بوابة الحج المصرية | نتيجة قرعة حج الداخلية hij.moi.gov.eg :نتيجة حج القرعة .. جميع التفاصيل الدقيقة والمستويات والأسعار

نتيجة قرعة الحج التي تنظمها وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 عبر بوابة الحج المصرية حيث أعلنت الوزارة عن تحديد المواعيد النهائية لإجراء القرعة العلنية بجميع المحافظات بمقرات مديريات الأمن بكل محافظة، وتيسيراً على ضيوف الرحمن قمنا بإعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن موعد قرعة الحج لهذا العام بجميع المحافظات من خلال جدول تفصيلي يحدد موعد القرعة بكل محافظة، كما سنتناول أيضا من خلال هذا التقرير أسعار حج القرعة السياحي بجميع المحافظات .. من خلال رابط موقع وزارة السياحة والتي ينتظرها من يرغب لتأدية الفريضة هذا العام من خلال وزارة السياحة.
أما عن موعد قرعة الحج السياحي وقرعة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن ، فسيتم تحديد موعد إجراء القرعة لجميع المحافظات بمقر وزارة السياحة بمحافظة القاهرة ومقر وزارة التضامن خلال أيام، على أن تجرى القرعة بصورة علنية وتكون إلكترونية، كما أنه من المقرر فور إعلان القرعة، أن يتم توقيع الكشف الطبي على من وقع عليهم الاختيار مع إلزام كل مشرف بسداد10% من السعر المعلن لاشتراك رحلة الحج وفقاً للمستوى الذي يتبع له، كما يقوم بسداد الرسوم المقررة من قبل السلطات السعودية، وذلك لاستخراج تأشيرة الحج.
نتيجة قرعة حج الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 بجميع محافظات مصر
|موعد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية
|المحافظات التي سين بها قرعة الحج بمديريات الأمن
|التاريخ: السبت 16 مارس
|التاريخ: الأحد 17 مارس
|التاريخ: الاثنين 18 مارس
|التاريخ: الثلاثاء 19 مارس
|التاريخ: الأربعاء 20 مارس
|التاريخ: الخميس 21 مارس
الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر رابط موقع بوابة الحج المصرية hij.moi.gov.eg
موعد نتيجة قرعة الحج السياحي خلال الرابط التالي:
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أسعار الحجز في الحج السياحي 2019
|المستوى
|البرنامج
|السعر
|عدد التأشيرات
|5 نجوم
|صف أول مباشر من الحرم وحتى 250 مترصف ثاني من الحرم من 250 متر وحتى 1250 متر
|120.750 جنيه106.375 جنيه
|7800 تأشيرة
|4 نجوم
|صف أول من الحرم وحتى 750 مترصف ثاني من الحرم من 750 متر وحتى 1250 متر
|89.700 جنيه86.250 جنيه
|39 ألف تأشيرة
|طيران و اقتصادي
|فنادق مكه وحتى 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر اقتصادي تحسين 5 نجوم اقتصادي تحسين 4 نجوم
|59.225 جنيه56.925 جنيه52.900 جنيه50.600 جنيه
|12 ألف تأشيرة
|سفر بري
|فنادق مكه وحتى مسافة 1250 متر فنادق مكه من 1250 متر وحتى 2500 متر بري تحسين 5 نجوم
|60.375 جنيه58.650 جنيه55.200 جنيه
|12 ألف تأشيرة
- للتعرف على موقع وزارة السياحة لخدمات الحج والعمرة وتقديم الشكاوى والاستفسارات اضغط هنا.
- للتعرف على خدمات وزارة السياحة المقدمة للحاج والبرامج اضغط هنا.
- نصيب قرعة حج وزارة الداخلية بلغ عدد 22500 حاج
- نصيب الحج السياحي بلغ هذا العام 36 ألف حاج
- نصيب حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بلغ 12 ألف حاج
- نصيب حج الهيئات هذا العام بلغ 7500 حاج
موعد نتيجة قرعة الحج السياحي والمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين
- جواز سفر دولي لكل فائز وللمرافق إن وجد على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة مع ارفاق جواز سفر المحرم مع جواز سفر السيدة المرفقة له.
- عدد 2 صورة حديثة مقاس (4×6) بخلفية بيضاء مدون عليها بيانات صاحب الجواز.
- صحيفة حالة جنائية للحاج.
- بيان موقف التجنيد للفائزين بالحج ومرافقيهم إن وجدوا في سن التجنيد.
- موافقة السفر للأشخاص الذين يتطلب منهم موافقات سفر.
- البطاقة الصحية التي تثبت تلقي الحاج/ الحاجة التطعيمات الآتية ( لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي ACYW 135، الحمى المخية الشوكية) أو أي تطعيمات تقرها وزارة الصحة.
أسعار ومستويات حج الجمعيات الأهلية
- زيادة 5% للمستوى الاقتصادي عن العام الماضي
- زيادة 10% للمستوى الأول.
|المستوى
|تصنيف الفندق
|السعر
|نسبة الزيادة
|المستوى الأول
|خمس نجوم بساحة الحرم
|84.800 جنيه مضافا إليه تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه
|10 %
|المستوى الثاني
|نجوم بالمنطقة المركزية
|82.600 جنيه مضافا إليه تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه
|8 %
|المستوى الثالث
|(الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم
|72.400جنيه، مضافا إليه 12 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران
|5 %
|المستوى الرابع
|(الاقتصادي)فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية
|63.500 جنيه مضافا إليه 12 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران
|5 %
تشمل جميع الأسعار الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من خلال الجهات المسئولة في شركة مصر للطيران بسعر 12.100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج من البرامج المذكورة سابقا.
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نصائح هامة تقدمها وزارة التضامن للفائزين بقرعة الحج
- مارس التمارين الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة يومياً حتى لا تصاب بالشد العضلي أثناء الطواف.
- تناول الأغذية المفيدة المتوازنة مثل الخضروات الفاكهة الغنية بفيتامين س وابتعد عن الأطعمة الدهنية وأكثر من العصائر والماء.
بطاقتك الصحية سر وقايتك
- احرص على أخذ التطعيمات المحددة لبلدك قبل السفر ولا تتكاسل عنها أو تملأ البطاقة دون أخذ التطعيم.
- أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية وخاصة إذا كنت مصاباً بأحد الأمراض المزمنة مثل (أمراض القلب – أمراض الكلى – أمراض الجهاز التنفسي – أمراض الأعصاب – مرض السكري – السمنة المفرطة أو إذا كانت المسافرة حاملاً).
- احتفظ ببطاقة تعريف صحية تحتوي على اسمك وعمرك وتفاصيل حالتك المرضية ونوعية العلاجات المستخدمة وأسماء الأدوية الموصوفة وجرعاتها كي تستخدم في حالات الطوارئ أو إذا أردت إعادة صرف أدويتك إذا فقدت أو نفذت كميتها.
حقيبة دوائك هي إسعافك الطائر احرص على أخذ الأدوية التالية للطوارئ:
- خافض للحرارة ومسكن للألم مثل باراسيتامول.
- مضاد للسعال وطارد للبلغم.
- مضاد للحموضة.
- مضاد للإسهال وأدوية ملينة للإمساك.
- كريمات ومراهم للجروح والحروق.
- كريمات ومراهم لإصابات العضلات أو الشد العضلي.
نصائح هامة يجب اتباعها أثناء الحج والعمرة
- استخدم كمامة للوجه في أماكن الزحام واحرص على تغييرها كل فترة.
- احرص على استخدام شفرات الحلاقة ذات الاستعمال مرة واحدة لتجنب العدوى بأمراض الدم.
- احرص على غسل الأيدي واستخدام المطهرات عدة مرات يومياً.
- لتجنب الإصابة بالإمساك احرص على شرب السوائل وخاصة الماء حوالي 1-2 لتر يومياً (ما عدا المرضى المصابون بهبوط في القلب أو الفشل الكلوي يجب استشارة الطبيب المعالج أولاً بخصوص كمية الماء المناسبة لهم).
- أيضاً يساعد تناول الفاكهة الغنية بالألياف مثل التين والمشمش والبرقوق على الوقاية من الإمساك.
- للوقاية من ضربات الشمس احرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدم دائماً المظلة الشمسية وتجنب الإجهاد الشديد واشرب السوائل بكمية كافية.
- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة فلابد أن تأخذ كل الأدوية الخاصة بك والتي تستخدمها يومياً بكمية مناسبة لمدة الحج أو العمرة مع أخذ كمية إضافية احتياطياً تكفي ثلاث أيام.
- أيضاً إذا كنت حاملاً احرصي على أخذ جميع أدويتك الاعتيادية وتقريراً كاملاً عن حالة حملك وأخذ التطعيم المناسب لكي قبل السفر أيضاً تجنب الإجهاد الشديد والحرص على ارتداء ملابس واسعة ومريحة.
- إذا كنت مريضاً بالسكري فيجب عليك إحضار جهاز قياس السكر وحافظة ثلج لحفظ الأنسولين في الخارج.
التعليقات
لو تم الفوز ايه الخطوات التاليك
جميع الروابط لا تستجيب وتعطي رساله ان الموقع تحت الصيانه وذلك سواء صباحا او مساء واتصلت بالتليفون الارضي وبعد عدة محاولات يرد عليك رد اليكتروني مسجل ليحولك علي موظف مختص وتظل منتظر ان يجيبك احد حتي تنتهي المكالمه ولم يرد احد وهذا يحدث سواء صباحا او مساءا بصراحه اتخنقت منهم حسبي الله ونعم الوكيل
الحاجة كوثر اسماعيل محمد الهريدى
عاوزين النتيجه
ولا رابط شغال
الرابط مش بيشتغل وقت الصبح عشان عليه ضغط كبير