الآن نظام التموين شهر أبريل 2019 : www.tamwin.com.eg. خطوات تقديم تظلم على تحديث بيانات بطاقات التموين .. موقع إدارة دعم مصر

نظام التموين شهر أبريل 2019 ، www.tamwin.com.eg. تحديث بيانات بطاقة التموين فقد قررت وزارة التموين صرف مقررات شهر فبراير 2019 ابتداء من بداية الشهر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أكد أن السعر العادل للسلع والمنتجات التموينية لن يأتي بالتسعيرة الجبرية وإنما بالمنافسة وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب وجود حق المستهلك، حق أصيل، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد، وذلك من خلال العرض والطلب وحرية المنافسة.

صرح الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: أن قرار زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز خلال الشهر المقبل كما هو، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: أن قرار زيادة قيمة الدعم يعود لرئيس الجمهورية وليس من اختصاصه، قائلا “ماقدرش أتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية..بس خير إن شاء الله”، ويعتبر تصريحه إشارة إلى إمكانية زيادة الدعم السلعي. موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل. نظام التموين شهر أبريل 2019 وخطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض. رابط إضافة المواليد الجدد دعم مصر وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية. المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي: صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية

موقع دعم مصر . رابط

بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ. نظام التموين شهر أبريل 2019 تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي تتبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف المقررات التموينية حسب نظام التموين شهر ديسمبر لجميع البقالين، وذلك في فروع جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، منذ أواخر الأسبوع الماضي، وتم الانتهاء من توفير 20 سلعة لتوزيعها بالمنافذ.

تعرف على جميع أخبار السلع التموينية وأية تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين

نظام التموين شهر مارس 2019 وجدول بأسعار السلع التموينية في أبريل 2019

مسلسل السلعة السعر 1 السكر سعر كيلو السكر 8.5 جنيه 2 الزيت سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه. 3 الأرز سعر كيلو الأرز 6.5 جنيه 4 المكرونة كيلو المكرونة 2.25 جنيه 5 السمن 500 جرام سمن 12 جنيه 6 السمن 800 جرام سمن 17.25 جنيه 7 العدس 500 جرام عدس 10 جنيه 8 الفول 500 جرام فول 3.50 جنيه 9 الصلصة 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 10 الجبن الأبيض 250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه 11 الصابون 125 جرام صابون 5.50 جنيه 12 صابون الغسيل 125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه 13 الدقيق اكيلو دقيق 6.10 جنيه 14 الشاي 40 جرام شاي 2.75 جنيه 15 الجبن 500 جرام جبنه 10.25 جنيه 16 مرقة الدجاج مرقة دجاج 6.15 جنيه 17 المربى 400 جرام مربى 7.75 جنيه 18 التونة 140 جرام تونه 6 جنيه. 19 الكلور زجاجة كلور 3.10 جنيه

في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.

وفي بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية فقد صرح مصدر مسئول إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا، عن زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد في بطاقات التموين، بما يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا، من الإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخراً، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة لم تستقر نهائيا على قيمة الزيادة المقررة بخصوص دعم الفرد في بطاقة التموين، وأشار المصدر أنه من المتوقع أن تكون الزيادة أكثر من 10 جنيهات وحتى 20 جنيهًا للفرد”.

قام السيد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في حديث له بالتصريح باعتراف الوزارة بوجود بعض المشكلات بالبطاقات التموينية الحالية، وأن الوزارة تقوم بالعمل على تلافي عيوبها الجديدة، وحلها جميعها، عن طريق تولية وزارة الإنتاج الحربي مراجعة بيانات المواطنين.

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