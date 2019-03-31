اعرف نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2019 عبر رابط موقع بوابة الحج لجميع المحافظات

اعرف نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية, أعلنت وزارة الداخلية المصرية عبر الموقع الرسمي عن نتيجة قرعة الحج عام 2019 وذلك من خلال الرقم القومي ورقم المصنع، وذلك لجميع المحافظات، كذلك يمكن معرفة ما هي أخر الأخبار الخاصة قرعة حج وزارة السياحة عام 2019، من المعروف أن أداء الحج هي فرصة ذهبية العددي من الأشخاص يطمحون في الحصول عليها، لزيارة بيت الله الحرام ولكن تكاليف الحج تقف عائق أمامهم ولذلك يأملون في الحصول عليها بالقرعة, كما أن بوابة الحج الاليكترونية أعلنت عن مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 1440 هـ ونتيج لحضراتكم خلال تقريرنا التالي رابط الاستعلام المخصص لمعرفة اسماء الفائزين.

اعرف نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية.

يُذكر أنه سوف يتم إجراء حج القرعة العشوائي بمقر مديرية الأمن الخاص بكل محافظة من محافظات مصر، مع تواجد السيد المحافظ، وكذلك رؤساء المجالس المحلية، مدير الأمن بالإضافة إلى عدداً من قيادات وزارة الداخلية, كما سوف يتم استبعاد الطلبات التي تم تقديمها عبر مراكز الشرطة او من خلال شبكة الإنترنت لمن لا تنطبق عليهم شروط تلك القرعة, يمكن للحجاج المتقدمين للقرعة حضور مراسم اختيار الحجاج وهذا سيتم عن طريق السحب العشوائي, كما يمكنكم معرفة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2019 و طرق السداد عبر المصرية للاتصالات

موعد إجراء قرعة الحج بجميع محافظات مصر.

يوم السبت 16/3/2019 في محافظات كلاً من “الشرقية، الوادى الجديد، مرسى مطروح، الفيوم، دمياط”.

يوم الأحد 17/3/2019 في محافظات “الاسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، والقليوبية”.

يوم الأثنين 18/3/2019 في محافظات ” سوهاج، البحيرة، الاسماعيلية، وشمال سيناء”.

يوم الثلاثاء 19/3/2019 في محافظات “الدقهلية، السويس، قنا، كفر الشيخ، والمنيا”.

يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019 في محافظات “الغربية، الجيزة، البحر الأحمر والأقصر”.

يوم الخميس 21/3/2019 بمحافظات “القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، أسوان.

ولمعرفة أسماء الفائزين من خلال رابط بوابة الحج———- من هنا

شروط التقديم لأداء فريضة الحج

أن يكون الشخص مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 25 عاماً.

كما يمكن استثناء شرط العمر إذا كان مرافق أحد الوالدين.

أما عن السيدات يشترط وجود مِحرم، مع استثناء السيدات اللاتي تجاوزن عمر 45 عاماً.

يجب على المتقدم بتلك القرعة ألا يكون أدى فريضة الحج خلال خمس أعوام السابقة.

كما يجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين في حال فوزهم بقرعة الحج ولكن العكس غير جائز، مع اشتراط مرافق واحد فقط.

خطوات الحصول على نتيجة حج القرعة.