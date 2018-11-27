نظام التموين في نوفمبر 2018..تعرف على الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات تموينية

نظام التموين الجديد في شهر يونيو 2018 الذي يهتم به الكثيرين من الأسر المصرية والتي تنطبق عليهم شروط وضوابط الدعم، التي تقدمه وزارة التموين في الحكومة المصرية، والهدف منه رفع المعاناة عن الأسر المصرية، التي تواجه غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الكثير من السلع الأساسية، ويأتي نظام التموين والدعم للسلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، ليحل مشكل كبيرة تواجه الكثير من أبناء الشعب المصر من الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة

نظام التموين الجديد في مارس 2018

بماء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيس، بضرورة الاهتمام بالسلع التموينية، فقد تقرر في الاجتماع الأخير للوزراء،أن يكون الحد الأدنى للدعم للفرد المستحق له، في اسره مكونة من حوالي 4 أفراد هو 50 جنيه، أما لو زاد عدد الأسرة عن ذلك بداية من المسموح عدد 5 أفراد، يكون نصيب الدعم للفرد 25 جنيه.

نظام الدعم في شهر أبريل

المواطن المستحق للدعم ويمتلك بطاقة تموينية يقوم بصرف الحد الأدنى له، وهو عبارة كيلو زيت وكيلو سكر، من السلع التموينية. يكون نصيب الفرد 50 جنيه من الدعم التموين ، وإذا أراد أكثر من ذلك فيقوم بالصرف بالأسعار العادية خارج منظومة التموين. يتم صرف السلع التموينية من المنافذ المقررة لذلك وفى حالة عدم كفاية السلع، عليه بالتوجه إلى مكتب مديرية التموين لتقديم الشكوى. ضرورة تحديث البيانات أولا بأول في البطاقات التموينية.

تعرف على جميع أخبار السلع التموينية المختلفة و تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين من هنا.



أسعار السلع التموينية المقررة في أبريل 2018

سيكون سعر كيلو السكر 10 جنيهات، بدلا من 8 جنيهات.

وسعر كيلو الزيت سيكون 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه.

بينما سعر كيلو الأرز 6.5 جنيه

125 جرام صابون 5.50 جنيه

125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه

كيلو المكرونة 2.25 جنيه

500 جرام سمن 12 جنيه

800 جرام سمن 17.25 جنيه

500 جرام عدس 10 جنيه

500 جرام فول 3.50 جنيه

325 جرام صلصة 7.25 جنيه

250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه

واحد كيلو دقيق 6.10 جنيه

40 جرام شاي 2.75 جنيه

500 جرام جبنه 10.25 جنيه

مرقة دجاج 6.15 جنيه

واحد زجاجة كلور 3.10 جنيه

400 جرام مربى 7.75 جنيه

140 جرام تونه 6 جنيه.

وسنوافيكم بالجديد في حال وجود قرارات جديدة أو أسعار جديدة.

نفت وزارة التموين، ما أثير من أنباء عن إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية، مُؤكدة على توافر كافة السلع التموينية فى جميع المنافذ التموينية، وعدم إلغاء أي سلعة من على البطاقات التموينية

إجراءات وزارة التموين لضبط أسعار السلع

1- التموين تعتمد 15% علاوة وقود على السلع الغذائية وتتعهد بتحمل التكلفة للسلع التموينية

2- عدم زيادة أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية عقب تحريك سعر الوقود 3- تحمل وزارة التموين فرق سعر السولار لأصحاب المخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش 4- تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على الأسواق والمواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة 5- مصادرة منتجات التجار غير الملتزمين بكتابة أسعار المنتجات على العبوات 6- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لحماية المستهلك “19588” وخدمة “واتس آب” على رقم 01281661880

7- إنشاء غرفة عمليات بديوان عام وزارة التموين وأخرى بالمديريات لمتابعة الأسواق يوميًا

وافق رئيس مجلس الوزراء على إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، وسيتم تطبيق القرار في الأيام القادمة و أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات،حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقرر لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو

موقع دعم مصر هو الرابط الإلكتروني الذي سيكون مخصص لإضافة المواليد الجدد.

أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أيوم يوم السبت القادم سيتحدد شروط إضافة المواليد الجُدد لبطاقات التموين، و موعد بدء تلقي طلبات المتقدمين للإضافة.

الأوراق اللازم إحضارها لإضافة المواليد هي :

لابد من إحضار البطاقة التموينية للأب

يلزم إحضار البطاقة الشخصية لـوالد الطفل الذي سيتم إضافته

بيان يتم استخراجه من مكتب التموين التابع له بعدد المستفيدين بالسلع التموينية على البطاقة التموينية

إحضار أصل شهادة ميلاد وتكون كمبيوتر لكل طفل

وزير التموين والتجارة الداخلية، سيجتمع بعد قليل، لعمل الضوابط والشروط الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، على أن يتم بدء تنفيذ القرار الخاص بإضافة المواليد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

على المص يلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح أنه سيتم بدء من اعتبارا من أول شهر أغسطس إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أكد في تصريحات له أن كل مولود سيحصل على دعم 50 جنيهًا للسلع التموينية بالإضافة لـ150 رغيفًا من الحصة الشهرية للخبز.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم العمل بالأوكازيون الصيفي، اعتباراً من 6 أغسطس ولمدة شهر.

نص القرار الوزاري رقم (19)، الصادر من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بالبدء في تلقي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى الواحد والثلاثين من أكتوبر 2018.

وشمل القرار، اليوم الاثنين، فتح تسجيل المواليد الذين لم يتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتبارا من مواليد 2005، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل .

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء 1 أغسطس إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، وسيستمر ذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم صرف السلع للمواليد الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر

بدء من غدا الأربعاء تستعد جميع المكاتب التموينية لاستقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل أولادهم ، وهناك 13 مكتبا على مستوى المحافظة سوف تعمل بنظام الفترتين..

جدول المواعيد الجديدة لحضور المواطنين لمكاتب التموين و إضافة المواليد الجدد

بدأ اليوم تسجيل المواليد الجديدة في جميع مكاتب التموين.

أعلنت وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى، أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية الذكية الراغبين في إضافة المواليد الجدد.

الأسبوع الأول من 1 أغسطس حتى 10 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (0). الأسبوع الثانى من 11 أغسطس حتى 17 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (1). الأسبوع الثالث من 18 أغسطس حتى 24 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (2). الأسبوع الرابع من 25 أغسطس حتى 31 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (3). الأسبوع الخامس من 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر 2018 لحاملي البطاقات التموينية التى ينتهي أرقامها من جهة اليمين (4). الأسبوع السادس من 8 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين (5). الأسبوع السابع من 15 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهي أرقامها من جهة اليمين (6). الأسبوع الثامن من 22 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2018 لحاملي البطاقات التموينية التى ينتهي أرقامها من جهة اليمين (7). الأسبوع التاسع من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (8). الأسبوع العاشر من 6 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (9). على أن يتم خلال الأسبوعين الحادى عشر والثانى عشر من 12 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

تقرر أن يكون آخر موعد لتحديث بطاقات التموين هو 8 نوفمبر

إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، تحدث لبرنامج “الحياة في مصر”، وقال إن وزارة التموين تعطى أكثر من 120 جنيها كدعم شهري لكل مواطن فى مصر، منها 50 جنيه دعم سلعي، و70 جنيه دعم خبز، وهو ما يسجل إجمالي 120 جنيها للفرد الواحد في الشهر.

فى نهاية سبتمبر الجاري سوف يتم إنهاء وإصدار كافة طلبات بطاقات بدل الفاقد والتالف.

مكاتب وزارة التموين فى جميع مدن مصر، بدء من اليوم السبت 22 سبتمبر، سوف يتم تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد لحاملي البطاقات التموينية التي تنتهي بالرقم بـ”6″ جهة اليمين.

كيفية معرفة حاجة البطاقة التموينية إلى تحديث بيانات: 1 – عند صرف المواطن الخبز من المخبز أو صرف الدقيق من مستودع الدقيق يطلب البون الذى يخرج من ماكينة الصرف. 2 – انظر أسفل البون إذا وجدت عبارة “بيانات البطاقة بها أخطاء” سارع بتحديثها على موقع “https://www.tamwin.com.eg“، وهنا تتأكد أن بطاقتك تحتاج إلى تحديث البيانات. 3 – سبب التحديث وجود أخطاء فى بيانات المستفيدين والمقيدين على البطاقة. 4 – المطلوب عند الدخول على الموقع لتحديث البيانات رقم بطاقة التموين والرقم القومى لصاحب البطاقة والأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة. 5 – مطلوب للتحديث أيضًا رقم المحمول لصاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة. 6 – عند الدخول على الموقع يوجد خانتان الأولى على اليمين ويتم فيها إدخال رقم بطاقة التموين والثانية على اليسار، ويتم فيها إدخال الرقم القومى.

خطوات إعادة الأشخاص المحذوفين من بطاقات التموين

الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، أكد أنه سيتم إلغاء الدعم لكل شخص فى مصر يمتلك سيارة “مرسيدس” ، وكل شخص يكون راتبه الشهري أكثر 10 آلاف جنيه، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده ووضح من خلاله وزير التموين حرص حكومة مصر على يصل الدعم للمستحقين من الأسر ذات الدخل المتوسط وما دون ذلك.

صرح المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ن التحول للدعم النقدى سيتم بعد الانتهاء من تنقية بطاقات التموين

هناك مهلة لتحديث بطاقات التموين حتى 8 نوفمبر المقبل.

وزير التموين علي المصيلحي، أكد أن كل مب يتردد بشأن زيادة سعر الخبز ليس له أساس من الصحة، وأن سعر الرغيف خمس قروش ثابت لن يزيد.

اتخدت زارة التموين والتجارة الداخلية خطوات ايجابية فى اطار السيطرة على جشع التجار وأطلقت مبادرة “خضار بلدنا”، التى توفر للمواطنين منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة .

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعم لشهر نوفمبر، بداية من الأول من نوفمبرحيث يقوم بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بتوزيع السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر نوفمبر ،لكل مواطن 50 جنيهًا.

أعلنت وزارة أنه يوجد مخزون كبير تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ، وذلك للسلع التموينية ومنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز

قررت وزارة التموين أن يكون يوم الأربعاء القادم هو أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين : وبداية من يوم الخميس 8 نوفمبر سيتم وقف صرف الدعم لــ 4 ملايين شخص لديهم بطاقات تموينية.

تم تسجيل 3.5 مليون طلب للمواليد الجدد على بطاقات التموين، إما عن طريق الموقع الإلكترونى أو 1400 مكتب تموينى مختلف.

صرح وزير التعليم بأن هناك هناك أكثر من 21 مليون بطاقة تموين فى مصر، وقد تم اكتشاف 1.5 مليون بطاقة يوجد بها أخطاء فى البيانات ، ويمكن لأصحابها تصحيح الأخطاء على موقع إدارة دعم مصر، وأخر مهلة غداً.

بدء طرح المكرونة على بطاقات التموين ليكون موازيا للارز

أكد وزير التموين أنه خلال أسبوعين سيتم إصدار بطاقات إلكترونية وسيكون ذلك بديلا للبطاقات الورقية.

خطوات إصدار بطاقات التموين بدل الفاقد

اولاً فى حالة فقدان البطاقة يجب الاتصال برقم 19765 للابلاغ عن فقدان البطاقة

ثانيا بعد الابلاغ يتم ايقاف العمل بالبطاقة المفقودة والمبلغ عنها عن طريق الشركة

ثالثاً على المواطن أن يقوم بعمل محضر فى قسم الشرطة عن فقدان البطاقة كما يقوم بعمل حوالة بريدية باسم شركة “فرست داتا” قيمتها 20 جنيهًا

رابعاً يتقدم المواطن بطلب لمكتب التموين مرفق بها كل بيانات صاحب البطاقة التموينية المفقودة

صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين أن موعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم التظلمات بداية يناير 2019، وبعدها سيتم الغاء البطاقات التى لم تتحدث بياناتها

تصريحات من داخل وزارة التموين تحدث فيها عن الفئات التي يتم السماح لها بعمل بطاقات التموين، سوف تشمل الأشخاص الذين يحصلون على معاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، والمطلقات والأرامل.