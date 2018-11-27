نظام التموين الجديد في نوفمبر 2018 : رابط موقع إدارة دعم مصر .. تجديد تحديث بيانات بطاقة التموين على النت .. إضافة المواليد الجدد .. موقع دعم مصر

نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018 والذي أكدت الوزارة على بداية توزيعه على البدالين ليتمكن المواطن من صرف السلع في بداية أكتوبرش، ويسعى كل مواطن للتعرف على نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018، والتعرف على أسعار السلع وأي تغييرات على نظام صرف السلع التموينية للمواطن، ويأتي نظام التموين في مصر في إطار التخفيف على المواطن محدود الدخل من الغلاء الذي شاب العديد من السلع وكذلك حماية المستهلك من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، ويتم تقديمها في المنظومة التموينية الجديدة بأسعار تكون في متناول المواطن محدود الدخل بشرط استيفاء الشروط اللازمة للدعم والالتزام بتحديث بيانات البطاقات التموينية.

نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018

قام السيد رئيس الجمهورية في اجتماعه بالوزراء، ووزير التموين، بتحديد الحد الأدنى للدعم للفرد المستحق له، وهو حوالي 50 جنيه، وذلك للأسرة المكونة من 4 أفراد، أما الأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد، ابتداء من عدد 5 أفراد، يكون نصيب الدعم للفرد 25 جنيه، حيث يكون نصيب الفرد حينها من الدعم 4 جنيهات.

شاهد الفيديو التالي: كل ما يخص إجراءات تحديث البطاقات التموينية

تعرف على جميع أخبار السلع التموينية وأية تغييرات على نظام الدعم وبطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين من هنا.

المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

نرجو الاستجابة والاهتمام وعمل مشاركة للمنشور ليصل للجميع وشكرا على حسن المتابعة السادة الاعضاء Gepostet von ‎كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية‎ am Dienstag, 4. September 2018

رابط موقع دعم مصر .. موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية

رابط موقع دعم مصر .

. بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتحديث من هنا

بعد الدخول “حدث بياناتك” واكتب رقم البطاقة التموينية الذكية يم قم بعد ذلك باختيار المحافظة التي تتبعها، ثم ثم بكتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل واضغط على كلمة التالي.

اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آليًا لكتابة الرقم القومي له، وذلك لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على “حدث بياناتك”، بعدها يتم التحويل لأحد صفحات استكمال البيانات سواء صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وأخرى خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آليًا على حسب بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.

في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة يتم ملء البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء وتعديل بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة اذا كان به خطأ، وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.

في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.

في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آليًا إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف.

يتم استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية التحديث.

في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم المحمول الاحتياطي ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان واختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة

– يتم الضغط على أضف مستفيد واستيفاء الخانات بكل فرد مستفيد ببطاقة الأسرة من اسم المستفيد والرقم القومي وصلة القرابة واذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ يمكن حذفه من خانة “احذف مستفيد” وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من أفراد بطاقة الأسرة.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على أضف ملفات واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور “PNG، JPG” وفي حالة إضافة ملفات ليس بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.

بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة وحفظ التعديلات من إضافة وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفي هذه الحالة يمكن الرجوع لمركز الاتصال على

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف كما في الصورة السابقة.

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات كما في الصورة السابقة.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء، ومليء جميع البيانات كما في الصورة السابقة.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ كما في الصورة السابقة.

في حالة أردت حذف أحد الأفراد لوفاة لا قدر الله أو لسفرة خارج البلاد فأكتب اسمه في المكان المحدد ثم أضغط تنفيذ الحذف كما في الصورة السابقة، ويجب الحذف لمن هو غير مستحق للحذف حتى لا تتعرض للعقوبة.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ، كما في الصورة السابقة

سيتم انتقالك أوتوماتيكيا للصفحة السابقة نفذ ما بها من تعليمات وإملاء المربعات بمن تريد إضافته بالرقم القومي وصلة القرابة، وفي حالة أدخلت مستفيد بالخطأ يمكن حذفه بالضغط على كلمة حذف مستفيد، والصورة السابقة توضح الملف المطلوب استكماله بالمسندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة من تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على كلمة أضف ملف، ويجب اتباع التعليمات بالصورة الأخيرة بكل دقة واختيار صيغة الملفات المطلوبة، لأنه بدون صيغة الملفات المطلوبة لن يتم التسجيل.

نظام التموين الجديد في أكتوبر 2018

يقوم المواطن المستحق للدعم بصرف الحد الأدنى له، كيلو زيت وكيلو سكر، من البدال التمويني. يكون نصيب الفرد 50 جنيه من الدعم، وإذا أراد تخطي السلع المقررة له تحت إطار الدعم فعليه شراؤها بالسعر الحر، السعر الذي يتم طرحه للجميع خارج منظومة التموين. يتقدم المواطن بالشكاوى إلى مكتب مديرية التموين في حال عدم كفاية السلع لدى المنافذ التموينية أو ملاحظة أية تلاعبات من البدالين، وفي حال وجود نقص في السلع يتم إرسال كميات إضافية للمنافذ التموينية لسد العجز. يشمل الدعم التمويني رغيف الخبز، والذي يكلف الدولة 65 قرشا ويباع لهم فقط ب 5 قروش، ويكون نصيب الفرد شهريا من الخبر ما يعادل 90 جنيه. ضرورة تحديث البيانات في البطاقات التموينية، حيث يتم حجب الدعم عن المتلاعبين من المواطنين بالبيانات، كما يتم معاقبة البدالين في حين عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للسلع التموينية، على الكميات والأسعار والجودة، كما أن عليه حسن حفظ السلع بعد استلامها. تم عمل بعض التغييرات على السلع، فقد كانت السلع في النظام التمويني السابق بالتسعيرة الجبرية، حيث كان يلتزم البائع بوضع السعر على السلعة، أما النظام الجديد فيعتمد على السعر الحر وإتاحة التنافس في الأسعار بين البائعين.

جدول بأسعار السلع التموينية في أكتوبر 2018

مسلسل السلعة السعر 1 السكر سعر كيلو السكر 8.5 جنيه 2 الزيت سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه. 3 الأرز سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه 4 المكرونة كيلو المكرونة 2.25 جنيه 5 السمن 500 جرام سمن 12 جنيه 6 السمن 800 جرام سمن 17.25 جنيه 7 العدس 500 جرام عدس 10 جنيه 8 الفول 500 جرام فول 3.50 جنيه 9 الصلصة 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 10 الجبن الأبيض 250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه 11 الصابون 125 جرام صابون 5.50 جنيه 12 صابون الغسيل 125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه 13 الدقيق اكيلو دقيق 6.10 جنيه 14 الشاي 40 جرام شاي 2.75 جنيه 15 الجبن 500 جرام جبنه 10.25 جنيه 16 مرقة الدجاج مرقة دجاج 6.15 جنيه 17 المربى 400 جرام مربى 7.75 جنيه 18 التونة 140 جرام تونه 6 جنيه. 19 الكلور زجاجة كلور 3.10 جنيه

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أنه قد الاتفاق بالفعل مع وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لدعم مكاتب التموين بعموم الجمهورية من خلال الاستعانة بالوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك حتى يتم ألإسراع في تسجيل بيانات المواليد الجدد على النظام الإلكتروني، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تسهيل وسرعة صرف الدعم المخصص لهذه المواليد، عقب الانتهاء من تسجيل بياناتهم، بعد المدة المحددة ومراجعتها للتأكد من صحتها.

وصرح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي: إنه لن يُسمح بصرف السلع التموينية لأي بطاقة بها أخطاء عقب انتهاء المهلة المحددة لتصحيح وتحديث البيانات في موعد غايته 8 نوفمبر 2018، وجاء على لسان الوزير: “أي بطاقة هيفضل فيها أخطاء لبعد ٨ نوفمبر هتتلغي”.

وحذر وزير التموين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الإثنين 17 سبتمبر بما يلي: أنه سيتم حذف كافة البطاقات التي يتخلف أصحابها عن تصحيح بياناتهم، مناشدًا المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، ودعم الخبز زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر، أو التوجه لأقرب مكتب تمويني للتأكد من صحة بيانات البطاقة من عدمه.

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قررت وزارة التموين بصرف مقررات شهر سبتمبر 2018 ابتداء الأول من سبتمبر في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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