رابط نتيجة كلية الشرطة 2018-2019 بالاسم والرقم القومي police academy أسماء المقبولين بأكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2018-2019، فتحت أكاديمية الشرطة باب تقديم طلبات الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة يوم الثلاثاء الموافق 24-7-2018، من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها بمجموع 65 % فما أكثر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بـ تقديم كلية الشرطة 2018-2019، ومن خلال هذا المقال نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2018-2019 عبر الإنترنت كم سنوفر أدناه رابط موقع أكاديمية الشرطة الرسمي.

نتيجة كلية الشرطة 2018-2019

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وظهور النتيجة وإعلان أوائل شهادتي الثانوية العامة والأزهرية، بدأ الطلاب الحاصلين عليها الدخول في مرحلة التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم في المراحل المقررة من وزارة التربية والتعليم للتنسيق وفقاً لمواعيد محدده وحد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد.

ومما لا شك فيه هناك الكثير من الطلاب يود الالتحاق بأكاديمية الشرطة، من أجل التخرج برتبة ضابط ملازم والدفاع عن الوطن بكل شجاعة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب بلاده الحبيبة مصر، وقد بينت الأكاديمية الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم في كلية الشرطة 2018 والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم بكلية الشرطة

اشترطت أكاديمية الشرطة تسعة شروط يجب توافرها لمن يرغب بالتقديم بكلية الشرطة 2019 والتي جاء على رأسها وأهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، ونستكمل معكم باقي الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين من غير التجنس يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة ولا يكون قد حكم عليه في أي عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي يشترط أن لا يزيد سن المتقدم أول أكتوبر 2018 عن 22 عام ميلادي أن لا يكون متزوج أثناء قيده في الكلية يشترط أن يكون المتقدم لائق صحياً وبدنيا يشترط أن يجتاز الطالب المتقدم جميع الاختبارات التي تعقدها الكلية يجب أن لا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم، ولا يزيد وزن المتقدم عن 90 ك ج يشترط أن يجتاز المتقدم الاختبارات البدنية والصحية والنفسية بمجموع لا يقل عن 50 % من المجموع الكلي لدرجات الاختبارات

رابط تقديم كلية الشرطة 2018-2019

خصصت الأكاديمية رابط تقديم كلية الشرطة 2018-2019 عبر الإنترنت لجميع الراغبين بالالتحاق بها من خريجي الثانوية العامة والأزهرية وذلك من خلال الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة، وإليكم طريقة التقديم بكلية الشرطة.

طريقة التقديم في كلية الشرطة

كما ذكرنا لكم أعلاه أننا سنوفر لكم خطوة بخطوة طريقة تقديم كلية الشرطة 2018-2019 عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة على الإنترنت والتي تتمثل في التالي:

دخول عبر موقع أكاديمية الشرطة www.moiegypt.gov.eg كتابة الاسم ورقم البطاقة ورقم الجلوس للطالب سوف يتبين للطالب المتقدم جميع بياناته الشخصية والتي تتضمن الاسم والمجموع واسم المنطقة التعليمية يختار الطالب يوما لأداء اختبار القدرات يتبين للطالب المتقدم رقم اللجنة والرقم السرى والذي سيتواصل من خلالهما مع موقع الأكاديمية طوال فترة التقديم وتنوه الأكاديمية أنه على الطالب المقدم طباعة الإفادة التي تدل على القدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة وتنوه أكاديمية الشرطة أنه على الطالب المتقدم ضرورة اصطحاب عدد 4 صور مقاس 4×6 وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان دراجات معتمدة أو صورة طبق الأصل معتمده كما نوهت الأكاديمية أنه على الطالب طباعة نموذج طلب الالتحاق بكلية الشرطة وملء البيانات المطلوبة على أن يحضر طلب الالتحاق عند حضوره للكلية

بهذا نكون قد قدمنا مقال عن تقديم كلية الشرطة 2018-2019، وسوف نتابع معكم المزيد من أهم وأخر الأخبار فيما يخص ذات الشأن، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة وسنعمل جاهدين على جلب النتيجة لكم وذلك من خلال تقارير متتالية.

رابط نتيجة القبول كلية الشرطة 2019

نتابع وإياكم أهم الأخبار بخصوص إعلان نتيجة كلية الشرطة 2019 لجميع الطلاب خريجي الثانوية العامة ممن تقدموا للالتحاق بأكاديمية الشرطة من خلال الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية، ومن خلال الرابط المرفق أدناه يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2019 بالاسم والرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت.

رابط نتيجة القبول بكلية الشرطة

والجدير بالذكر أن وزير الداخلية قد ترأس لجنة كشف الهيئة ومتابعة أعمال اللجنة والمعايير المتبعة لاختيار أفضل الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق للجميع.