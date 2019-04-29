الاجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019 نتيجة العام الجديد الميلادي والهجري وموعد عيد الفصح وعيد شم النسيم وعيد العمال

يترقب كافة المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة عام ميلادي جديد ليحل علينا يوم بعد يوم وشهر بعد شهر عام ميلادى، ليودع سنة من حياة الجميع بكافة اللحظات الجميلة واللحظات السيئة، ويحاول كافة الأشخاص على أن يكون العام الجديد يحمل معه السعادة له على المستوى الشخصى مثلا بالزواج أو بشراء شىء جديد يحلم به، وتظل الاحلام تراوض أفكاره لحين تحقيقها، ومع اختلاف الاحلام نجد من يعلقون آمالهم الكبير على أكتاف العام الجديد ليجد فيه السعادة، ومع كافة التمنيات، ومع العام حالى والذى ينصرف خلال أيام ليكون عام ماضى حيث شهد الكثير من الحوادث والالم و الأحداث الارهابية وأيضا آمال المصريين فى الصعود الى كأس العالم بعد غياب كبير، على الجانب الآخر نجد من حقق سعادة فيه على المستوى الشخصى، والآخر ينتظر تحقيق الكثير من الأمنيات خلال العام القادم

الاجازات والعطلات الرسمية

ومع بداية العام الجديد، يتطلع الجميع للبحث عن نتيجة العام الجديد 2019،لمعرفة أيام الاسبوع والشهور وكذلك العطلات والاجازات الرسمية وتحديد عدة أشياء، وحول النتيجة تقوم الجهات المختصة كل عام بعمل دراسة حول بداية العام الجديد الميلادي بالشهور وهم ( يناير- فبراير-مارس-إبريل-مايو-يونيو-يوليو-أغسطس-سبتمبر-أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) كما تقوم بتقسيم تلك الشهور الى أيام ولكن نجد اختلاف بين الشهور فى عدد الأيام فنجد ان هناك أيام ثلاثون يوم وشهور أخري احدى وثلاثون يوم.

عيد العمال

وخلال شهر ابريل يصادف عدد كبير من ايام الاجازات للعاملين بالدولة فى القطاعين العام والخاص، حيث صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان عن يوم اجازة جديدة خلال هذا الاسبوع الموافق الأول من شهر مايو والذى يكون اجازة بمناسبة عيد العمال وهو اجازة كاملة مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم فقا لاحتياجات ظروف العمل ولكن يستحق عن هذا اليوم بالإضافة الى أجره هذا اليوم مثلي هذ الأجر

وتعد اجازة عيد العمال اعمال للعمال المخاطبي بالقانون 12 لعام 2003، كما تقدمت وزارة القوي العاملة بالتهنئة الى جميع عمال مصر بهذه المناسبة

الاجازات الرسمية والعطلات في مصر لعام 2019

ومع بداية العام الجديد أيضا نتابع سويا متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية كافة الاجازات الرسمية والعطلات والتى يتم إقرارها من جانب الحكومة المصرية والتى تستند الى الدستور المصري بأحقية المواطن بإعطائه أيام العطلات بأجر كامل فى القطاعين العام والحكومى، وأما القطاع الخاص فسحب احتياجات العمل ولكن بشرط أن يتم تعويض العامل أثناء العطلة بضعفى .

موعد عيد شم النسيم

ومع إقترب موعد شم النسيم حيث أعلنت الجهات المختصة على أن يكون يوم الاثنين القادم الموافق 29 إبريل 2019 هو موعد شم النسيم على ان يكون إجازة رسمية باجر كامل لكافة العاملين بالدول فى القطاع العام والخاص

تحتوي هذه الصفحة على تقويم وطني لجميع العطلات الرسمية لعام 2019 في مصر.

تاريخ يوم الإجازات 7 يناير الإثنين عيد الميلاد القبطي 25 يناير الجمعة ثورة 25 يناير 25 أبريل الخميس عيد تحرير سيناء 28 أبريل الأحد عيد الفصح القبطي 29 أبريل الإثنين عيد شم النسيم 1 مايو الأربعاء عيد العمال 4 يونيو الثلاثاء عيد الفطر المبارك 5 يونيو الأربعاء أجازة عيد الفطر المبارك 30 يونيو الأحد ثورة 30 يونيو 23 يوليو الثلاثاء عيد الثورة 10 أغسطس السبت أجازة يوم وقفة عرفات 11 أغسطس الأحد عيد الأضحى المبارك 12 أغسطس الإثنين أجازة عيد الأضحى المبارك 31 أغسطس السبت رأس السنة الهجرية 6 أكتوبر الأحد عيد القوات المسلحة 9 نوفمبر السبت عيد المولد النبوى الشريف

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