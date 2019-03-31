نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019| بالرقم القومي استعلم عن أسماء الفائزين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

نتيجة حج قرعة الجمعيات الأهلية 2019-1440 هي أكثر الأمور التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين، وعبر موقعنا سيكون لنا متابعة شاملة وحصرية نوافيكم من خلالها بكافة التفاصيل الخاصة ب نتيجة حج قرعة الجمعيات الأهلية 1440هـ والتي من المقرر أن يتم إجراءها غداً الإثنين الموافق 1 أبريل 2019، كما سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن كشوف وأسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 وذلك عبر رابط مؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أو رابط وزارة التضامن الاجتماعي، تابعونا وضعوا المقال في قائمة المفضلة لديكم حتى يسهل لكم الرجوع وقتما تشاءون.

قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

يترقب ما يقرب من 12 ألف حاج وحاجة موعد إعلام نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 – 1440 التي سيتم الإعلان عنها صباح الغد الإثنين الأول من أبريل 2019، وذلك وفقاً لما تم التصريح به من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة الأستاذ/ أيمن عبد الموجود.

شروط التقديم على قرعة الحج بالجمعيات الأهلية 2019

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية حزمة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين الذين لديهم الرغبة في التقديم في حج الجمعيات هذا العام، وقد تضمنت تلك الشروط ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم مسجلاً في إحدى الجمعيات الأهلية قبل تاريخ 1 يناير 2019.

لابد أن يكون المتقدم على حج القرعة لم يسبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

يجب أن يكون المتقدم قادراً على أداء مناسك الحج.

يجب أن يتم تسجيل الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “بوابة الحج الموحدة”.

وفقاً لما حددت وزارة التضامن الاجتماعي، فالتقديم على قرعة حج الجمعيات لا يكتمل إلا من خلال تسجيل الطلب عبر بوابة الحج الموحدة وذلك من خلال الضغط هنا.

خطوات التقديم على قرعة الحج للجمعيات الأهلية

بعد توافر الشروط المحددة للقبول في حج الجمعيات، يكون على المواطن الراغب في أداء فريضة الحج أن يقوم بعدد من الخطوات والمتمثلة في:

يجب على الشخص الراغب في التقديم على حج الجمعيات الذهاب إلى الجمعية المقيد بها، وذلك كي يقوم بحسب الاستمارة الخاصة بالحج، أو أن يتوجه إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابع لها.

وبعد سحب الاستمارة لابد أن يتحرى المتقدم الدقة في كتابة بياناته ، حيث يجب كتابتها بشكل سليم من واقع البطاقة القومية الخاصة به.

بعد ملأ الاستمارة لاب أن يتم ختمها من الجمعية.

يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للمتقدم.

يتم تقديم الاستمارة مع صورتي “البطاقة الشخصية، صورة شخصية” باليد إلى الجمعية التابع لها والمقيد بها المتقدم.

رابط بوابة الحج الموحد