 نظام التموين الجديد لشهر أبريل 2019..رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد..وخطوات تظلمات حذف غير مستحقين للدعم

نظام التموين الجديد لشهر فبراير 2019 , حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف مقررات شهر أبريل في جميع أماكن صرف التموين بجميع أنحاء مصر وقد قام الدكتور علي مصيلحي بالتأكيد على أن السعر الصحيح و العادل للسلع و المنتجات يأتي من خلال التسعيرة الجبرية من خلال المنافسة وحرية الإختيار ونظام التموين, كما أشار مصيلحي إلى أن التنمية المستدامة التي يرغب فيها الجميع تتطلب أن يكون هناك حق محفوظ للمستهلك فهذا يعتبر هو المحرك الأساسي للإقتصاد من خلال حرية المنافسة و العرض و الطلب حيث تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة و الشركة المصرية لتجارة الجملة و التي هي تابعة للوزارة لكي يتم صرف المقررات التموينية و كل هذا حسب نظام التموين.

نظام التموين.

و من جهة أخرى يهتم المواطنين بمعرفة نصيبهم من السلع التموينية، ويسعون للحصول عليها بسعر مناسب بعيدا عن الشراء من الأسواق التي ترفع الأسعار عليهم و الابتعاد عن جشع التجار كما تسعى الدولة هي الأخرى على أن تقدم الدعم على السلع لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق للسلع التموينية و كان وزير التموين أعلن عن زيادة الدعم لكل أسرة مكونة من 4 أفراد إلى 50 جنيه، والأسر التي تزيد عن هذا العدد يكون نصيب الفرد، ابتداء من عدد 5 ، يكون نصيب الفرد الخامس 25 جنيه، حيث تكون الزيادة التموينية له 4 جنيهات بدلا من 21 جنيها واليكم جدول بالأسعار.

نظام التموين الجديد وأسعار السلع .

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر إبريل الجارى، من خلال شركتى الجملة، حيث يتم الصرف لبقالى التموين و منافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، و هو 50 جنيها, كما يمكنكم الحصول على رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد و الاستعلام عن البطاقات التمونية التالفة و بدل الفائد و خطوات تحديث البيانات

جدول أسعار السلع التموينية 2019.

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 8.5 جنيه لتر الزيت 12 جنيه كيلو الأرز 8.5 جنيه كيلو المكرونة 2.25 جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 10 جنيه 500 جرام فول 3.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.10 جنيه الشاي 2.75 جنيه 500 جرام جبن 10.25 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 6جنيه زجاجة الكلور 3.10 جنيه

الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية.

تسهيلا وتيسيرا عليك عزيزي القارئ نقدم لك أسهل وأبسط الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية، بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه الخطوات في :-

من هنا أولاً عليك الدخول على موقع دعم مصر الرسمي———- ثانياً بعد الدخول قم بإدخال رقم بطاقتك ثم اختار محافظتك التي تقيم بها. سيظهر لك مربع به بعض الحروف قم بتوخي الحذر واكتبها بدقة. قم بإدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك، ثم قم وكتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرجوا بطاقة شخصية حتى الآن. ثم قم بالضغط على تحديث.

استكمال الخطوات.

سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة ونقلك لاستكمال الخطوات. قم بكتابة وإضافة المواليد الجدد. اكتب رقم هاتفك في المكان المخصص له. قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء. ثم قم بتعديل صلة القرابة واضغط حفظ ليتم حفظ البيانات. قم بكتابة رقم هاتفك الارضي وكذلك بريدك الالكتروني، واضغط على تحديث البيانات، ثم اضغط على حفظ، وبذلك تكون انتهت الخطوات

يتم صرف جميع المنتجات لكل شخص يستحق الدعم و لكل من قام بتحديث بياناته في بطاقة التموين في المواعيد التي تقوم وزارة التموين بتحديدها كل من يقوم بالإمتناع عن تحديث بيامات البطاقة التموينية يضع نفسه تحت العقوبات القانونية و التي تحددها وزارة التموين و من الممكن أن يمتنع من يخالف كل تلك القوانين من الإمتناع عن الحصول عن الحصص التموينية, كما يمكنكم معرفة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2019 و خطوات تحديث البيانات ورابط موقع دعم مصر

كما صرح الدكتور علي مصيلحي أنه من المقرر أن يتم صرف السلع المدعمة للمواليد الجدد اعتبارا من الشهر القادم ، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات على النظام الإلكترونى الدعم المقدم للسلع التموينية، شهد تزايدًا متواصلًا، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين؛ فبينما تم تخصيص حوالي 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014/2015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015/2016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، فقد قامت الوزارة بتخصيص 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018.

نظام التموين الجديد.

كما تهدف الحكومة من نظام التموين الجديد ورفع قيمة الدعم بالأساس الى تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة وهي أهم ما يشغل بال المواطن المصري حاليا، فهو يرغب فى معرفة نصيبه من الدعم التمويني، وما يمكن صرفه من السلع الغذائية الرئيسية حتى يمكنه مقاومة ارتفاع الأسعار فى السوق الحر.

والجدير بالذكر أن من أهم الأشياء التي يجب تنقيتها هي منظومة الخبز، وتقوم الوزارة بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار، وكانت أهم تطوير من وزارة التموين والدعم الأكبر منها موجها في اتجاه رغيف الخبز والذي ما تزال الدولة تدعمه بالدعم الكبير، تكلفة رغيف الخبر 65 قرشا ويشتريه المواطن ب 5 قروش.

خطوات تظلمات حذف غير مستحقين للدعم.

وضعت وزراة التموين قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

معايير حذف غير المستحقين للدعم.