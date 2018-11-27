نظام التموين شهر نوفمبر 2018 : خطوات تقديم التظلمات بعدما انقضت مهلة تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات التقدم بتظلم على حذف وإلغاء بطاقة التموين .. موقع إدارة دعم مصر tamwin

نظام التموين شهر نوفمبر 2018 ، تحديث بيانات بطاقة التموين فقد قررت وزارة التموين صرف مقررات شهر أكتوبر 2018 ابتداء من بداية الشهر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أكد أن السعر العادل للسلع والمنتجات التموينية لن يأتي بالتسعيرة الجبرية وإنما بالمنافسة وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب وجود حق المستهلك، حق أصيل، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد، وذلك من خلال العرض والطلب وحرية المنافسة.

صرح الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: أن قرار زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز خلال الشهر المقبل كما هو، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: أن قرار زيادة قيمة الدعم يعود لرئيس الجمهورية وليس من اختصاصه، قائلا “ماقدرش أتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية..بس خير إن شاء الله”، ويعتبر تصريحه إشارة إلى إمكانية زيادة الدعم السلعي.

خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

رابط إضافة المواليد الجدد دعم مصر

وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.

المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد

وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر

وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر

قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية

رابط موقع دعم مصر .

. بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.

نظام التموين شهر نوفمبر 2018

تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي تتبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف المقررات التموينية حسب نظام التموين شهر أبريل لجميع البقالين، وذلك في فروع جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، منذ أواخر الأسبوع الماضي، وتم الانتهاء من توفير 20 سلعة لتوزيعها بالمنافذ.