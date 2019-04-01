الآن اعرف نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 كل محافظات مصر| نتائج حج الجمعيات عبر بوابة الحج الإلكترونية المصرية

ننشر إعلان نتيجة قرعة الحج الجمعيات 2019 التابع لوزارة التضامن وذلك مطلع الأسبوع الحالي لشهر أبريل عبر موقع بوابة الحج الإلكترونية الموحدة بوابة التيسير للحج والعمرةوأيضا من خلال قرعة علنية يحضرها كل من المواطنين المتقدمين ووزير التضامن الدكتور غادة والي، ويذكر انه تم الإعلان مسبقا عن نتائج قرعة الحج 2019 لوزارة الداخلية ووزارة السياحية لبعض المحافظات بدأ من 16 مارس وحتى 21 مارس ونهاية شهر مارس وندعو لجميع المتقدمين بالفوز بالحج الجمعيات 2019 التابعة لوزارة الداخلية.

مع العلم أن وزارة التضامن الاجتماعي قد سبقت نتيجة قرعة الحج الجمعيات 2019 و أعلنت عن أسماء الحجاج الفائزين نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 والذين تم قبولهم وقفا للشروط الموضوعة ومنها مرور خمسة أعوام على الحج السابق، مع التعرف على أسعار الحج لهذا العام بالإضافة للضرائب الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي سوف توضحها وزيرة التضامن السيد غادة والي، مع العلم أنه سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج الجمعيات 2019 التابع لوزارة التضامن وذلك عبر بوابة الحج الإلكترونية ، وأنه تتم عمليات سحب قرعة التضامن للحج وتحديد أسماء الفائزين بمديريات الأمن بالمحافظات وفقا لمعايير المصداقية والشفافية، وقد تكون أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية يوم 20 يوليو وذلك بعد الإتفاق مع شركة مصر للطيران.

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أعلنت وزارة الداخلية عن نتيجة قرعة الحج 2019 لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية عبر بوابة الحج الإلكترونية المصرية الموحدة، حيث تتم عمليات الاستعلام إلكترونيا من خلال رابط بوابة الحج من خلال رقم البطاقة ” الرقم القومي ” المكون من 14 رقما ورقم المصنع، وسوف تستكمل ظهور نتائج قرعة الحج بدأ من يوم 16 مارس وحتى 21 مارس لمختلف محافظات مصر.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2019

يسعى الجميع لمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 عبر البوابة الحج الإلكترونية المصرية موقع وزارة وزارة السياحة وذلك عقب التسجيل بها خلال الأيام القادمة وإنتهاء التسجيل يوم 17 مارس الماضي والتحضير لأداء مناسك فريضة الحج والتقرب إلى الله عز وجل لكل الفائين بقرعة الحج السياحي 2019 لحوالي 36 ألف تأشيرة لعدد 1900 شركة سياحة، وكل ما على الحاج إلا اتباع بعض النقاط المتواجد بالمقال للحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 بشكل أسهل وأسرع وقد يكون هناك استقرار في عمليات البحث بعدما توصل إلى تواجد عدد 3 مواقع إلكترونية تساعد في إعلان نتيجة قرعة حج وزارة السياحة 2019 بكل سهولة وحظ أوفر لجميع المتقدمين البالغ عددهم 144 ألف متقدم.

الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية للحج.أو من هذا الرابط في حالة حج وزارة التضامن hajjfoundation.org.eg

بوابة وزارة الحج والعمرة السياحة

تسجيل الرقم القومي ” المكون من 14 رقم”ورقم المصنع.

الضغط على ظهور. أو معرفة نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2018 بالاسم والمحافظة:

موعد نتائج قرعة الحج 2019 جميع المحافظات:

18 مارس: ستعلن النتيجة في تلك المحافظات “المنيا والبحيرة وسوهاج وشمال سيناء والاسماعيلية”.

19 مارس: ستعلن النتيجة في تلك المحافظات “الدقهلية وكفر الشيخ والسويس وقنا”.

20 مارس: ستعلن النتيجة في تلك المحافظات “الجيزة والغربية والبحر الأحمر والأقصر”.

21 مارس: ستعلن النتيجة في تلك المحافظات “القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء وأسوان”.

نتيجة قرعة الحج 2018

خلال ساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج 2018 محافظات مصر ” الدقهلية والسويس وبني سويف وسوهاج ” عبر بوابة الحج الإلكترونية وسوف نتعرف على شروط القبول الواجب توافرها في المرافق للحاج الفائز حتى يتمكن من إحضار المرافق المناسب الذي يساعده على الاستمتاع بأداء فريضة الحج.

قد يكون ساعات الأولي من يوم السبت 17 مارس للإعلان عن نتيجة قرعة الحج 2018 محافظات السويس وسوهاج ومطروح وبني سويف والدقهلية وذلك من خلال الرابط الرسمي للحج بوزارة الداخلية، وللتنويه على للحصول على نتيجة قرعة الحج 2018 يجب كتابه الرقم القومي ورقم المصنع بتعليق أسفل المقال.

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أسماء الفائزين بقرعة الحج 2018

قرعة الحج بوزارة الداخلية سوف تختار أسماء الفائزين بمحافظات الشرقية والجيزة والفيوم والبحر الأحمر، خلال مديريات الأمن وتمت خلال الساعات الماضية قرعة الحج 2018 لمحافظات السابقة وسط حضور جماهير قرعة حج وزارة الداخلية وحضور إجراء سحب أسماء الفائزين الدقي نادي الزراعيين.

تختم فعاليات نتيجة قرعة الحج 2018 بوزارة الداخلية اليوم 19 مارس ومعرفة أسماء الحجاج الفائزين بمحافظة القاهرة والقليوبية وشمال سيناء قد لا يعمل بوابة الحج الإلكترونية المرية بعض من الوقت يجب المحاولة مرة أخرى حتى يكون بوابة الموحد قد عادت للعمل بصورة جيدة.

