سن التسجيل 16سنه
لدينا ابنة ١٢ سنة وابن ١٠سنوات وابن ٨ سنوات نحصل علي خبز ولا نحصل لهم علي تموين
لم استخرج بطاقه تموين ما هى الاجرأت
انا عملت فصل من بطاقه والدتى وعايز ادخل مراتى معايا فى البطاقه مع العلم ان مراتى توجد فى بطاقة والدها فى محافظه اخرى لكن مكتب التموين يقولى خرجها من البلد الاول اروح البلد يقلى انت فى القاهرة خرجها من هناك على طول ورايح جاى على كل مكاتب التموين ارحمونى وقولولى اعمل ايه
اعمل طلب نقل من المكان الى الزوجه موجده فيه الى التاجر الى انت بتاخد منه وتوديها لمكتب التموين الى انت تابع ليه
حضرتك احنا قدمنا المواليد اكتر من مرة ومفيش فايدة .. انا ابني عنده 11 سنة ولحد دلوقتي مش نازل في البطاقة. تاني حاجة بطاقة حمايا بقالها سنة مش شغالة عشان الجزء الممغنط تالف .. وقدم الورق اللازم بقاله سنة من ساعة ماوقفت ومفيش فايدة.. اتبعتله رسالة من شهرين علي تليفونه المحمول إنه يروح يستلم البطاقة وانها جاهزة.. للأسف راح وملقاش اي حاجة .. مع إن الوزير قال البدل تالف بيطلع في اسبوين أو شهر .. واحنا بقالنا سنة أو اكتر.. ولما الوزير قال إن اللي اتبعتله رسالة علي المحمول يروح مكتب التموين ويشوف اسمه وهياخد ورقة بصرف التموين والعيش عشان شهر رمضان.. برضه راح حمايا وكالمعتاد كله كلام في الهوا.. ولحد دلوقتي مصرفش حاجة .. حتي ماحترموش سنه مع إنه راجل كبير ومدوخينه .. حسبي ألله ونعم الوكيل .. البطاقة دلوقتي عند الحكومة أنا انزل ولادي إزاي عليها وهي لسة مطلعتش.. يا رب تعبرونا وتهتموا بشكوانا وتعليقاتنا . ويطلع موضوع المواليد ده حقيقي مش زي اللي كل اللي فات… حد يصدق إن في ولد سنه معدي ال11 سنة ولحد دلوقتي غير محسوب على التموين .. لينا ربنا ..
عندى بنت عمرها ٣سنين عايزه اضيفها على البطاقة التموينية وبطاقة حماتى كانت وقفت وعملت الورق اللازم مش عارفة جت ولالا
انا ابو خمزة موظف ورب اسرة عندى ثلاثة ابناء مواليد 2008 توأم ومواليد 2011 تم صرف الخبز على المنظومة من 2014 ولم يتم اضافتهم على التموين الى هذه اللحظة وكلما اسال يقولون من يصرف الخبز سوف يصرف التموين اتوماتيكى والى هذه اللحظة لا افهم معنى هذا الكلام
أنا زهقت من كتر ما قدمت اوراق مطلوبة لاضافة المواليد في مكتب التموين بقليوب البلد قدمت اكتر من مرة وقدمت عن طريق البوستة لما كانت القوات المسلحة هي اللي بتشرف على الاضافة الاكترونية ودفعت 10 جنيه رسوم واخدت ايصال وما حصلش اضافة للبنتين بناتي واحدة مولودة 2007 والتانية مولودة 2012 وكل ما سمع ان فيه اضافة للمواليد اطلع اوراق و اقدم ومفيش اي نتيجة والبطاقة انا وزوجتي يعني فردين بقالي كم سنه وانا اسعى ومفيش فايدة وناس قالت لي ادفع رشوة عشان تحصل على حقك وناس تانيه قالت لو دفعت اي فلوس هتروح عليك اعمل ايه دلوني يا اهل الخير احنا اسرة اربع افراد وينستلم التموين لفردين بس .
امتى هتظر النتيجة
رقم الجلوس 33464