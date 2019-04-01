نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 : بوابة الحج المصرية أسعار حج القرعة السياحي بجميع المحافظات .. من خلال رابط موقع وزارة السياحة

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 والتي ينتظرها ضيوف الرحمن المتقدمين لأداء الفريضة بشغب بالغ من خلال قرعة حج وزارة الداخلية المصرية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نتيجة قرعة الحج للعام الحالي 1440 بجميع المحافظات المصرية، مصحوب بالرجاء بأن يكتب الله لهم النجاح والفوز في قرعة حج لهذا العام، كما قامت وزارة التضامن بالإعداد لتحديد موعد نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية بجميع المحافظات، أما عن قرعة وزارة الداخلية فتم تحديد موعد إجراء القرعة وإعلان النتيجة طبقاً للجدول المرفق بهذا التقرير، فقد تقرر البدء في إجراء القرعة العلنية يوم السبت 16 مارس الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن حصة مصر من حجاج هذا العام بلغت 78 ألف حاج يتم توزيعهم كالتالي:

نصيب قرعة حج وزارة الداخلية بلغ عدد 22500 حاج

نصيب الحج السياحي بلغ هذا العام 36 ألف حاج

نصيب حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بلغ 12 ألف حاج

نصيب حج الهيئات هذا العام بلغ 7500 حاج

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019 بجميع محافظات مصر

موعد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية المحافظات التي سين بها قرعة الحج بمديريات الأمن التاريخ: السبت 16 مارس محافظة الوادي الجديد

محافظة الشرقية

محافظة دمياط

محافظة الفيوم

محافظة مرسى مطروح التاريخ: الأحد 17 مارس محافظة أسيوط

محافظة القليوبية

محافظة بورسعيد

محافظة بنى سويف

محافظة الإسكندرية التاريخ: الاثنين 18 مارس محافظة سوهاج

محافظة شمال سيناء

محافظة الإسماعيلية

محافظة المنيا

محافظة البحيرة التاريخ: الثلاثاء 19 مارس محافظة قنا

محافظة الدقهلية

محافظة السويس

محافظة كفر الشيخ التاريخ: الأربعاء 20 مارس محافظة الأقصر

محافظة الجيزة

محافظة البحر الأحمر

محافظة الغربية التاريخ: الخميس 21 مارس محافظة أسوان

محافظة القاهرة

محافظة جنوب سيناء

محافظة المنوفية

موعد نتيجة قرعة الحج من خلال الرابط التالي:

وبمجرد الإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019، سيتبع ذلك إجراء قرعة حج وزارة التضامن “حج الجمعيات الأهلية، ثم يتبع ذلك قرعة حج وزارة السياحة، يمكن لمن تقدم للحج السياحي الدخول عبر رابط حج وزارة السياحة والاستعلام عن أسماء الفائزين بالرقم القومي، بالدخول على بوابة وزارة السياحة للحج والعمرة.

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ادخل الرقم القومى في المكان المخصص

جواز سفر دولي لكل فائز وللمرافق إن وجد على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة مع ارفاق جواز سفر المحرم مع جواز سفر السيدة المرفقة له.

عدد 2 صورة حديثة مقاس (4×6) بخلفية بيضاء مدون عليها بيانات صاحب الجواز.

صحيفة حالة جنائية للحاج.

بيان موقف التجنيد للفائزين بالحج ومرافقيهم إن وجدوا في سن التجنيد.

موافقة السفر للأشخاص الذين يتطلب منهم موافقات سفر.

البطاقة الصحية التي تثبت تلقي الحاج/ الحاجة التطعيمات الآتية ( لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي ACYW 135، الحمى المخية الشوكية) أو أي تطعيمات تقرها وزارة الصحة.

أسعار الحجز في الحج السياحي

المستوى البرنامج السعر عدد التأشيرات 5 نجوم صف أول مباشر من الحرم وحتى 250 مترصف ثاني من الحرم من 250 متر وحتى 1250 متر 120.750 جنيه106.375 جنيه 7800 تأشيرة 4 نجوم صف أول من الحرم وحتى 750 مترصف ثاني من الحرم من 750 متر وحتى 1250 متر 89.700 جنيه86.250 جنيه 39 ألف تأشيرة طيران و اقتصادي فنادق مكه وحتى 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر اقتصادي تحسين 5 نجوم اقتصادي تحسين 4 نجوم 59.225 جنيه56.925 جنيه52.900 جنيه 50.600 جنيه 12 ألف تأشيرة سفر بري فنادق مكه وحتى مسافة 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر بري تحسين 5 نجوم 60.375 جنيه58.650 جنيه55.200 جنيه 12 ألف تأشيرة

مقدم الحجز في الحج السياحي يتم دفع قدر من المبالغ كمقدم لجدية الحجز، على أن يتم سداد باقي المبلغ المحدد لكل درجة بعد الفوز في القرعة، وفي حال عدم الفوز يتوجه المتقدم إلى البنك لسحب مقدم الحجز في فترة أقصاها شهر من الحجز، ويعتبر التخلف على دفع باقي مبلغ الحجز تراجعا عن فرصة الحج السياحي، ويقوم باستلام مقدم الحجز في مدة أقصاها شهر من إعلان النتائج، ويخصم منها الرسوم الإدارية، وتكون رسوم جدية الحجز كالتالي: 20 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم

15 ألف جنيه للمستوى 4 نجوم،

10 آلاف جنيه لكلا من الحج الاقتصادي والبري،

وسيتم رد مبلغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الحظ في القرعة خلال شهر من إعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي. أقرأ أيضا وتعرف على: فاتورة تليفون أبريل 2019 “billing.te.eg” الآن استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي .. رابط موقع المصرية للاتصالات we .. خدمات المصرية للاتصالات موسم عمرة 2019 الجديد 1440 : هنا الضوابط والأسعار .. التخفيضات المقدمة عن طريق شركة مصر للطيران

ومن الجدير بالذكر أن حصة مصر من الحجاج هذا العام 78 ألف حاج وفقاً لما قررته السلطات السعودية المنوط بها تنظيم مناسك الحج، ويبلغ نصيب عدد حجاج القرعة التابعة لوزارة الداخلية إلى 22 ألف و500 مواطن مصري، وكان من ضمن شروط حج القرعة أن لا يقل السن عن 25 عاما، أما عن السيدات فيجب أن يكون معهن محرما، ولكن السيدات فوق 45 عاما يسقط شرط المحرم، كما يمكن للمتقدم أن يحصل على مرافق واحد من سن عمر يوم، ويجب إرفاق صلة القرابة للحاج.