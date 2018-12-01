صرحت الدكتورة “بسنت فهي” نائبة مجلس النواب وعضو في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بأن الجهات المختصة في الدولة لم تقوم بإلغاء الدولار الجمركي على كل السلع المستوردة، ولكنها أوضحت بان ما حدث بشان ذلك القرار هو رفع الدولار الجمركي عن كل السلع التي تعتبرها الدولة غير هامة وسلع استفزازية، حيث أن العائد منها سوف يتم صرفه على شئون الدولة الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم.

كما أشارت النائبة من خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج” 8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية المصرية، بأن الدولة لن تقوم بمنع استيراد السلع الغير هامة ولكن ما سيتم هو رفع الدولار الجمركي عنها وبالتالي سوف يحدث ارتفاع في سعر تلك السلع، وعائد ذلك الارتفاع سيعود إلى سد احتياجات الصحة والتعليم.

وأوضحت خلال المداخلة بأن تلك السلع ليست أساسية ولكنها ترفيهية مثل أدوات التجميل لنساء والتزيين، التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي،الخمور، السيجار، منتجات التبغ، الزهور وكل ما يدرج تحت مسمى سلع ترفيهية، كما ان الدولة ستقوم من جانبها بطرح جدول نهائي بأسماء السلع التي سيرفع عنها الدولار الجمركي، وأكدت بأن ارتفاع سعر تلك السلع للمواطنين سيعود بالنفع على الحياة الاجتماعية بشكل غير مباشر.