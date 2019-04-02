نتيجة الأعلان العاشر للأسكان الأجتماعى 2019

وأخيراً تم الأنتهاء من الفرز المبدئى لبيانات ومستندات المتقدمين للأعلان العاشر فى مشروع”الأسكان الأجتماعى” وقد أعلن وزير الأسكان أن عدد المتقدمين للأعلان العاشر(218193) مواطن .

وأضاف قائلا: أن نتائج الفرز الأوليه قد أوضحت أن عدد(177512) قد تم قبولهم بشكل مبدئى، لأستكمالهم جميع شروط التقديم لمشروع الأسكان الأجتماعى، وأن عدد(40471) تم رفضهم، لعدم استكمال بيانات وأوراق التقديم المطلوبه، ويذكر أن عدد(930)مواطن لم يسددوا مقدم الأعلان العاشر المتفق عليه فى كراسة الشروط.

كما أكد الدكتور”عاصم الجزار” على أنه سيتم أرسال رسائل نصيه لجميع المتقدمين للأعلان العاشر، بها نتيجة الفرز المبدئيه، سواءً كنت ممن تم قبولهم بشكل مبدئى أو تم رفضك لعدم أكتمال أوراق التقديم.

● شكل رسالة القبول فى الأعلان العاشر للأسكان الأجتماعى.

ويمكنك معرفة نتيجة الفرز من خلال اللينك التالى والذى وفرته الورزاره، لمتابعة المتقديمن لطلب تقدمهم ومعرفة تطورات العمليه أولاً بأول من خلتل اللينك التالى.

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ولم تكتفى وزارة الأسكان بذلك فقط، فقد أوضحت أنه يحق لمن تم رفض طلبهم لعدم أستكمالهم الأوراق المنصوص عليها فى كراسة الشروط، أن يقدموا طلبات تظلم، ويقوموا بأستكمال الاوارق التى تم رفضهم بسببها وذلك من خلال اللينك التالى.

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● شكل رسالة عدم القبول فى الأعلان العاشر

وسيتم ذلك من خلال أدخال الرقم القومى ، ويقوم المواطن بتقديم التظلم من خلال أتباع الخطوات المطلوبه داخل الموقع وذلك أبتداءاً من 30:1 أبريل 2019، ولن يتم قبول أى طلب تظلم أبتداءاً من أول شهر مايو، وذلك حتى يتم مراجعة جميع التظلمات فى أسرع وقت.