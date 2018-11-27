نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018 : انتهت المهلة تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات تقديم التظلم على حذف البطاقة التموينية .. إعادة المحذوفين .. موقع وزاراة التموين دعم مصر

نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018 ، أكدت وزارة التموين المصرية على سرعة توزيع السلع التموينية على البقالين، وذلك كي يتمكن المواطن المستحق للدعم من صرف السلع التي يرغب بها في بداية شهر نوفمبر، ومن الجدير بالذكر أن كل مواطن مستحق للدعم يسعى خلال هذه الأيام للتعرف على نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018، وكذلك التعرف على أسعار السلع التموينية، وكذلك معرفة أي تغييرات قد تطرأ على نظام وأسعار صرف السلع التموينية للمواطن.
وبعد انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم إلغاء وحذق البطاقات التي تقاعس أصحابها عن تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بهم، واعتباراً من يوم السبت 10 نوفمبر تبدأ مرحلة تقديم التظلمات على حذف وإالغاء البطاقة التموينية التي بها أخطاء، ومن خلال الخطوات التالية يمكن تقديم التظلمات على إلغاي البطاقة التموينية.
خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
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يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
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يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
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التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
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بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
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سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
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بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
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سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
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بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
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يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
ويأتي نظام التموين في مصر في إطار التخفيف على المواطن محدود الدخل من موجة الغلاء التي تحدث بسبب جشع التجار، ووزارة التموين تسعى خلال هذا الشهر إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وكذلك حماية المستهلك المصري بوجه عام من احتكار التجار الجشعين للسلع والتلاعب بأسعارها، ويتم تقديم المنظومة التموينية الجديدة وتعديلها بصفة دورية، لتكون بأسعار في متناول المواطنين محدودي الدخل، وذلك بشرط استيفاء الشروط والضوابط اللازمة للدعم، وأيضا الالتزام بتحديث بيانات البطاقات التموينية.
شاهد الفيديو التالي: كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية
للتعرف على آخر أخبار نظم التموين وأخبار الاقتصاد والدعم وقرارات السيد وزير التموين.
موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية اضغط هنا
نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018
ومن الجدير بالذكر قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار التعليمات الدائمة للحكومة المصرية ومجلي الوزراء بالاهتمام بالمواطن المصري، خاصة محدود الدخل، وذلك من خلال اجتماعات الرئيس الدائمة بالوزراء، ووزير التموين، كما قامت الحكومة بتحديد الحد الأدنى للدعم للفرد على البطاقات التموينية بمبلغ 50 جنيه، يكون ذلك للأسرة المكونة من عدد 4 أفراد، أما الأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد، يكون نصيب الدعم للفرد الزائد عن أربع أفراد هو 25 جنيه.
موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين صفحه تنزيل المواليد بوزاره التموين
وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.
المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد
وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
- إيصال جديد للكهرباء.
- صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.
- صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر
- قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية
- رابط موقع دعم مصر.
- بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف
- تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.
- يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.
- كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.
- ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.
- تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.
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موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين “دعم مصر” subsidy.egypt.gov.eg تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت
- تعرف على جميع أخبار السلع التموينية وأية تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين من هنا.
نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018
- يقوم المواطن المستحق للدعم بصرف الحد الأدنى له، كيلو زيت وكيلو سكر، من البدال التمويني.
- يكون نصيب الفرد 50 جنيه من الدعم، وإذا أراد تخطي السلع المقررة له تحت إطار الدعم فعليه شراؤها بالسعر الحر، السعر الذي يتم طرحه للجميع خارج منظومة التموين.
- يتقدم المواطن بالشكاوى إلى مكتب مديرية التموين في حال عدم كفاية السلع لدى المنافذ التموينية أو ملاحظة أية تلاعبات من البدالين، وفي حال وجود نقص في السلع يتم إرسال كميات إضافية للمنافذ التموينية لسد العجز.
- يشمل الدعم التمويني رغيف الخبز، والذي يكلف الدولة 65 قرشا ويباع لهم فقط ب 5 قروش، ويكون نصيب الفرد شهريا من الخبر ما يعادل 90 جنيه.
- ضرورة تحديث البيانات في البطاقات التموينية، حيث يتم حجب الدعم عن المتلاعبين من المواطنين بالبيانات، كما يتم معاقبة البدالين في حين عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للسلع التموينية، على الكميات والأسعار والجودة، كما أن عليه حسن حفظ السلع بعد استلامها.
- تم عمل بعض التغييرات على السلع، فقد كانت السلع في النظام التمويني السابق بالتسعيرة الجبرية، حيث كان يلتزم البائع بوضع السعر على السلعة، أما النظام الجديد فيعتمد على السعر الحر وإتاحة التنافس في الأسعار بين البائعين.
جدول بأسعار السلع التموينية في نوفمبر 2018
|مسلسل
|السلعة
|السعر
|1
|السكر
|8.5 جنيهات.
|2
|الزيت
|سعر كيلو الزيت 12 جنيه.
|3
|الأرز
|سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه
|4
|المكرونة
|كيلو المكرونة 2.25 جنيه
|5
|السمن
|500 جرام سمن 12 جنيه
|6
|السمن
|800 جرام سمن 17.25 جنيه
|7
|العدس
|500 جرام عدس 10 جنيه
|8
|الفول
|500 جرام فول 3.50 جنيه
|9
|الصلصة
|325 جرام صلصة 7.25 جنيه
|10
|الجبن الأبيض
|250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
|11
|الصابون
|125 جرام صابون 5.50 جنيه
|12
|صابون الغسيل
|125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
|13
|الدقيق
|اكيلو دقيق 6.10 جنيه
|14
|الشاي
|40 جرام شاي 2.75 جنيه
|15
|الجبن
|500 جرام جبنه 10.25 جنيه
|16
|مرقة الدجاج
|مرقة دجاج 6.15 جنيه
|17
|المربى
|400 جرام مربى 7.75 جنيه
|18
|التونة
|140 جرام تونه 6 جنيه.
|19
|الكلور
|زجاجة كلور 3.10 جنيه
في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق الاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.
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- قررت وزارة التموين بصرف مقررات شهر أكتوبر 2018 ابتداء الأول من سبتمبر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
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التعليقات
بطاقتى كانت فردين وبقيت فرد واحد اعمل اية
استعلام عن بطاقة التموين الخاصه بى
موقع دعم مصر انه قفل
لم باجي انزيل موليد الموقع قفل
اسعار السلع التموينيه اغلى من الاسعار إلى سيادتكم طرحتوها
برجاء الرقابه وعمل الازم
ما هو السبب في عدم إضافة كبار السن الذين تم خصمهم من بطاقات التموين حتى الآن مع أنهم لم يتحركوا من عشر سنوات فأكثر .
هل قلت حصة الفرد اليومية من الخبز المدعم عن 5 ارغفة
ولا ايه لان العيش قل الشهر ده كان المفروض تكون حصتنا 620 رغيف لكنى وجدتها 320 رغيف ووجدت هذا الامر متكرر مع آخرين
أرجو التفسير
هل قلت حصة الفرد اليومية من الخبز المدعم
لو سمحت أنا روحت مكتب التموين التابع لينا وقالوا لينا لازم بيان حالة وروحا مكتب الشؤون الاجتماعية عشان اعمله الموظفين قالوا إن جات تعليمات من المديرية أنهم يوقفوا عمل بحث الحالة مع العلم أن كل الورق بتاعتى مظبوط اعمل اية وانا بقالى اسبوع الف ومحدش عايز يعمل حاجة ارجو الرد والتوضيح
هو مطلوب تحديث بيانات البطاقة لكل من يضيف او لا يضيف مواليد كما ذكر الوزير
انا حاليا مرتبى لا يتعدى 2200 جنيه وشهر 7 القادم يصل إلى 2600 جنيه كدا انا استحق الدعم ام لا حتى أضف المواليد على الرغم ان اسرتى خمسه افراد
اخى العزيز من فضلك وضح كلامك ان كان 7 – 2019
يبقى ينفع تضيف ابنك على البطاقة
وان كان7 – 2018 فى مش هينفع
انا مرتبى 2500يمكن اضيف اولا وانا اسرتى 5 افراد
البقالين بتقول فين الاسعار دي انت عايش في كوكب تاني
الاسعار غير صحيحة هناك فرق كبير
عايزين اعمل بطاقة تموين انا والمدام وبنتي ايه المطلوب
الاسعار اللي بنشتري بيها التموين غير دي خالص وبعدين احنا 3علي البطاقه ومش فاهم العيش ازاي 90رغيف للفرد
دلوقتى سبق قبل كدا ونزلت ولادى وهم موجودين على البطاقه بس مش باخدليهم ولا عيش ولا تموين ايه السبب ارجو الرد
انا معنديش بطاقة تموين انا وبناتى خالص اعمل ايه وكل ماا روح اعمل يقولوا مفيش لسه
اريد ان اضيف زوجتي في بطاقة التموين لدي
علما بانها لم تاخذ تموين نهائيا ولا موجوده بأية بطاقات
واسمها غير مدرج في التموين
فرد من أفراد البطاقة مواليد 2008ويصرف خبز ولايصرف تموين ايه السبب وما العمل شكرا
فرد من أفراد البطاقة يصرف خبز فقط ولا يصرف تموين ايه السبب وما العمل شكرا
اضافه مواليد من سن كام
تم خصم فرد من بطاقتي …. كانت ٥ أفراد وأصبحت ٤ أرجو معرفة سبب الخصم
بالنسبة لإضافة المواليد انا ضييفة عيالي على النت من 2014بس مش بيصرفو تموين وضيفهم في العيش وباصرف لهم عيش اضفهم تاني في التموين ولم بفتح صفحة البطاقة التموين اسمهم موجود
الرد ايه من فضلك لأننا مقدمه ورق من أسبوع لأن ساقط من عندى فرد فتقدم تانى
وزير التموين عاوز حد يطاهرة من اول وجديد عشان يعرف ان الله حق هههه
فى قرية شها مركز المنصوره يباع الزيت الكيلو 14جنه والسكر 9/5
الحكومة تشكر بس هيا بنظام السلع بتفتح الباب للبقالين لسرقة ثلث الدعم او ربعه او نصه من المواطن! ما تقرر له حصة نقدية ويختار هوا السلعة اللي هوا عايزها وبالثمن الفعلي في السوق مع تشديد الرقابة لانه للأسف بتوع التموين اللي بيرقبوا محتاجين لقدر كبير من الرقابة الذاتية حفظهم الله.
بالنسبة للي كان مسافر بر مصر واتشال من التموين ورجع واستقر في البلد يعمل ايه
بالنسبة للي كان مسافر بر مصر واتشال من التموين وقاعد في ليا حوالي 8سنين يعمل اي
نحن ثلاثه افراد ومنذ ثلاثه اشهر لم يتم الصرف الا لعدد اثنين فقط وسالت مكتب التموين بااسيوط افادو ان الوزاره هى التى تقوم بالسرقه وهذا ليس عليك وحدك وانما تم هذا على عد كبير جدا من البطاقات وليس لدينا حل يفيدك اشتكيهم لربنا واصبر
نفس الكلام ده حصل معايا طيب الحل ايه نشتكي وزير التموين ولا نعمل ايه
لو سمحت انا كنت بصرف التموين بى البطاقه الورقة الامدت خمس سنوات وكنت انا واوالاد كان عددالفراض 4ولام طلعت البطاقه الزكيه بفرض واحد بس وبقالى شهرين مصرفتش التومين علشانالرقم السرى مجاش قولولى اعمل اى
أنا بقالى 40يوم مستلمه البطاقه والرقم السرى لسه مجاش واتصلت بالخط الساخن اكتر من مره يتركونى بالساعه وبعدين يقفلوا الخط وبعت رسايل كتير 91237اعمل ايه
طبعا مفيش رقابه وسيابين المواطن يعانى من جشع التجار الكثير منهم ياريت يكون فيه رقابه بجد مش كلام فارغ النهارده صرفت التموين شهر يوليو واعطانى السكر 11 جنيه ونصف وهكذا فى باقى السلع غير انه بيخصم 5 جنيهات اخرى نظير البطاقه ارحمونا
تم صرف التموين علي الاسعار السابقه السكر والزيت ذى ما هما الوزير مطلع بيان باسعار جديده هو فين الكلام ده ولا كلام وخلاص
تم صرف التموين علي الاسعار السابقه السكر والزيت ذى ما هما الوزير مطلع بيان باسعار جديده هو فين الكلام ده ولا كلام وخلاص
المواطن اذا اتينا له بلبن العصفور سيطمع ولا يحمد الله
يا جماعه الحكومه كانت موفره الارز
لكن المواطن ياتي يقول كلمتين ايه الزباله دي ومفيش غير القرف ده دلوقتي المواطن اهم شي الارز يترك السكر والزيت لاجل الارز
لو ناخذ ماتعطيه الحكومه ونتحمله ونقوم بعمله واستخدامه لما ارتفعت الاسعار كذالك
ما ذنب البقال
البقال ياتي بالسلع المطروحه في شركه الجمله والمواطن لا يعجبه ذالك السلع فيطر البقال الي بيع السلعه الي اي بقال حر بمبلغ قليل جدا ومن يتحمل العجز المواطن الذي يحتاج زيت دره وشبسي وكريمه
يا جماعه احمد ربنا علي الي بتعطيه الحكومه
بطاقة تموين الجديدة 91237/1نوبطحا شبين القناطر
حرام هى السرقه بقيت فى السلع على الملاء بدل الذيادة نشيل الاطفال من البطايق حرام حرام مصايتو دمنا معدش عندنا دم تانى
هل يمكن اخذ سلع غير تموينيه بفلوس الدعم
الأسعارديه مختلفه عندالبقال أغلى