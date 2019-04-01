 التخطي إلى المحتوى

نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 : بوابة الحج المصرية أسعار حج القرعة السياحي بجميع المحافظات .. من خلال رابط موقع وزارة السياحة

كتب تامر أمين آخر تحديث

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 والتي ينتظرها ضيوف الرحمن المتقدمين لأداء الفريضة بشغب بالغ من خلال قرعة حج وزارة الداخلية المصرية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نتيجة قرعة الحج للعام الحالي 1440 بجميع المحافظات المصرية، مصحوب بالرجاء بأن يكتب الله لهم النجاح والفوز في قرعة حج لهذا العام، كما قامت وزارة التضامن بالإعداد لتحديد موعد نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية بجميع المحافظات، أما عن قرعة وزارة الداخلية فتم تحديد موعد إجراء القرعة وإعلان النتيجة طبقاً للجدول المرفق بهذا التقرير، فقد تقرر البدء في إجراء القرعة العلنية يوم السبت 16 مارس الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن حصة مصر من حجاج هذا العام بلغت 78 ألف حاج يتم توزيعهم كالتالي:

  • نصيب قرعة حج وزارة الداخلية بلغ عدد 22500 حاج
  • نصيب الحج السياحي بلغ هذا العام 36 ألف حاج
  • نصيب حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بلغ 12 ألف حاج
  • نصيب حج الهيئات هذا العام بلغ 7500 حاج

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019

نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019
موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019 بجميع محافظات مصر

موعد إجراء قرعة حج وزارة الداخليةالمحافظات التي سين بها قرعة الحج بمديريات الأمن
التاريخ: السبت  16 مارس
  • محافظة الوادي الجديد
  • محافظة الشرقية
  • محافظة دمياط
  • محافظة الفيوم
  • محافظة مرسى مطروح
التاريخ: الأحد 17 مارس
  • محافظة أسيوط
  • محافظة القليوبية
  • محافظة بورسعيد
  • محافظة بنى سويف
  • محافظة الإسكندرية
التاريخ: الاثنين 18 مارس
  • محافظة سوهاج
  • محافظة شمال سيناء
  • محافظة الإسماعيلية
  • محافظة المنيا
  • محافظة البحيرة
التاريخ: الثلاثاء 19 مارس
  • محافظة قنا
  • محافظة الدقهلية
  • محافظة السويس
  • محافظة كفر الشيخ
التاريخ: الأربعاء 20 مارس
  • محافظة الأقصر
  • محافظة الجيزة
  • محافظة البحر الأحمر
  • محافظة الغربية
التاريخ: الخميس 21 مارس
  • محافظة أسوان
  • محافظة القاهرة
  • محافظة جنوب سيناء
  • محافظة المنوفية

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر رابط موقع بوابة الحج المصرية hij.moi.gov.eg

نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019
نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019

موعد نتيجة قرعة الحج من خلال الرابط التالي:

وبمجرد الإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019، سيتبع ذلك إجراء قرعة حج وزارة التضامن “حج الجمعيات الأهلية، ثم يتبع ذلك قرعة حج وزارة السياحة، يمكن لمن تقدم للحج السياحي الدخول عبر رابط حج وزارة السياحة والاستعلام عن أسماء الفائزين بالرقم القومي، بالدخول على بوابة وزارة السياحة للحج والعمرة.

  • ستظهر هذه الصفحة
  • ادخل الرقم القومى في المكان المخصص
موعد نتيجة قرعة الحج السياحي
موعد نتيجة قرعة الحج السياحي

 

 المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2019

  • جواز سفر دولي  لكل فائز وللمرافق إن وجد على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة مع ارفاق جواز سفر المحرم مع جواز سفر السيدة المرفقة له.
  • عدد 2 صورة حديثة مقاس (4×6) بخلفية بيضاء مدون عليها بيانات صاحب الجواز.
  • صحيفة حالة جنائية للحاج.
  • بيان موقف التجنيد للفائزين بالحج ومرافقيهم إن وجدوا في سن التجنيد.
  • موافقة السفر للأشخاص الذين يتطلب منهم موافقات سفر.
  • البطاقة الصحية التي تثبت تلقي الحاج/ الحاجة التطعيمات الآتية ( لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي  ACYW 135، الحمى المخية الشوكية) أو أي تطعيمات تقرها وزارة الصحة.

أسعار الحجز في الحج السياحي

المستوىالبرنامجالسعرعدد التأشيرات
5 نجومصف أول مباشر من الحرم وحتى 250 مترصف ثاني من الحرم من 250 متر وحتى 1250 متر120.750 جنيه106.375 جنيه7800 تأشيرة
4 نجومصف أول من الحرم وحتى 750 مترصف ثاني من الحرم من 750 متر وحتى 1250 متر89.700 جنيه86.250 جنيه39 ألف تأشيرة
طيران و اقتصاديفنادق مكه وحتى 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر اقتصادي تحسين 5 نجوم

اقتصادي تحسين 4 نجوم

59.225 جنيه56.925 جنيه52.900 جنيه

50.600 جنيه

12 ألف تأشيرة
سفر بريفنادق مكه وحتى مسافة 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر بري تحسين 5 نجوم60.375 جنيه58.650 جنيه55.200 جنيه12 ألف تأشيرة

ومن الجدير بالذكر أن حصة مصر من الحجاج هذا العام 78 ألف حاج وفقاً لما قررته السلطات السعودية المنوط بها تنظيم مناسك الحج، ويبلغ نصيب عدد حجاج القرعة التابعة لوزارة الداخلية إلى 22 ألف و500 مواطن مصري، وكان من ضمن شروط حج القرعة أن لا يقل السن عن 25 عاما، أما عن السيدات فيجب أن يكون معهن محرما، ولكن السيدات فوق 45 عاما يسقط شرط المحرم، كما يمكن للمتقدم أن يحصل على مرافق واحد من سن عمر يوم، ويجب إرفاق صلة القرابة للحاج.


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.