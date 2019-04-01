استعلم أسماء الفائزين نتائج قرعة حج الجمعيات 2019 القاهرة الجيزة الغربية المنوفية بالرقم القومي ورقم المصنع كل المحافظات

تقام الآن أخر نتائج قرعة الحج 2019 ألا وهي نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 لجميع محافظت مصر ” القاهرة الجيزة المنوفية المنيا الدقهلية كفر الشيخ الشرقية” وبقية المحافظات والتي تقام وسط حضور السيدة غادة والي والتي ستعلن أيضا عن أسماء الفائزين بالحج الإحتياطي 2019 بنسبة 30% لكل المحافظات، وسوف تتطرق إلى شرح المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين.

نتيجة قرعة حج 2019 سيتم الإعلان عن أسماء الحجاج الفائزين بنتائج قرعة الحج 2019 وزارة الداخلية اليوم ا16 مارس وحتى يوم 21 مارس لجميع المحافظات استعلام نتيجة قرعة الحج 2019 وزارة الداخلية بالرقم القومي ورقم المصنع القاهرة الجيزة الإسكندرية الشرقية المنوفية الدقهلية الغربية البحيرة المنيا أسيوط أسوان، وسوف يحضر قرعة وزارة التضامن كل من وزيرة التضامن غادة والي ورئيس هيئة اللجنة العليا للحج والعمرة وعدد من الحجاج المتقدمين لقرعة الحج 2019.

نتيجة قرعة حج 2019 القاهرة المنوفية الجيزة

سيتم اختيار 12 ألف حاج بقرعة الحج وزارة الداخلية 2019 على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الحفل وقفا القرعة الإلكترونية التي ستجرى غدا ، وذلك من إجمالي 120 ألف متقدم ، وسوف تقوم وزارة السياحة بإلغاء تسجيل كل المتقدمين للحج التابع لوزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذين تم الإعلان عنها حاليا وكل من يمر على الحج السابق خمسة سنوات، ومن موقعنا هذا نهنئ جميع الحجاج الفائزين.

حيث صرحت وزارة الداخلية بضرورة تواجد عدد من الأوراق والمستندات في حالة الفوز بقرعة الحج 2019 لوزارة الداخلية بجانب بعض البيانات التي تساعدهم في الحصول على أسماء الفائزين قرعة حج وزارة الداخلية 2019 ” الرقم القومي المكون من 14 رقم ورقم المصنع المكون من عدد من الحروف والأرقام وتسجيلهم بالخانة المخصصة عبر رابط بوابة الحج الموحدة والتمكن من القبول بالحج أو لأ ونتمنى التوفيق لجميع المواطنين.

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استعلام نتيجة قرعة الحج 2019

ننشر إليكم جميع المتقدمين رابد موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموقع بوابة الحج الموحد الإلكترونية وموقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة جميع المواطنين في الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 ووزارة الداخلية والحج السياحي بالرقم القومي ورقم المصنع بكل سهولة، ونظرا منذ العام الماضي وهناك فئة من الباحثين عن نتيجة قرعة الحج 2019 عبر الإنترنت ويتساءل ما هو رقم المصنع؟ والإجابة تتلخص في أنه عبارة عن أرقام وحروف متواجدة عبر الجزء الأسفل من البطاقة الشخصية ويمكنك التعرف عليه من خلال الصورة أدناه.

تشمل نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 المعلن عنها في مطلع أبريل الحج بجميع أنواعه ومستوياته الأول والثاني والثالث والرابع وذلك مع مراعاة اختلاف الأسعار بناءا على كل مستوى، ويجب على جميع المتقدمين حضور قرعة العلية المركزية بالعجوزة.

أسماء الحجاج الفائزين قرعة التضامن 2018

خلال الساعات القادمة سوف تعقد حفل القرعة المركزية للتضامن للإعلان عن أسماء الحجاج الفائزين وسط حضور كل من الشيخ على جمعه وأيمن عبد الموجود وطلعت عبد القوي ووزيرة التضامن غادة والي بالإضافة للحجاج المتقدمين عبر القرعة.

سوف نقدم إليكم قائمة أسماء الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2018 بعد إتمام القرعة المركزية العلنية وفور رفعها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحت غادة والى أن هناك زيادة بأسعار الحج للجمعيات هذا العام بنسبة 5 – 10 % بناءا على اختلاف المستويات والدرجة الفندقية.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2018 بالاسم والمحافظة: