نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018 : انتهت المهلة تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات تقديم التظلم على حذف البطاقة التموينية .. إعادة المحذوفين .. موقع وزاراة التموين دعم مصر

نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018 ، أكدت وزارة التموين المصرية على سرعة توزيع السلع التموينية على البقالين، وذلك كي يتمكن المواطن المستحق للدعم من صرف السلع التي يرغب بها في بداية شهر نوفمبر، ومن الجدير بالذكر أن كل مواطن مستحق للدعم يسعى خلال هذه الأيام للتعرف على نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018، وكذلك التعرف على أسعار السلع التموينية، وكذلك معرفة أي تغييرات قد تطرأ على نظام وأسعار صرف السلع التموينية للمواطن.

وبعد انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم إلغاء وحذق البطاقات التي تقاعس أصحابها عن تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بهم، واعتباراً من يوم السبت 10 نوفمبر تبدأ مرحلة تقديم التظلمات على حذف وإالغاء البطاقة التموينية التي بها أخطاء، ومن خلال الخطوات التالية يمكن تقديم التظلمات على إلغاي البطاقة التموينية.

خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

ويأتي نظام التموين في مصر في إطار التخفيف على المواطن محدود الدخل من موجة الغلاء التي تحدث بسبب جشع التجار، ووزارة التموين تسعى خلال هذا الشهر إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وكذلك حماية المستهلك المصري بوجه عام من احتكار التجار الجشعين للسلع والتلاعب بأسعارها، ويتم تقديم المنظومة التموينية الجديدة وتعديلها بصفة دورية، لتكون بأسعار في متناول المواطنين محدودي الدخل، وذلك بشرط استيفاء الشروط والضوابط اللازمة للدعم، وأيضا الالتزام بتحديث بيانات البطاقات التموينية.

شاهد الفيديو التالي: كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

للتعرف على آخر أخبار نظم التموين وأخبار الاقتصاد والدعم وقرارات السيد وزير التموين.

موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية اضغط هنا

نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018

ومن الجدير بالذكر قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار التعليمات الدائمة للحكومة المصرية ومجلي الوزراء بالاهتمام بالمواطن المصري، خاصة محدود الدخل، وذلك من خلال اجتماعات الرئيس الدائمة بالوزراء، ووزير التموين، كما قامت الحكومة بتحديد الحد الأدنى للدعم للفرد على البطاقات التموينية بمبلغ 50 جنيه، يكون ذلك للأسرة المكونة من عدد 4 أفراد، أما الأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد، يكون نصيب الدعم للفرد الزائد عن أربع أفراد هو 25 جنيه.

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين صفحه تنزيل المواليد بوزاره التموين

وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.

المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد

وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر

وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر

قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية

رابط موقع دعم مصر .

. بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.

أقرأ أيضاً:

تعرف على جميع أخبار السلع التموينية وأية تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين من هنا.

نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018

يقوم المواطن المستحق للدعم بصرف الحد الأدنى له، كيلو زيت وكيلو سكر، من البدال التمويني. يكون نصيب الفرد 50 جنيه من الدعم، وإذا أراد تخطي السلع المقررة له تحت إطار الدعم فعليه شراؤها بالسعر الحر، السعر الذي يتم طرحه للجميع خارج منظومة التموين. يتقدم المواطن بالشكاوى إلى مكتب مديرية التموين في حال عدم كفاية السلع لدى المنافذ التموينية أو ملاحظة أية تلاعبات من البدالين، وفي حال وجود نقص في السلع يتم إرسال كميات إضافية للمنافذ التموينية لسد العجز. يشمل الدعم التمويني رغيف الخبز، والذي يكلف الدولة 65 قرشا ويباع لهم فقط ب 5 قروش، ويكون نصيب الفرد شهريا من الخبر ما يعادل 90 جنيه. ضرورة تحديث البيانات في البطاقات التموينية، حيث يتم حجب الدعم عن المتلاعبين من المواطنين بالبيانات، كما يتم معاقبة البدالين في حين عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للسلع التموينية، على الكميات والأسعار والجودة، كما أن عليه حسن حفظ السلع بعد استلامها. تم عمل بعض التغييرات على السلع، فقد كانت السلع في النظام التمويني السابق بالتسعيرة الجبرية، حيث كان يلتزم البائع بوضع السعر على السلعة، أما النظام الجديد فيعتمد على السعر الحر وإتاحة التنافس في الأسعار بين البائعين.

جدول بأسعار السلع التموينية في نوفمبر 2018

مسلسل السلعة السعر 1 السكر 8.5 جنيهات. 2 الزيت سعر كيلو الزيت 12 جنيه. 3 الأرز سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه 4 المكرونة كيلو المكرونة 2.25 جنيه 5 السمن 500 جرام سمن 12 جنيه 6 السمن 800 جرام سمن 17.25 جنيه 7 العدس 500 جرام عدس 10 جنيه 8 الفول 500 جرام فول 3.50 جنيه 9 الصلصة 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 10 الجبن الأبيض 250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه 11 الصابون 125 جرام صابون 5.50 جنيه 12 صابون الغسيل 125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه 13 الدقيق اكيلو دقيق 6.10 جنيه 14 الشاي 40 جرام شاي 2.75 جنيه 15 الجبن 500 جرام جبنه 10.25 جنيه 16 مرقة الدجاج مرقة دجاج 6.15 جنيه 17 المربى 400 جرام مربى 7.75 جنيه 18 التونة 140 جرام تونه 6 جنيه. 19 الكلور زجاجة كلور 3.10 جنيه

في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق الاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.

أقرأ أيضا وتعرف على:

قررت وزارة التموين بصرف مقررات شهر أكتوبر 2018 ابتداء الأول من سبتمبر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة