بوابة الحج المصرية | نتيجة قرعة حج الداخلية hij.moi.gov.eg :نتيجة حج القرعة .. جميع التفاصيل الدقيقة والمستويات والأسعار

نتيجة قرعة الحج التي تنظمها وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 عبر بوابة الحج المصرية حيث أعلنت الوزارة عن تحديد المواعيد النهائية لإجراء القرعة العلنية بجميع المحافظات بمقرات مديريات الأمن بكل محافظة، وتيسيراً على ضيوف الرحمن قمنا بإعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن موعد قرعة الحج لهذا العام بجميع المحافظات من خلال جدول تفصيلي يحدد موعد القرعة بكل محافظة، كما سنتناول أيضا من خلال هذا التقرير أسعار حج القرعة السياحي بجميع المحافظات .. من خلال رابط موقع وزارة السياحة والتي ينتظرها من يرغب لتأدية الفريضة هذا العام من خلال وزارة السياحة.

أما عن موعد قرعة الحج السياحي وقرعة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن ، فسيتم تحديد موعد إجراء القرعة لجميع المحافظات بمقر وزارة السياحة بمحافظة القاهرة ومقر وزارة التضامن خلال أيام، على أن تجرى القرعة بصورة علنية وتكون إلكترونية، كما أنه من المقرر فور إعلان القرعة، أن يتم توقيع الكشف الطبي على من وقع عليهم الاختيار مع إلزام كل مشرف بسداد10% من السعر المعلن لاشتراك رحلة الحج وفقاً للمستوى الذي يتبع له، كما يقوم بسداد الرسوم المقررة من قبل السلطات السعودية، وذلك لاستخراج تأشيرة الحج.

نتيجة قرعة حج الداخلية hij.moi.gov.eg 2019 بجميع محافظات مصر

موعد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية المحافظات التي سين بها قرعة الحج بمديريات الأمن التاريخ: السبت 16 مارس محافظة الوادي الجديد

محافظة الشرقية

محافظة دمياط

محافظة الفيوم

محافظة مرسى مطروح التاريخ: الأحد 17 مارس محافظة أسيوط

محافظة القليوبية

محافظة بورسعيد

محافظة بنى سويف

محافظة الإسكندرية التاريخ: الاثنين 18 مارس محافظة سوهاج

محافظة شمال سيناء

محافظة الإسماعيلية

محافظة المنيا

محافظة البحيرة التاريخ: الثلاثاء 19 مارس محافظة قنا

محافظة الدقهلية

محافظة السويس

محافظة كفر الشيخ التاريخ: الأربعاء 20 مارس محافظة الأقصر

محافظة الجيزة

محافظة البحر الأحمر

محافظة الغربية التاريخ: الخميس 21 مارس محافظة أسوان

محافظة القاهرة

محافظة جنوب سيناء

محافظة المنوفية